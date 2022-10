Nach Rally an den US-Börsen: SMI mit kräftigen Gewinnen -- DAX verzeichnet ebenfalls Kursaufschläge -- Asiatische Märkte steigen kräftig an

SCHWEIZ

Am Freitag prägen Gewinne das Bild am heimischen Aktienmarkt.

So eröffnete der SMIist mit einem Plus von 0,92 Prozent bei 10'322,40 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt im Verlauf deutlich im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI waren 0,96 Prozent höher bei 13'203,26 Punkten und 0,98 Prozent fester bei 1'547,12 Zählern in den Handel eingestiegen und verzeichnen ebenfalls weiter Aufschläge.

Der Markt folge der Wall Street nach oben, heisst es bei Händlern. Auch in Fernost zogen die Aktienbörsen massiv an. Damit setze sich der positive Trend vom späten Vortag fort und es komme auch hierzulande zu Deckungskäufen und Anschaffungen von Schnäppchenjägern. Auslöser ist die Hoffnung, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus absehbar werden könnte, heisst es am Markt.

Die US-Inflationsdaten hatten gezeigt, dass die hohe Teuerung tendenziell leicht auf dem Rückzug ist. Dennoch dürfte das Fed den Leitzins im November weiter anheben. Doch im kommenden Jahr dürfte es dann bald einmal damit vorbei sein, meint ein Händler. Denn die Richtung der Inflation stimme inzwischen. Allerdings verlaufe der Pfad flacher als erhofft. Wie sich der Markt nun aber über den heutigen Tag entwickle, sei nicht ganz so klar. Denn für eine nachhaltige Erholung bräuchte es das Vertrauen der Investoren. "Und dies dürfte wohl noch etwas dauern", sagt ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit einem deutlichen Plus.

Der DAX ist 1,56 Prozent höher bei 12'549,02 Punkten gestartet, die Gewinne werden im Verlauf weiter verteidigt.

Eine ausgeprägte Rally an den US-Börsen stimmt am Freitag auch die Anleger an der Frankfurter Börse risikobereit. Bleiben die Gewinne nachhaltig, könnte der DAX sein bisheriges Wochenminus von 0,7 Prozent noch in eine positive Bilanz umwandeln. "Angesichts der höher als erwarteten Verbraucherpreise für September gibt es keine überzeugenden Möglichkeiten, die Aktienbewegungen in den USA über Nacht zu erklären", schrieben am Morgen die Experten der ING-Bank. Ihre Kollegen von der Commerzbank vermuten Eindeckungen von Leerverkäufern als Ursache.

Die hohe Inflation in den USA war im September zwar tendenziell auf dem Rückzug, allerdings weniger deutlich als erhofft. Die Kerninflation, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise aussen vor lässt, stieg sogar auf den höchsten Stand seit 40 Jahren. "Die Deutung der US-Inflationsdaten hat sich am Verlauf des Handels [am Vortag] deutlich verändert", erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Aus dem anfänglichen Schock über das Verfehlen der Konsensschätzung wurde schliesslich doch Freude über die rückläufige Inflationsrate. Diese späte Freude über die Inflationsdaten kommt heute auch in Europa an." Als "Highlight des heutigen Tages" sieht er die Quartalsberichte der US-Grossbanken wie JPMorgan, Morgan Stanley und Citigroup.

WALL STREET

Die Wall Street schloss am Donnerstag nach Bekanntgabe der US-Inflationsdaten deutlich höher.

Der Dow Jones kämpfte sich nach schwachem Start deutlich ins Plus vor und schloss 2,83 Prozent höher bei 30'038,06 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete ebenfalls kräftige Aufschläge und legte 2,23 Prozent auf 10'649,15 Punkte zu.

Für die Marktstrategen der Helaba liessen die Daten auf einen breit angelegten Preisauftrieb schliessen. Dies dürfte von vielen Vertretern der US-Notenbank kritisch gesehen werden, im FOMC-Sitzungsprotokoll wurde die hohe Kerninflation als besorgniserregend bezeichnet. Daher sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird, sowohl in diesem Jahr als auch zu Beginn des Jahres 2023. Da die Inflationszahlen die Konsensschätzung übertroffen haben, werden auch die längerfristigen Zinserwartungen tendenziell gestärkt. Im September erhöhte die Fed den Leitzins um 75 Basispunkte - die fünfte Anhebung seit März - und brachte ihn damit in eine Spanne von 3,00 und 3,25 Prozent, was die schnellste Zinserhöhung seit Anfang der 1980er Jahre darstellt. "Solange die US-Notenbank keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Kerninflation und eine Bodenbildung bei den Arbeitsmarktindikatoren sieht, wie zum Beispiel steigende Arbeitslosenzahlen oder eine Verlangsamung bei den Stellenangeboten, wird sie ihren Kurs wahrscheinlich nicht ändern", so Willem Sels von HSBC.

Die ebenfalls vor der Startglocke bekannt gegebenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe standen dagegen nicht im Mittelpunkt. Deren Zahl hat etwas stärker zugelegt als erwartet. Die Realeinkommen in den USA sind im September gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im August ein Anstieg um 0,2 Prozent verzeichnet worden.

ASIEN

Die asiatischen Anleger konnten sich am Freitag über üppige Kursgewinne freuen.

In Tokio ging der Nikkei mit einem Plus von 3,25 Prozent bei 27'090,76 Punkten ins Wochenende.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite um 1,84 Prozent auf 3'071,99 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt zwischenzeitlich 1,35 Prozent auf 16'612,71 Einheiten.

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag mit deutlich steigenden Kursen auf die Erholung der Wall Street reagiert. Besonders technologielastige Börsen verzeichneten dank der Gewinne der US-Technologiewerte kräftige Aufschläge. Nach der der unentschiedenen Entwicklung der vergangenen Tage endete die Handelswoche damit versöhnlich. Neue Verbraucherpreisdaten aus China blieben etwas unter den Erwartungen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem seien die Erzeugerpreise im September mit der geringsten Dynamik seit 20 Monaten geklettert. Grund für die verhaltene Entwicklung seien unter anderem die anhaltenden Lockdown-Massnahmen gewesen. Im internationalen Vergleich bleibt Chinas Inflation damit weiterhin eher niedrig.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires