Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt erzielte am Freitag Zuwächse.

So eröffnete der SMI die Sitzung bereits höher und legte auch weiterhin zu. Letztlich stand ein moderates Plus von 0,26 Prozent bei 13'775,27 Punkten an der Kurstafel.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zogen nach höherem Start weiter an. Sie gingen ebenso 0,23 Prozent fester bei 19'454,12 Zählern bzw. 0,30 Prozent höher bei 2'219,80 Einheiten in den Feierabend.

Seine jüngste Verlustserie hat der Schweizer Aktienmarkt damit noch vor dem Wochenende gestoppt. Rückenwind kam dabei von den zuletzt unter Druck gestandenen Novartis-Papieren sowie von den Ölpreisen, die einen Teil ihrer Gewinne im Tagesverlauf wieder abgaben.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Inflationsdaten gaben einen letzten Hinweis vor dem anstehenden Fed-Zinsentscheid in der kommenden Woche. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stagnierte der Inflationsdruck, die Verbraucherpreise jedoch um 0,4 Prozent an. Das wiederum bekräftigte die Annahme vieler Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank ihren Leitzins anheben wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte am Freitag zu.

So startete der DAX bereits stärker in den Handel und hielt sich auch weiterhin in der Gewinnzone. Zum Handelsende war noch ein Plus von 0,82 Prozent auf 25'568,56 Punkte zu sehen.

Damit beendete der DAX seinen jüngsten Kursrutsch vor dem Wochenende und konnte sich von einem Teil der Vortagesverluste erholen. Auf Wochensicht blieb dennoch ein recht deutliches Minus von knapp zwei Prozent bestehen.

Rückenwind gab es von den Ölpreisen, die einen Teil ihrer vorherigen Gewinne wieder abgaben. Dennoch bleibt die Lage im Nahen Osten enorm angespannt, nachdem neue Gefechte zwischen den jemenitischen Huthi-Miliz und saudisch unterstützen Kräften ausgebrochen waren.

Bereits am Donnerstag hatte die EZB mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. Ähnliches erwarten Marktbeobachter von der Fed in der kommenden Woche, auch weil die US-Inflationsdaten wie erwartet ausfielen.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten vor dem Wochenende zur Erholung an.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinnaus und schloss 0,98 Prozent stärker bei 52'573,29 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite hatte die Sitzung bereits mit einem klaren Plus eröffnet und gewann zum Schlussläuten 0,96 Prozent auf 26'333,04 Stellen.

Damit kam es nach zuletzt vier Handelstagen in Folge mit Abgaben zu einer Erholung. Die US-Börsen zeigen sich zudem weiterhin recht widerstandsfähig trotz der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise und der Renditen auf Mehrjahreshochs. Stützend wirkte zum Wochenausklang der Rückgang bei den Ölpreisen. Diese gaben nach der Rally der vergangenen Tage nach.

Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Gleichwohl hat sich die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank in der kommenden Woche nach den Daten deutlich erhöht.

ASIEN

Die Märkte in Fernost zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 0,94 Prozent auf 63'407,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite stellenweise 0,16 Prozent auf 3'984,28 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 0,35 Prozent auf 24'893,11 Einheiten zu.

Nach den US-Inflationsdaten am vergangenen Freitag rückt in dieser Handelswoche der Zinsentscheid der Fed in den Mittelpunkt. Daneben bleibt der Nahost-Konflikt das bestimmende Thema an den weltweiten Märkten, durch den die Ölpreise weiter anziehen. Das drückt vor allem auf kapitalhungrige Aktien und Indizes wie den technologielastigen Nikkei 225.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires