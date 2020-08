Wall Street tiefer -- SMI deutlich schwächer -- DAX weiter im Minus -- Asiens Börsen gehen vorwiegend fester ins Wochenende

Der Dow Jones verbucht vor dem Wochenende Verluste. Die heimischen Märkte tendieren am Freitag mit negativen Vorzeichen. Der deutsche Leitindex zeigt sich derweil deutlich tiefer. Die asiatischen Märkte bewegten sich vor dem Wochenende grösstenteils auf grünem Terrain.

SCHWEIZ

Für die heimischen Aktienmärkte geht es vor dem Wochenende abwärts.

Der Leitindex SMI begann den Freitagshandel 0,33 Prozent leichter bei 10'225,93 Punkten und tendiert auch anschliessend mit deutlich negativem Vorzeichen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen zum Start Verluste von 0,35 Prozent bei 1'566,59 Zählern bzw. von 0,30 Prozent bei 12'697,08 Einheiten auf. Im weiteren Verlauf bewegen sie sich ebenfalls unterhalb der Nulllinie.

Die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie und vor deren Folgen für die Wirtschaft und das Warten auf einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über eine weiteres Unterstützungspaket der US-Regierung habe die Anleger veranlasst, Gewinne einzustreichen. Andere Faktoren, die dagegen Käufe auslösen könnten, seien nicht in Sicht, hiess es. Vor allem von Banken und Zykliker stehen unter Druck.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vor dem Wochenende in Verkaufslaune.

Der DAX ging mit Verlusten von 0,22 Prozent bei 12'965,22 Stellen in den letzten Handelstag der Woche. Auch anschliessend tendiert er schwächer.

Im Laufe der Woche hat er den Kampf um die Marke von 13'000 Punkten wieder aufgenommen, nun mangelt es ihm aber an Impulsen, um diese nachhaltig zu überwinden. Laut Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda konnten aktuelle Wirtschaftsdaten aus China die Anleger schon an den asiatischen Börsen nicht so richtig zum Zugreifen ermutigen.

Aktuelle Wirtschaftsdaten aus China hätten die Anleger an den asiatischen Börsen an diesem Freitag nicht so richtig zum Zugreifen ermutigt, sagte Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Für die chinesische Industrieproduktion ging es zwar auch im Juli weiter aufwärts, aber nicht ganz so stark wie von Experten erwartet. Auch der von der Corona-Krise teils schwer getroffene chinesische Einzelhandel erholt sich nur langsam.

"Um wirklich neues Aufwärtspotenzial zu eröffnen, müsste der DAX zunächst die 13'000 Punkte und dann sein Juli-Hoch bei 13'313 Punkten überwinden", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Vor dem Wochenende dominieren an der Wall Street die Bären.

Der Dow Jones eröffnete am Freitag 0,24 Prozent leichter bei 27'828,93 Punkten und bewegt sich auch anschliessend im Minus. Dagegen startete der Techwerteindex NASDAQ Composite bei 11'042,24 praktisch unverändert in den Freitagshandel. Im weiteren Verlauf driftet er in die Verlustzone ab.

Im Vorfeld der am Wochenende stattfindenden Gespräche zwischen Delegationen aus China und den USA herrscht erhöhte Zurückhaltung, wenngleich die Erwartungen an wirkliche Fortschritte zur Beilegung des Streits eher gering sind. Dazu kommen die weiter festgefahrenen Gespräche zwischen Republikanern und Demokraten um ein neues Konjunkturprogramm. Der Markt geht hier immer noch von einer Einigung aus.

Der US-Einzelhandelsumsatz stieg im Juli zwar den dritten Monat in Folge, doch blieb er unter der Erwartung. Hier wurde lediglich ein Plus von 1,2 Prozent vermeldet, während Ökonomen mit einem Anstieg von 2,3 Prozent gerechnet hatten. Allerdings wurde der Juni auf plus 8,4 Prozent nach oben revidiert nach zunächst plus 7,5 Prozent. Investoren sehen in den Daten einen wichtigen Hinweis über den Zustand der US-Konjunktur, für die der Einzelhandel eine entscheidende Rolle spielt.

ASIEN

Am Freitag notierten die asiatischen Börsen überwiegend in der Gewinnzone.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei am Freitag 0,17 Prozent fester mit 23'289,36 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite mit 3'360,10 Punkten schlussendlich 1,19 Prozent fester. In Hongkong ging der Hang Seng bei 25'183,01 Zählern 0,19 Prozent leichter ins Wochenende.

Die unentschiedene Bewegung der US-Börsen habe sich in Asien fortgesetzt und das Geschäft sei vor dem Wochenende zurückhaltend gewesen, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Nach den Gewinnen zur Wochenmitte war den US-Märkten am Donnerstag etwas die Dynamik ausgegangen.

Auch mässige Konjunkturdaten aus China dämpften das Kaufinteresse der Anleger. Die chinesische Industrieproduktion hatte zwar im Juli weiter zugelegt. Die Zuwächse fielen aber nicht ganz so hoch aus, wie Experten es sich erhofft hatten. Der von der Corona-Krise teils schwer getroffene chinesische Einzelhandel erholt sich zudem nur langsam. Es brauche wohl mehr als geldpolitische Impulse und starke Preisnachlässe auf Luxusgüter, um die Konsumfreude der Verbraucher neu zu entfachen, merkte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp dazu an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires