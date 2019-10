SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün

Skepsis über die vermeldeten Fortschritte im sino-amerikanischen Handelskonflikt belasten am Montag neben dem heimischen Aktienmarkt auch den deutschen Leitindex. Die Aktienmärkten in Fernost zeigen sich zum Wochenstart mit Gewinnen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist schwach in die neue Woche gestartet.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,70 Prozent tiefer bei 9'947,30 Punkten und steht auch anschliessend klar im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen aktuell deutliche Abschläge aus.

Nach drei starken Tagen zum Ende der vergangenen Woche herrscht zum Start in die neue vorerst etwas Zurückhaltung. Die noch am Freitagabend verkündete Einigung zwischen den USA und China auf ein Teilabkommen und die damit verbundene Entspannung im seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskrieg wird in Marktkreisen zwar mit Erleichterung aufgenommen. Die Aktienkurse hatten dies nach positiven Vorzeichen aber bereits vorweggenommen, so dass die Luft nach oben zumindest für den Moment etwas ausgereizt scheint.

Dass der Handelsstreit seine Spuren hinterlässt, zeigte sich zu Wochenbeginn bei den Zahlen zum chinesischen Aussenhandel. Dieser hat sich im September klar schwächer entwickelt als erwartet, was die zuletzt deutlich grösser gewordenen Konjunktursorgen nicht schmälert. Im Tagesverlauf rücken aus der Eurozone mit den Angaben zur Industrieproduktion weitere Daten in den Mittelpunkt. Gerade aus der Industrie kamen zuletzt kaum gute Nachrichten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gibt am Montag nach.

Der DAX startete 0,34 Prozent schwächer bei 12'468,78 Punkten und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in der Verlustzone.

Nach der Rally vom Freitag dürfte sich der deutsche Aktienmarkt zum Wochenstart eine Auszeit gönnen. "Die Anleger atmen heute erst einmal durch und bewerten die aktuelle Situation", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Anschlusskäufer seien auf diesem Niveau aber wohl zunächst schwierig zu finden, auch wenn sich die Handelsgespräche mit China in die richtige Richtung bewegten. Aktuell sehr schwache Aussenhandelsdaten belegten derweil, wie wichtig ein Handelsdeal für die Chinesen sei.

Ein Händler rechnet mit einer gewissen Ernüchterung vieler Anleger in puncto Brexit, da sich die hohen Erwartungen vom Freitag am Wochenende nicht bestätigt hätten. Im Ringen um einen geordneten EU-Austritt Grossbritanniens Ende Oktober gelang noch kein Durchbruch. Die Verhandlungen am Samstag und Sonntag nannte die EU-Kommission konstruktiv, betonte aber auch: "Es bleibt noch eine Menge Arbeit zu tun." Ein britischer Regierungssprecher äusserte sich ganz ähnlich. Die Verhandlungen werden am Montag fortgesetzt.

WALL STREET

Vor dem Wochenende ging es an der Wall Street deutlich bergauf.

Der Dow Jones tendierte am letzten Tag der Woche deutlich nach oben. Er stieg zum Handelsende um 1,21 Prozent auf 26'816,59 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und schloss 1,34 Prozent im Plus bei 8'057,04 Zählern.

In der Hoffnung auf ein amerikanisch-chinesisches Handelsabkommen haben die Anleger an der Wall Street am Freitag schon reichlich Vorschuss-Lorbeeren verteilt. Entsprechend fehlte ihr nach einigen wenigen Aussagen zur Übereinkunft letztlich die Kraft für weitere Kursgewinne. Der Dow Jones Industrial überwand zwar kurzzeitig die Marke von 27'000 Punkte und kam damit wieder in Blickweite seines im Juli erreichten Rekordhochs von 27'398 Punkten.

Dank des dritten Gewinntags in Folge verbuchte der US-Leitindex aber immerhin ein Wochenplus von 0,91 Prozent. Die deutlichen Verluste zu Monatsbeginn hat er damit fast aufgeholt.

US-Präsident Donald Trump verkündete ein Teilabkommen mit China in dem seit mehr als einem Jahr andauernden Handelskonflikt. Die "Phase eins" eines umfassenderen Abkommens beinhalte unter anderem die Themen geistiges Eigentum, Finanzdienstleistungen und Agrarprodukte, sagte Trump am Freitag. Zudem teilte Finanzminister Steven Mnuchin als einer der US-Verhandlungsführer mit, dass bestehende Zölle auf chinesische Produkte in der kommenden Woche entgegen der ursprünglichen Planung nicht angehoben würden.

ASIEN

In Asien sind die Anleger am Montag in Kauflaune.

In Japan bleibt die Börse feiertagsbedingt geschlossen. Zuletzt war der Nikkei am Freitag um 1,15 Prozent auf 21'798,87 Zähler geklettert.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland gewinnt aktuell (07:10 Uhr) 1,38 Prozent auf 3'014,73 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,03 Prozent zulegt auf 26'578,41 Punkte.

Die Anleger reagieren damit zwar positiv auf die offenbar gefundene Teileinigung im US-chinesischen Handelszwist, die Begeisterung hält sich aber in Grenzen. Für einen kleinen Stimmungsdämpfer sorgen die chinesischen Exporte und Importe im September. Beide sind gegenüber dem Vorjahr etwas stärker gesunken, als Analysten geschätzt hatten.

Anders als US-Präsident Donald Trump, der von einem "sehr substanziellen Phase-eins-Deal" sprach, äussern sich Analysten eher vorsichtig zu den erzielten Ergebnisse, während Peking gleichzeitig von guten Fortschritten spricht. Jeffrey Halley von Oanda sieht "kaum Zeichen für einen signifikanten Durchbruch". Beide Seiten schienen kleine Erfolge ausgehandelt zu haben, die ihnen im Hier und Jetzt hülfen, hätten aber die wichtigen Problemthemen vor sich her geschoben.

Für die Analysten der Kiwibank hat sich nichts geändert. China scheine zwar ein paar Zugeständnisse gemacht zu haben, die Märkten wüssten aber, wie volatil die Lage bleibe. Bei der UBS heisst es, es sei unklar, für wie lange die Vereinbarung gelten solle, wenn sie denn unterschrieben werde. Auch zeigen sich die Ökonomen der Bank besorgt, wie es um die Mechanismen der Vereinbarung bestellt ist, damit diese auch eingehalten werden. Und schliesslich drohten im Dezember nach wie vor höhere Strafzölle. Ein Waffenstillstand dürfte gleichwohl Chinas Konjunktur antreiben, weshalb man die Wachstumserwartung 2020 wohl anheben werde auf 5,7 bis 5,8 von bislang 5,5 Prozent.

Die zwischen beiden Seiten getroffenen Vereinbarungen sollen laut US-Präsident Trump, neben Käufen landwirtschaftlicher US-Produkte im Volumen von 40 bis 50 Milliarden Dollar jährlich durch China, eine Verpflichtung Chinas enthalten, sich weiter für internationale Finanzdienstleistungen zu öffnen. Daneben soll es Fortschritte geben, was die Eindämmung von Währungsmanipulation betrifft. Im Gegenzug wollen die USA auf die eigentlich für den 15. Oktober geplante Anhebung von Strafzöllen auf Importe aus China im Volumen von 250 Milliarden Dollar verzichten.

