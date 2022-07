Vor den Quartalszahlen grosser US-Banken: SMI eröffnet leichter -- DAX bei Handelsstart nahe der Nulllinie -- Freundliche Tendenz an den asiatische Börsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verliert zum Ertönen der Handelsglocke.

Der SMI wird zum Handelsbeginn tiefer gehandelt.

Die Nebenwertindizes SLI und der SPI folgen der Tendenz des SMI und eröffnen etwas tiefer.

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt den Handel am Donnerstag etwas leichter. Nach dem starken Kursrückgang vom Vortag sei eigentlich eine Gegenbewegung zu erwarten, heisst es am Markt. Die US-Börsen haben nach Handelsschluss nicht mehr weiter nachgegeben und in Fernost tendierten die Börsen eine Spur fester. Der SMI stand am Vortag angesichts der immens hohen US-Inflation von 9,1 Prozent zeitweise massiv unter Druck, konnte dann aber einen Teil der Verluste wieder abschütteln. Zuletzt blieb aber dennoch ein klares Minus. Die Wall Street zeigte einen ähnlichen Verlauf.

Die Marktstimmung sei düster, meint ein Händler. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Leitzinsen weiter kräftig zu erhöhen, bleibe angesichts der hohen Inflationsdaten hoch. Am Markt werde nun eine Zinserhöhung des Fed später im Monat von bis zu einem vollen Prozentpunkt eingepreist. Die Anleihemärkte preisten zudem immer stärker eine Rezession ein, sagt ein Händler und verweist darauf, dass die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen über die der zehnjährigen gestiegen ist. Dies gilt als Signal für eine Rezession. Die Aktienmärkte täten sich schwer mit der Richtungssuche, kommentiert auch CMC Markets. Die nächsten Impulse für den weiteren Verlauf dürfte nun die Bilanzsaison bringen. Heute am frühen Nachmittag werden die Zahlen der US-Grossbanken JPMorgan und Morgan Stanley erwartet. Dies sei ein wichtiger Stimmungstest und Hinweis auf die Entwicklung in der Finanzbranche, heisst es am Markt weiter.

Für Bewegung am heimischen Aktienmarkt dürften unterdessen die Aktien von Swatch Swiss Steel und Perrot Duval sorgen, die allesamt am Donnerstagmorgen ihre Quartalszahlen vorgestellt haben.

DEUTSCHLAND

Der DAX eröffnet den Donnerstagshandel stabil.

Der DAX beginnt den Börsentag marginale 0,02 Prozent höher bei 12'759,29 Zählern.

Nach bisher leichten Verlusten im Wochenverlauf zeigt sich der DAX am Donnerstag zur Handelseröffnung stabil. Am Vortag war er angesichts der immens hohen US-Inflation zeitweise bis auf 12'625 Punkte abgesackt, konnte die Verluste letztlich aber deutlich eindämmen. Er folgte damit den US-Indizes, die einen ähnlichen Trend zeigten. Die Wall Street habe sich damit recht wacker gehalten, obwohl die Anleihemärkte immer stärker einen Wirtschaftsabschwung einpreisen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Die Aktienmärkte täten sich schwer mit der Richtungssuche. Als wichtigen Stimmungstest sieht er die Reaktion auf die JPMorgan-Zahlen am Mittag.

WALL STREET

Die US-Börsen schalteten am Mittwoch nach unerwartet hohen Inflationsdaten in den Rückwärtsgang.

Der Dow Jones eröffnete bereits schwächer und gab auch im weiteren Handelsverlauf nach. Zuletzt ging es noch um 0,68 Prozent nach unten auf 30'772,14 Punkte. Auch der technologielastige NASDAQ Composite blieb zunächst im Minus, nachdem er schon zum Start gefallen war. Immer wieder konnte er sich jedoch auf grünes Terrain hieven, bevor er zum Handelsschluss aber um 0,15 Prozent auf 11'247,58 Zähler nachgab.

Der erneut starke Anstieg der US-Verbraucherpreise verschreckte die Anleger. So stand zum ersten mal seit 1981 bei der US-Inflation eine 9 vor dem Komma. Dies deutet möglicherweise auf eine noch straffere Geldpolitik der Fed hin. Angesichts dieser Aussicht stiegen die Rezessionsängste an der Börse, denn die erhoffte "weiche Landung" der Konjunktur wird immer unwahrscheinlicher.

"Ein weiterer Anstieg der US-Verbraucherpreise wird die Falken der Fed heute sicherlich wieder auf den Plan rufen, den US-Dollar nach oben und die Aktien nach unten treiben. (...)", sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank laut Dow Jones Newswires.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost können am Donnerstag überwiegend zulegen.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,76 Prozent auf 26'679,22 Punkte (Stand: 8:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zwischenzeitlich marginale 0,03 Prozent höher bei 3'285,30 Stellen. Beim Hang Seng in Hongkong gibt es einen Vorzeichenwechsel: Anfangs lag der Index im Plus, nun beträgt das Minus zeitweise 0,26 Prozent bei 20'742,87 Indexpunkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien tun es am Donnerstag der Wall Street gleich und stecken den nochmals höher als befürchtet ausgefallenen Inflationsschub in den USA im Juni gut weg. In den USA hatten sich die Indizes von Anfangsverlusten zumindest stark erholt, gestützt von der Hoffnung, dass der Gipfel der Inflation nun wirklich erreicht sein könnte. Gleichwohl wird nun für Juli von der US-Notenbank ein noch grösserer Zinsschritt nach oben um einen vollen Prozentpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartet.

An den asiatischen Börsen heisst es dazu auch, hier sei einiges schon im Vorfeld eingepreist worden an Zinserhöhungspotenzial. In Tokio kommt Rückenwind für die Exportindustrie vom nochmals deutlich schwächeren Yen, der zuvor bereits auf dem niedrigsten Niveau seit 1998 umging. Der US-Dollar kostet 138,03 Yen, fast 1 Yen mehr als zur gleichen Vortageszeit. In China helfen die besser als erwartet ausgefallen Exportdaten vom Vortag, wie de Analysten von OCBC bemerken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires