Vor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX vor Handelsstart höher -- Asiens Börsen uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte freundlich erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich in Grün.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Die US-Notenbanker haben signalisiert, dass sie den Leitzins bei der anstehenden Sitzung um 50 Basispunkte anheben wollen, aber der erhöhte Lohndruck könnte sie dazu veranlassen, ihn weiter auf ein höheres Endniveau zu hieven, als die Marktteilnehmer derzeit erwarten. Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr so schnell wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr angehoben, unter anderem um 75 Basispunkte bei jeder der jüngsten vier Sitzungen. Fed-Chef Jerome Powell sagte zuletzt, es wäre sinnvoll, wenn die Notenbanker die Zinserhöhungen verlangsamen würden, weil es Zeit brauche, bis sich diese Schritte auf die Wirtschaft auswirkten. Die Notenbanker gehen davon aus, dass der Preisdruck im nächsten Jahr deutlich nachlassen wird, aber ein lebhaftes Lohnwachstum oder eine höhere Inflation in den arbeitsintensiven Dienstleistungssektoren könnte eine Erhöhung des Leitzinses über die 5 Prozent hinaus nötig machen, die Anleger derzeit erwarten. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die US-Notenbanker könnten in ihren neuen vierteljährlichen Projektionen, die nach der kommenden Sitzung veröffentlicht werden, eine etwas aggressivere Zinsprognose abgeben. Daraus könnte hervorgehen, dass die Entscheidungsträger davon ausgehen, die Zinssätze weiterhin in Schritten von mindestens 25 Basispunkten anzuheben, bis sie klare Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sehen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sieht es zur Wochenmitte nach einer gut behaupteten Eröffnung aus.

Der DAX wird vor Handelsbeginn höher taxiert.

Nach den günstig ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA für November vom Vortag, dürfte am Markt weiter Optimismus vorherrschen, dass die Inflation auf dem Weg nach unten ist, mit entsprechend positiven Folgen für die weltweite Geldpolitik. Zugleich dürfte aber auch Zurückhaltung zu spüren sein, weil es dennoch nicht gänzlich sicher ist, dass die US-Notenbank am Abend nach Handelsschluss in Europa tatsächlich wie mehrheitlich erwartet ihr Zinserhöhungstempo drosseln wird.

WALL STREET

Nach niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten griffen die US-Anleger am Dienstag zu.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn. Auch der NASDAQ Composite kletterte zum Start. Allerdings machte sich im späteren Handelsverlauf zunehmend Ernüchterung breit, sodass beide Indizes einen Teil ihrer Gewinne wieder abgeben mussten. Der Dow Jones ging 0,31 Prozent höher bei 34'110,69 Zählern in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann letztlich 1,01 Prozent auf 11'256,81 Einheiten.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, lagen die US-Verbraucherpreise im November um 7,1 (Vormonat: 7,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einer Jahresteuerung von 7,3 Prozent gerechnet. Marktakteure sahen daher weitere Belege, dass die Inflation ihren Gipfel hinter sich gelassen hat. Denn bereits seit Sommer ist die Teuerung in den USA auf dem Rückzug. Die neuen Verbraucherpreisdaten passten da ins Bild. Die sinkende Inflation lies unter Anlegern die Hoffnungen steigen, dass der Eifer der US-Notenbank bei den geldpolitischen Straffungen nachlässt. Denn die Daten verringern den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiter aggressiv zu erhöhen.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mit Gewinnen.

Der japanische Leitindex Nikkei beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 28'156,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland hingegen verliert der Shanghai Composite zeitweise 0,10 Prozent auf 3'173,09 Zähler. In Hongkong präsentiert sich der Hang Seng unterdessen 0,62 Prozent fester bei 19'718,24 Punkten (8.00 Uhr Uhr).

Die Börsen folgen der positiven Vorgabe der Wall Street. Dort hatte ein niedriger als erwartet ausgefallener Anstieg der US-Verbraucherpreise im November die Anleger darin bestärkt, dass die hohe Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Zugleich verringerten die Daten den Druck auf die Fed, an ihrem aggressiven Zinserhöhungskurs zur Bekämpfung der hohen Inflation festzuhalten, so die Überlegung. Am Markt wird für die Zinssitzung der Fed am Abend (MEZ) mehrheitlich mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet, weniger als zuletzt mit jeweils 75 Basispunkten.

Markteilnehmer verweisen auf die bereits in den USA gesehenen deutlichen Gewinne der als besonders zinsempfindlich geltenden Branchentitel. Konjunkturseitig hat sich indessen die Stimmung unter Japans grossen Herstellern in den drei Monaten bis Dezember angesichts von Sorgen über eine weltweite Konjunkturabschwächung gemäss dem sogenannten Tanken-Bericht zwar erneut verschlechtert, fiel aber immer noch etwas besser aus als befürchtet. Es war das vierte Quartal in Folge, in dem sich die Stimmung verschlechterte, und der niedrigste Stand seit März 2021.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires