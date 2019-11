SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Markt gibt ebenso wie der deutsche Leitindex nach. Die Börsen in Fernost schlugen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag zurückhaltend.

Der Leitindex SMI eröffnete unverändert bei 10'299,04 Zählern und ist inzwischen ins Minus gerutscht.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI treten derzeit auf der Stelle.

Die Anleger seien angesichts der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem trübten enttäuschende Daten aus China und die Unruhen in Hongkong die Stimmung. Doch wirklich verkaufen wollten die Anleger auch nicht, denn sie rechneten wohl weiterhin fest mit einem positiven Ergebnis bei den Handelsgesprächen. "Anders kann man das rekordhohe Niveau an den Börsen sonst nicht erklären", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich im Donnerstagshandel mit Verlusten.

Der DAX startete 0,24 Prozent tiefer bei 13'198,33 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Nach der imposanten Rally am Aktienmarkt in den vergangenen Wochen dürften die Anleger am Donnerstag weiter abwarten. Solange es keine klaren Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt und da US-Präsident Donald Trump sogar eine Erhöhung der Strafzölle androhte, werden Risiken eher gemieden.

Laut Analyst Thu Lan Nguyen von der Commerzbank steht aktuell vor allem Trumps neue Drohung weiter im Fokus. Die Marktteilnehmer hätten anscheinend bisher wohl nur die beiden Szenarien erwogen, dass sich die USA und China entweder auf ein Teilabkommen im Handel einigen oder, falls nicht, vorerst der Status Quo beibehalten würde. "Dass ein Scheitern der Verhandlungen in einer weiteren Eskalation des Konflikts enden könnte, also die Strafzölle nochmals erhöht werden könnten, hatten offenbar nur wenige auf dem Schirm", schrieb er.

Die an diesem Morgen bekannt gegebenen Konjunkturdaten aus Asien und Deutschland ergeben kein einheitliches Bild. So schrammte die deutsche Wirtschaft überraschend an einer leichten Rezession vorbei. Aktuelle Wirtschaftsdaten aus Asien aber enttäuschten.

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow kletterte am Mittwoch auf ein Rekordhoch.

Der Dow Jones war mit einem Abschlag gestartet und ist im weiteren Handelsverlauf ins Plus gedreht. Er beendete den Tag 0,33 Prozent fester bei 27'783,59 Punkten. Dagegen blieb der NASDAQ Composite nach einem schwachen Start im Minus und schloss 0,05 Prozent leichter bei 8'482,10 Zählern.

Der Dow hat am Mittwoch die am Vortag erzielten Rekorde seiner Indexkollegen nachgeholt. Der Leitindex schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27'800 Punkten.

Zunächst sah es im Schlepptau schwacher Asien- und Europabörsen nach Gewinnmitnahmen aus, dann aber fassten sich die Anleger angetrieben von einem Kurssprung bei der Walt Disney-Aktie ein Herz - ungeachtet der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit. Eine Rally an den US-Börsen seit Anfang Oktober wird vor allem mit der Hoffnung auf ein baldiges Teilabkommen, nachlassende Rezessionssorgen und der wieder lockerer werdenden Zinspolitik in Zusammenhang gebracht.

Dem konnten auch zögerliche Äusserungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell nichts anhaben, der die Aussicht auf eine Zinspause in den USA bekräftigte. Die derzeitige Geldpolitik bleibe voraussichtlich angemessen, sagte Powell am Mittwoch laut vorab veröffentlichten Redetext für eine Anhörung vor dem Wirtschaftsausschuss des US-Kongresses.

ASIEN

Die Börsen in Ostasien konnten sich am Donnerstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Japan schloss der Nikkei mit einem Verlust von 0,76 Prozent bei 23'141,55 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsschluss aber um 0,16 Prozent auf 2'909,87 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verlor hingegen 0,93 Prozent auf 26'323,69 Einheiten.

Schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, unter anderem aus China und Japan, dämpften vielerorts die Kauflaune. Das Wachstum der japanischen Wirtschaft war im dritten Kalenderquartal schwächer als erwartet.

In China schwächte sich das Wachstum der Industrieproduktion im Oktober überraschend deutlich ab, was den Anlegern erneut die Folgen des Handelsstreits mit den USA vor Augen führte. Die Streitparteien verhandeln zwar miteinander, eine Einigung ist aber immer noch nicht in Sicht. Aktuell komme man nicht weiter, weil China sich beim Kauf von US-Agrarerzeugnissen nicht auf eine bestimmte Summe festlegen wolle, berichtete das Wall Street Journal. US-Präsident Donald Trump hatte behauptet, China habe zugesagt, den USA landwirtschaftliche Produkte für 50 Milliarden Dollar abzunehmen.

In Schanghai wirkten Spekulationen auf neue geldpolitische Lockerungen der chinesischen Zentralbank angesichts der mauen Daten stützend.

In Hongkong belasteten weiter die Proteste gegen die Regierung. Die Demonstranten blockieren Strassen und Schienen, so dass es zu massiven Verkehrsbehinderungen kommt. Die Schulen in der Sonderverwaltungszone bleiben daher zunächst bis Sonntag geschlossen, wie die zuständige Behörde am Donnerstag anordnete.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires