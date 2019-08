US-Rückzieher bei Strafzöllen beflügelt: SMI freundlich erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Börsen in Fernost in Grün

Entspannung im Handelsstreit: Sowohl der heimische Aktienmarkt als auch Anleger auf dem deutschen Börsenparkett dürften sich am Mittwoch erholen. An den Aktienmärkten in Asien geht es zur Wochenmitte bergauf.

SCHWEIZ

An der heimischen Börse dürfte es am Mittwoch angesichts der freundlicheren Töne im US-chinesischen Handelskonflikt zu einer Erholung kommen.

Der Leitindex SMI zeigt sich vorbörslich mit positiver Tendenz.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften ebenfalls freundlich in den Tag gehen.

Die Aktienmärkte werden ihre Erholungsgewinne voraussichtlich etwas ausbauen. Mit dem Verschieben weiterer Zölle auf chinesische Waren habe die Trump-Regierung den Märkten ein "Durchatmen" ermöglicht, sagt ein Marktstratege. Zum "Aufatmen" sei es allerdings zu früh: "Für eine längere Party bleiben die Belastungsfaktoren zu stark und zu viele", sagt er. Aus technischer Sicht hat sich die Lage mit der starken Erholung allerdings deutlich entspannt. Damit ist eine technische Gegenbewegung wahrscheinlich, auch weil die Rentenmärkte ihre Aufwärtsbewegung zunächst beendet haben.

DEUTSCHLAND

Ein wenig Entspannung im Handelsstreit dürfte die Anleger am deutschen Aktienmarkt durchatmen lassen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich leicht auf grünem Terrain.

An den Börsen weltweit atmen die Anleger am Mittwoch angesichts der Verschiebung der US-Strafzölle auf chinesische Importe weiter durch, auch in Frankfurt. Bereits am Vortag hatte das Barometer von der Nachricht, dass die USA und China sich im Handelsstreit möglicherweise wieder annähern, profitiert und daraufhin im Plus geschlossen. Berichte, denen zufolge China und die USA ihre Handelsgespräche in zwei Wochen telefonisch wieder aufnehmen, folgte am Mittwoch nun aber die Nachricht, dass China an Gesprächen im September festhält.

Im Fokus der Anleger steht zur Wochenmitte die Zahlenvorlage des DAX-Schwergewichts RWE. Zudem berichten im Schlussspurt der Berichtssaison einige Unternehmen aus der zweiten Reihe wie der Autozulieferer LEONI.

WALL STREET

Am Dienstag fanden die Anleger an den US-Börsen offenbar wieder Kaufgründe.

Der Dow Jones eröffnete noch marginal schwächer, konnte dann drehen und deutlich in die Gewinnzone klettern. Letztendlich ging er 1,42 Prozent höher bei 26'275,24 Zählern aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas niedriger, arbeitete sich dann aber kräftig ins Plus: Zum Börsenschluss wies er ein Plus von 1,95 Prozent bei 8'016,36 Punkten aus.

An der Wall Street haben die Anleger am Dienstag nach der Schwäche zu Wochenbeginn viel Mut geschöpft. Anlass dazu gaben ihnen neue Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Aus den Vereinigten Staaten hiess es, neue Zölle auf chinesische Importe sollten in den Dezember verschoben werden. Das chinesische Handelsministerium wiederum stellte telefonische Gespräche mit den USA in zwei Wochen in Aussicht.

Unter den Anlegern keimte nach diesen Meldungen wieder plötzliche Hoffnung auf, dass es doch noch Fortschritte im festgefahrenen Zollstreit geben könnte.

ASIEN

Freundlich lautet die Tendenz an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch.

In Japan steigt der Leitindex Nikkei derzeit (gegen 07.50 Uhr MEZ) um 0,91 Prozent auf 20'641,41 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland dominieren ebenfalls die Bullen: Während der Shanghai Composite 0,64 Prozent auf 2'815,21 Punkte gewinnt, legt der Hang Seng in Hongkong 0,50 Prozent auf 25'407,48 Einheiten zu.

Damit schliessen sich die asiatischen Indizes weitgehend den US-Vorgaben an. Auch dort hatten die Kurse zugelegt, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Rückzieher bei den jüngst angekündigten zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Importe gemacht hatte. Diese sollen jetzt später, erst im Dezember, erhoben werden, auf Produkte wie Handys, Spielzeug oder auch Schuhe - unter anderem aus Rücksicht auf das US-Weihnachtsgeschäft. Ausserdem sagte der chinesische Vizepremier, dass es in zwei Wochen wieder Gespräche zwischen beiden Seiten geben soll. Jüngst hatte es von Trump noch geheissen, dass ein Treffen im September möglicherweise gar nicht stattfinden werde. Für Entspannung im Handelsstreit sorgt auch, dass der Yuan erstmals seit Tagen von der chinesischen Notenbank wieder höher gefixt wurde zum Dollar, wenn auch nur marginal. Der Yuan hatte am Vortag bereits deutlich aufgewertet, nachdem die Verschiebung der Strafzölle bekannt geworden war. Aktuell kostet der Dollar 7,0350 Offshore-Yuan, verglichen mit jüngsten Hochs um 7,1060.

Mutiger agieren die Anleger ausserdem auch deshalb, weil bei den Protestaktionen in Hongkong zumindest von keinen neuen Eskalationen zu hören ist. Der Flugbetrieb auf dem Hongkonger Flughafen läuft wieder weitgehend normal und von vielen Seiten werden Forderungen an beide Seiten erhoben, sich zurückhaltend zu verhalten.

Konjunkturseitig kommen aus Japan sehr gute Daten. Dort sind die Maschinenbauaufträge wider Erwarten gestiegen und das auch noch deutlich. In China ist dagegen die Industrieproduktion im Juli weniger stark gestiegen als prognostiziert. Dies geht aber angesichts der Entspannung im Handelsstreit eher unter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires