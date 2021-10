Wall Street mit Zuschlägen -- SMI höher -- DAX fester -- Börsen in Fernost gehen uneinheitlich aus dem Handel

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt trat am Donnerstag zeitweise auf der Stelle, kann sich am Nachmittag dann jedoch in die Gewinnzone vorschieben.

Zwar eröffnete der SMI 0,30 Prozent höher bei 11'849,72 Punkten, rutschte dann an die Nulllinie ab. Dank neuem Schwung aus den USA geht es nun jedoch nach oben.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI legen derweil zu.

Einmal mehr wird der Schweizer Aktienmarkt von den defensiven Schwergewichten ausgebremst. Bereits am Vortag sorgten Kursverluste bei Roche und Novartis dafür, dass der Leitindex SMI seinen europäischen Pendants hinterherhinkte. Insgesamt sei nämlich wieder eine wachsende Risikobereitschaft bei den Anlegern zu beobachten, kommentiert ein Händler. Zwar gebe die Inflation nach der Veröffentlichung der Konsumentenpreise in den USA vom Vortag weiterhin Anlass zur Sorge, ebenso nach den Erzeugerpreisen in China. Gleichzeitig begrüssten Investoren aber das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung und die Reaktion der Zentralbank auf die steigenden Preise.

"Um das Risiko eines eher 'strukturellen' als 'vorübergehenden' Inflationsanstiegs zu mindern, sprachen sich die Fed-Vertreter für ein Tapering ab Ende des Jahres aus", fasst ein Börsianer zusammen. Derzeit kauft die Fed monatlich Anleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar. "Auch wenn es ab November nur um eine Reduzierung um zehn Milliarden US-Dollar geht, es würde ein starkes Signal an die Anleger senden, dass zumindest die Geldpolitik keine Getränke mehr für die Party kostenfrei servieren wird", kommentiert ein weiterer Experte. Dadurch würden gesunde Abkühlungen auf mittlerweile überhitzten Märkten möglich.

Darüber hinaus gewinnt die Berichtssaison in den USA an Dynamik: Weitere US-Grossbanken wie Morgan Stanley, Bank of America und Citigroup warteten bereits vor US-Handelsstart mit Quartalszahlen auf.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag in Kauflaune.

So startete der DAX 0,66 Prozent fester bei 15'350,72 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Ein leichtes Nachlassen der Inflationsängste stützt den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag. "Die Anleger haben die Hoffnung, dass die Preissteigerungen jetzt den Hochpunkt ausbilden und die Inflation danach wieder zurückgeht. In der Tat könnte der hohe Ölpreis und die daraus entstehenden Belastungen für die Wirtschaft wieder zu einer weniger stark steigenden Ölnachfrage und nachlassenden Preisen führen", bemerkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Sein Kollege Andreas Lipkow von der comdirect sieht unter den Anlegern zunehmende Erwartungen eines wieder anspringenden Konjunkturwachstums in Europa und einer Entspannung an den Rohstoffmärkten.

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Vorabend deute ein langsames Tempo für die erwartete Reduzierung der Anleihekäufe an, hiess es von den Experten der Credit Suisse. Das komme an den Börsen gut an.

Die Blicke der Anleger seien wieder mehr nach oben als nach unten gerichtet, glaubt Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Viele hoffen nach den turbulenteren letzten Monaten jetzt auf eine Jahresend-Rally."

WALL STREET

An der Wall Street zeichnet sich ein überaus freundliches Bild ab.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete die Sitzung 0,19 Prozent fester bei 34'443,22 Punkten und baut die Zuwächse dann deutlich aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite setzt sich ebenfalls auf grünem Terrain fest, nachdem er 1,00 Prozent höher bei 14'717,50 Zählern gestartet war.

Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Welle neuer Unternehmenszahlen, die am Donnerstag ansteht.

UnitedHealth hat Umsatz- und Ergebnisschätzungen der Experten übertroffen und die Jahresprognose erhöht. Walgreens Boots Alliance schlug die Prognosen.

Auch Zahlen aus dem Bankensektor sind besser als erwartet ausgefallen. Vorgelegt haben von den grossen Banken Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, US Bancorp und Wells Fargo. Die Gewinnprognosen der Analysten wurden regelmässig übertroffen, auch die Einnahmen überraschten positiv.

Die Anleger werden in der Berichtssaison darauf achten, ob sich die unerwartet hohe Inflation auf die Erträge ausgewirkt hat und ob die Aussichten der Unternehmen durch steigende Energiepreise, Unterbrechungen der Lieferkette und erwartete Zinserhöhungen in den nächsten zwei Jahren getrübt sind. "Können die Unternehmen diesen Risiken trotzen, oder wurde die gesamte Rally nur durch die ultralockere Geldpolitik angeheizt", fragt Carsten Brzeski, Global Head of Macro Research der ING Groep. Die Anleger wollten "einen Einblick erhalten, wie solide die Erträge und Unternehmen in die Tapering-Phase und die Ära etwas höherer Zinssätze gehen."

ASIEN

Uneinheitlich zeigten sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,46 Prozent bei 28'550,93 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite hingegen bis Handelsende um 0,10 Prozent auf 3'558,28 Einheiten.

In Hongkong findet am Donnerstag wegen eines Feiertages kein Handel statt. Da der Handel am Vortag aufgrund einer Taifun-Warnung vollständig abgesagt wurde, war der Hang Seng zuletzt am Dienstag um 1,43 Prozent auf 24'962,59 Punkte gefallen.

Die solide Entwicklung der Wall Street habe den asiatischen Börsen den notwendigen Rückenwind verliehen, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. Japanische Aktien hätten zudem von zurückhaltenden Aussagen eines Notenbankmitglieds profitiert.

Nicht mithalten konnten die chinesischen Festlandsbörsen. Halley begründete dies mit dem Anstieg der Produzentenpreise in dem Land. Diese hätten Sorgen wegen Störungen der Lieferketten verstärkt. In China waren die Erzeugerpreise im September so stark gestiegen vielen Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum August hatte sich der Anstieg noch einmal beschleunigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires