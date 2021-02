SMI freundlich -- DAX im Plus -- Nikkei klettert letztlich kräftig - China im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart mit positiver Tendenz. Der DAX weist grüne Vorzeichen aus. Am Montag ging es in Japan aufwärts, während die Börsen in China geschlossen blieben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zum Start in die neue Woche mit kleinen Gewinnen.

Der SMI eröffnete die Sitzung marginale 0,09 Prozent fester bei 10'890,70 Punkten und verbucht anschliessend moderate Zuschläge.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI können ebenfalls Aufschläge verbuchen, nachdem sie 0,27 Prozent stärker bei 1'742,76 Zählern respektive 0,18 Prozent höher bei 13'599,75 Indexeinheiten gestartet sind.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag leicht im Plus und knüpft damit an den Aufwärtstrend der vergangenen fünf Börsentage an. Allerdings hat der SMI seit dem bisherigen Tageshöchststand wieder gut 20 Punkte verloren und auch die Marke von 10'900 Punkten wieder unterschritten. Die Stimmung an den Börsen sei trotz der zuletzt etwas gestiegenen Zinsen weiterhin freundlich, heisst es in Marktkreisen. Da wegen Feiertagen sowohl die Märkte in den USA als auch in China geschlossen bleiben und auch kaum nennenswerte Unternehmensnachrichten vorhanden sind, ist allerdings mit einem eher ruhigen Handelstag zu rechnen.

Für die positive Haltung der Investoren steht beispielsweise die Credit Suisse, deren Anlagekomitee zuletzt die Aktienallokation "Übergewichten" bestätigt hat. Etwas vorsichtiger zeigt sich die Zürcher Kantonalbank, welche die Aktienmärkte "in luftigen Höhen" sieht. Die hohe Bewertung sollte eine Warnung sein, dass das weitere Kurspotenzial der Aktienmärkte beschränkt sei und temporäre Korrekturen jederzeit und auch in heftigen Umfang ausfallen könnten, heisst es in einem Kommentar der Bank. Die grössten Risiken sieht sie weiterhin in der Pandemie. Die Virus-Mutationen und das in vielen Ländern schleppende Impftempo verhinderten vorerst grössere Lockerungsschritte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stärker.

Der DAX ging mit plus 0,42 Prozent bei 14'109,07 Punkten in den Handel und hält sich auch weiterhin in der Gewinnzone.

Der DAX hat zum Start in die neue Woche moderat zugelegt. Für einen weiteren Rekord reichte es bislang aber nicht. Er hatte vor einer Woche mit 14'169 Punkten sein bisheriges Rekordhoch erreicht. Im weiteren Wochenverlauf war er dann um die runde Marke von 14'000 Punkten gependelt.

Zu teuer sei der DAX derzeit trotz erhöhter Bewertung noch nicht, schrieb Ulrich Stephan, Anlagestratege der Postbank, in seinem Morgenkommentar. Der Markt sei offensichtlich der Auffassung, dass die Analystenprognosen für Gewinne und Dividenden zu pessimistisch seien. Dieser Einschätzung schliesst sich der Experte vor dem Hintergrund der hohen Konjunkturabhängigkeit deutscher Unternehmen und der guten Wachstumsaussichten im weiteren Jahresverlauf an.

"Die aktuelle Stärke der Aktienmärkte rührt vor allem daher, dass die weniger kapitalisierten Aktien aus der zweiten und dritten Reihe überdurchschnittlich stark steigen, während gleichzeitig die Highflyer des Jahres 2020 auf ihren hohen Niveaus verharren", analysierte Experte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets die Situation.

Die jüngst in den USA wie auch hierzulande gestiegenen Zinsen und die Furcht vor einer anziehenden Inflation liessen die Anleger kalt. Impulse von den Überseemärkten sind am Montag rar. In den USA ist Feiertag und auch in China und Hongkong wird wegen des Neujahrsfests weiter nicht gehandelt.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich mit etwas höheren Notierungen ins lange Wochenende und schafften auf Schlusskursbasis sogar neue Rekordstände.

Der Dow Jones rettete sich in den letzten Handelsminuten ins Plus und legte um 0,09 Prozent auf 31'458,40 Punkte zu. Auch der NASDAQ Composite tendierte bergauf und schloss um 0,50 Prozent höher auf 14'095,47 Zählern.

Die Anleger waren offenbar nicht gewillt, sich vor dem langen Wochenende allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagte ein Börsianer. Am kommenden Montag wird in New York anlässlich des "George Washington Day" nicht gehandelt.

Allgemein machten zuletzt in der Pandemie die in den USA nachlassenden Infektionszahlen und das anziehende Impftempo wieder etwas Hoffnung. "Damit werden wirtschaftliche Lockerungen wahrscheinlicher", schrieb Ökonomin Claudia Windt von der Helaba.

ASIEN

Am Montag ging es in Japan aufwärts, während die Börsen in China geschlossen blieben.

Der japanische Leitindex Nikkei notierte letztlich 1,91 Prozent im Plus bei 30'084,15 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. Hier ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschliesslich Mittwoch. In Hongkong fand am vergangenen Donnerstag ein verkürzter Handel statt - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30'182,44 Zählern. Dort wird der Handel am Dienstag wieder aufgenommen.

Die Akteure an den asiatischen Aktienmärkten setzen weiter auf die neue US-Regierung unter Joe Biden und ein Billionen-Dollar-Massnahmenpaket für die US-Wirtschaft. Für gute Laune sorgte daneben, dass die Corona-Pandemie - gemessen an den Fallzahlen - weiter abzuebben scheint. Unternemensseitig spielten überwiegend gut ausgefallene Unternehmensergebnisse den Optimisten an der Börse in die Hände. Während in China und Hongkong wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nicht gehandelt wurde, überwand der Nikkei-Index in Japan zum ersten mal seit 1990 wieder die 30'000-Punkte-Marke.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires