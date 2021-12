SMI im Plus -- DAX startet höher -- Asiatische Börsen im Minus

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse werden am Dienstag Gewinne beobachtet.

Der SMI zeigt sich zu Beginn des Dienstagshandels mit grünen Vorzeichen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Die Avancen sind allerdings mehrheitlich bescheiden und die Konsolidierung auf hohem Niveau könnte sich vorerst fortsetzen. Nach dem ersten Todesfall im Zusammenhang mit der Omikron-Variante in Grossbritannien könnte die Entwicklung an der Corona-Front die Investoren zu Zurückhaltung mahnen. Die Credit Suisse geht laut einem Kommentar davon aus, dass die Politik in den USA und Europa zwar mit ökonomisch belastenden Massnahmen zuwarten wolle, sie letztlich durch hohe Fallzahlen aber dazu gezwungen werden könnte.

Darüber hinaus werfen die verschiedenen Notenbanksitzungen dieser Woche ihre Schatten voraus. Nach dem Fed am Mittwoch, werden am Donnerstag auch die EZB, die Bank of England sowie die SNB ihre geldpolitischen Entscheide bekanntgeben. Im Vorfeld der damit einhergehenden geballten Ladung an Nachrichten dürften die Anleger eher vorsichtig agieren. Allgemein wird davon ausgegangen, dass die amerikanische Notenbank angesichts der hohen Inflation eine schärfere Gangart propagieren wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Der DAX geht 0,38 Prozent fester bei 15'680,35 Zählern in die Sitzung.

Vor den ab der Wochenmitte anstehenden geldpolitischen Weichenstellungen grosser Notenbanken bleiben die DAX-Anleger am Dienstag zurückhaltend. Angesichts bevorstehender "Geldpolitik in Zeiten von Omikron", wie es die Devisenexperten der Commerzbank nennen, ist Defensive scheinbar doch Trumpf. Neben der US-Notenbank werden in den kommenden Tagen auch die Währungshüter aus Europa, Grossbritannien und Japan den weiteren Kurs festlegen. Die zunehmende Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron mahnt ebenfalls zur Vorsicht. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Dienstag negativ.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street liessen am Montag nach den jüngsten Kursgewinnen Vorsicht walten.

Der Dow Jones baute seinen anfänglich nur marginalen Verlust im weiteren Handelsverlauf kräftig aus und beendete die Sitzung 0,89 Prozent tiefer bei 35'652,07 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite vergrösserte sein zunächst nur kleines Minus und schloss 1,39 Prozent schwächer bei 15'413,28 Zählern.

Die Investoren agierten etwas vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron und die ungebrochen hohe Inflation herrscht. Die kommenden Tage stehen vor diesem Hintergrund im Zeichen der Geldpolitik - unter anderem mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch.

"Angesichts der nach wie vor konstant hohen Inflation in den Vereinigten Staaten erwarten die Märkte weitere Signale in puncto Zinswende", sagte Marktbeobachter Timo Emden mit Blick auf die Fed-Sitzung. Es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed auf die hohe Inflation reagiert und den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Ausrichtung beschleunigt. Derzeit geht am Markt aber auch wieder die Frage um, inwieweit Omikron den geldpolitischen Spielraum doch wieder einschränken könnte.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag abwärts.

In Japan verliert der Nikkei 0,62 Prozent auf 28'463,90 Punkte.

In China geht es ebenfalls bergab. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,51 Prozent auf 3'662,22 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong 1,25 Prozent auf 23'655,39 Zähler nachgibt. (7.00 Uhr MEZ)

Die gute Stimmung vom Wochenauftakt an den Börsen in Asien ist am Dienstag wieder verflogen. Im Sog schwächerer US-Vorgaben geht es an den meisten Plätzen nach unten. Beobachter sprechen von Zurückhaltung angesichts der weiter herrschenden Unwägbarkeiten um die Corona-Virusvariante Omikron und mit Blick auf die diversen Notenbanksitzungen im weiteren Wochenverlauf, allen voran in den USA. Dort werden die Ergebnisse am Mittwoch erwartet und sie könnten eine beschleunigte Straffung der Geldpolitik und damit schneller näher rückende Zinserhöhungen bringen.

In Hongkong drücken fortgesetzte Kursverluste bei Aktien aus dem Immobiliensektor, wo einige Unternehmen mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben, auch wenn Peking mittlerweile erste Hilfsmassnahmen wie eine erleichterte Refinanzierung eingeleitet hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires