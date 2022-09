SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt gibt im Mittwochshandel ab.

So eröffnete der SMI 0,47 Prozent tiefer bei 10'840,36 Einheiten und liegt auch anschliessend in der Verlustzone.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI notieren zeitweise schwächer

Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost könne sich der hiesige Markt zwar nicht entziehen. Doch schlage er sich besser, meinen Händler. Zum einen hätten SMI & Co im laufenden Jahr bereits stärker korrigiert als die Wall Street. Und da der SMI bereits am Vortag nachgegeben habe, dürfte der Kurstaucher der US-Aktien zu einem Grossteil auch bereits eingepreist worden sein, sagt ein Händler.

Ob sich der Markt Verlauf die Verluste gar noch ganz eindämmen könne, müsse sich weisen. "Aber es könnte durchaus sein, dass Anleger versuchen, Schnäppchen zu machen", sagt ein Händler. Und letztlich habe es sich meist ausbezahlt, an schwachen Handelstagen zuzugreifen. Am Vortag hatte die unerwartet hohe Inflation in den USA die Aktienmärkte massiv unter Druck gesetzt. Dabei waren vor allem Technologiewerte, die als besonders zinsabhängig gelten, unter die Räder geraten. Aber auch am breiten Markt kam es zu massiven Kursverlusten. Denn die Marktteilnehmer erwarten nun weiterhin deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Dies führte auch zu einem starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Abschlägen.

So startete der DAX 0,44 Prozent leichter bei 13'131,34 Einheiten und steht auch im weiterern Handelsverlauf im Minus.

Am deutschen Aktienmarkt sitzt der Schock nach den US-Inflationsdaten vom Vortag den Anlegern noch in den Knochen. "Es ist vor allem die weiter steigende Kernrate der Inflation, aus der die volatilen Energiepreise herausgerechnet werden, die den Anlegern Sorge bereitet, weil sie zeigt, dass die Preise quer durch die gesamte Wirtschaft steigen", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. Die hartnäckige Teuerung dürfte die US-Notenbank Fed nicht von ihrem Kurs abbringen, die Zinsen schnell und deutlich zu erhöhen. Damit würden festverzinsliche Wertpapiere gegenüber Aktien an Attraktivität gewinnen.

Der Handelstag dürfte Molnar zufolge wegweisend sein nicht nur für den Rest der Woche, sondern auch für die mittelfristige Entwicklung: "Schlägt der zuletzt wieder aufgekommene Optimismus komplett wieder in Inflations- und Zinsangst um, ist die Rally vorbei, ehe sie so richtig begonnen hat, und es droht erneut der Sturz des DAX in Richtung Jahrestief. Hält der Index heute die 13'000er-Marke, gibt es zumindest aus technischer Sicht etwas Hoffnung."

WALL STREET

Nach den letzten Zugewinnen in der Vorwoche, zeigte sich der US-Aktienmarkt am Dienstag deutlich tiefer.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Minus von 3,94 Prozent auf 31'104,90 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel daneben um 5,16 Punkte auf 11'633,57 Zähler.

Eine überraschend hohe Inflation hat die zuletzt wieder besser gelaunten Anleger an den US-Börsen am Dienstag auf dem falschen Fuss erwischt. Der Inflationsdruck in den USA hat im August nur leicht nachgelassen, während die Kernteuerung sogar deutlich zulegte.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 8,3 (Vormonat: 8,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisrückgang von 0,1 Prozent und einer Jahresteuerung von 8,0 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,6 Prozent auf Monats- und um 6,3 (5,9) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten Raten von 0,3 und 6,0 Prozent erwartet.

Die US-Notenbank hat die Zinssätze auf ihren beiden jüngsten Sitzungen jeweils um 75 Basispunkte angehoben und scheint auf dem besten Weg zu sein, bei ihrer Sitzung am 20. und 21. September eine weitere Anhebung in diesem Umfang zu beschliessen. Fed-Chef Jerome Powell sagte Ende August, dass die Zinserhöhungen zwar die Inflation senken würden, "aber auch für Haushalte und Unternehmen schmerzhaft sein werden".

Einige Messgrössen deuten indessen auf eine Abschwächung der wirtschaftlichen Nachfrage hin, was den Preisdruck dämpfen könnte. Nach Angaben des Handelsministeriums schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt der USA in der ersten Jahreshälfte.

"Die US-Inflationszahlen haben bestätigt, dass die Inflation in den USA nach wie vor heiss läuft. Das hat die Situation für die Fed, die ihr Bestes getan hat, um die Inflation zu zähmen, erheblich erschwert. Die Daten haben bestätigt, dass die Kugeln der Fed die Inflation nicht abtöten, und das wird vielen Händlern Sorgen bereiten", kommentiert Naeem Aslam, Marktanalyst bei Ava Trade.

ASIEN

Im Mittwochshandel weisen die Börsen in Asien rote Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei mit einen Verlust von 2,78 Prozent bei 27'818,62 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite aktuell (09:44 Uhr) 0,80 Prozent auf 3'237,54 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 2,31 Prozent auf 18'880,02 Punkte ab.

Der Ausverkauf an der Wall Street am Vorabend hat auch an den asiatischen und australischen Börsen für zum Teil heftige Abwärtsbewegungen gesorgt. Auslöser der globalen Talfahrt waren höher als befürchtet ausgefallene US-Verbraucherpreise, womit die Hoffnung auf den Inflationshöhepunkt enttäuscht wurde. Zwar glaubt eine Mehrheit der Marktteilnehmer weiterhin an einen erneuten grossen Zinsschritt der US-Notenbank um 75 Basispunkte in der kommenden Woche, doch für die Zeit danach gehen die Spekulationen über den künftigen Zinspfad der Fed nun nach oben. Die Fed dürfte ihr aggressives Tempo bei ihren geldpolitischen Straffungen mindestens halten, wenn nicht erhöhen, hiess es im Handel. Nomura sagt nun auch aggressivere Zinsanhebungen in Australien und Neuseeland voraus.

Händler sprachen von wenig rosigen Aussichten für die Aktienmärkte. Steigende Leit- und Marktzinsen in einer Phase des wirtschaftlichen Abschwungs lieferten kaum Kaufargumente. Neben der europäischen Energiekrise mache vor allem der trübe Wirtschaftsausblick für China Sorgen, denn China dürfte anders als bei der Finanzkrise 2008/2009 als Wachstumslokomotive ausfallen, hiess es weiter. Dazu gesellten sich Berichte, wonach die USA Sanktionen gegen China wegen der Sicherheit von Taiwan erwägen.

