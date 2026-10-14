Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich freundlich.

Der SMI blieb nach einer positiven Eröffnung auf grünem Terrain und schloss am Abend 0,36 Prozent höher bei 13'927,52 Zählern. Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentierten sich freundlich und beendete den Dienstagshandel mit Zuwächsen von 0,37 Prozent bei 19'725,15 Punkten bzw. 0,42 Prozent bei 2'243,49 Einheiten.

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Dienstag bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einer fortgesetzten Entspannung an den Anleihemärkten mit festeren Kursen. Der Handel stand unter dem Eindruck des in den USA und in Asien unter Druck stehenden Technologiesektors. Diese Aktien sind hierzulande aber in der deutlichen Minderheit - in der Schweiz sind vor allem defensive Papiere vertreten. Sie gaben entsprechend dem Markt die Richtung vor.

Keine klaren Akzente setzen die Quartalszahlen der Banken JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup, die wie üblich die Quartalsberichtssaison eröffneten. Die Zahlen gelten vielen Akteuren als Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Lage. Insgesamt fielen sie eher besser aus als gedacht.

Im Blick haben die Akteure auch schon den Mittwoch mit neuen wichtigen US-Inflationsdaten. Der Ölpreis hat sich auf hohem Niveau etwas entspannt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag zurüchaltend.

Der DAX gab seine frühen Gewinne im weiteren Handelsverlauf wieder ab und ging schlussendlich mit einem kleinen Minus von 0,07 Prozent auf 25'259,90 Punkten in den Feierabend.

Rückläufigen Ölpreisen und Anleiherenditen zum Trotz wurden Anleger vorsichtiger, denn der Druck auf die weltweite Technologiebranche wird sich in den USA wohl einen weiteren Tag fortsetzen. Darauf deutet die bisherige Marktentwicklung hin.

"Anleger suchen derzeit ihre Balance zwischen geopolitischen Risiken, der Sorge vor zu hohen Erwartungen an die KI-Branche und dem anstehenden Zahlenreigen an der Wall Street", sagte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader. "Der deutsche Leitindex bleibt in einem Spannungsfeld aus Vorsicht und Optimismus gefangen."

Berichte über die Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips durch das chinesische Unternehmen CXMT hätten massive Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien in Südkorea und anderen asiatischen Märkten ausgelöst, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die technologische Konkurrenz aus dem Reich der Mitte nährt die Sorge, wie lange sich die hohen Bewertungen und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen." Ausserdem habe Broadcom-Chef Hock Tan vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt, hiess es seitens der Marktexperten der Dekabank zum Ausverkauf in der Halbleiterbranche.

WALL STREET

Die wichtigsten US-Börsenbarometer zeigten sich am Dienstag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones legte zum Start zu, fiel dann jedoch auf rotes Terrain zurück und beendete den Handel 0,35 Prozent tiefer bei 51'670,99 Punkte.

Für den NASDAQ Composite ging es bereits zum Start runter. Letztlich gab er 0,15 Prozent auf 27'204,38 Zähler nach.

Am Tag der grossen US-Banken ragte Goldman Sachs heraus. Das Investmenthaus hat im vergangenen Quartal im Aktienhandel deutlich besser abgeschnitten als erwartet.

Die nachgebenden Ölpreise konnten nicht stützen, nachdem diese an den drei Tagen zuvor gestiegen waren. Russland habe mitgeteilt, dass seine Diesel-Exporte die im Rahmen eines Lieferabkommens mit den USA angekündigten Mengen übersteigen könnten.

Anleger in der Tech-Welt sorgen sich um Konkurrenz aus China. Einem Zeitungsbericht zufolge macht Chinas Speicherchip-Hersteller CXMT grosse technologische Fortschritte. Das lastete bereits in Asien und Europa auf der Chip-Branche und drückte auch an der NASDAQ auf die Stimmung.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien werden am Mittwoch überwiegend Gewinne verbucht.

In Japan zeigt sich der Nikkei 225 nun 0,88 Prozent höher bei 68'374,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite 0,01 Prozent auf 3'801,13 Punkte.

In Hongkong klettert unterdessen der Hang Seng 0,16 Prozent auf 24'384,95 Punkte.

Die asiatischen Aktienmärkte legen am Mittwoch leicht zu, getragen von einer Erholung bei Halbleiterwerten. Die weiterhin hohen Ölpreise und die Zurückhaltung der Anleger vor den anstehenden US-Inflationsdaten bremsten den Aufwärtstrend jedoch. Rückenwind kam von überraschend starken Handelsdaten aus China, während die verhaltene Verbraucherpreisentwicklung zeigte, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft weiterhin ungleichmässig verläuft. Die Vorgaben aus New York fielen gemischt aus: Bankaktien gaben über Nacht nach, nachdem Citigroup und weitere Institute durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt hatten. Zuvor hatte der Ausverkauf im Technologiesektor den Philadelphia Semiconductor Index um 2,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mitte September gedrückt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires