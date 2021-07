SMI und DAX mit leichten Abgaben erwartet -- Asiatische Börsen im Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch zum Start etwas nachgeben.

Der SMI wird vorbörslich um 0,21 Prozent tiefer bei 12'035 Punkten erwartet. Am Dienstag beendete der Leitindex den Tag 0,09 Prozent tiefer bei 12'071,05 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI beendeten den Dienstagshandel nahezu unverändert. Der SLI notierte letztlich 0,07 Prozent tiefer bei 1'950,26 Zählern und der SPI mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 15'520,82 Punkte.

Mit einem Tag Verspätung scheint der starke Anstieg der US-Inflation nun am Mittwoch an den Börsen zum Belastungsfaktor zu werden. Die US-Verbraucherpreise haben im Juni das höchste Niveau seit 13 Jahren erreicht. Nun beschäftigen sich die Märkte mit der Frage, ob sich die US-Notenbank gegen ihren Willen zu einer Straffung ihrer Geldpolitik gezwungen sieht. Spannend wird in diesem Zusammenhang die Anhörung von Fed-Präsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses am Abend. Im Vorfeld dürften sich die Anleger zurückhalten. "Die Angst, auf dem falschen Fuss erwischt zu werden, ist unter Anlegern im Moment einfach riesig", heisst es im Handel mit Blick auf die US-Geldpolitik.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte leicht nachgeben

Vorbörsliche Indikationen prognostizieren für den DAX bei 15'759 Zählern einen um 0,2 Prozent tieferen Start in den Mittwochshandel. Der deutsche Leitindex beendete den Dienstagshandel mit einem marginalen Minus von 0,01 Prozent bei 15`789,64 Indexpunkten.

Für den deutschen Leitindex zeichnen sich zur Wochenmitte auf hohem Niveau kleinere Verluste ab. Tags zuvor hatte der DAX seinen Höchststand vom Montag bei 15'806 Punkten nur um Haaresbreite in den Nachkommastellen verpasst. "Der unerwartet starke Anstieg der US-Inflation hat es zwar nicht geschafft, für Panik an der Börse zu sorgen. Er hat aber ausgereicht, um die Rekordjagd zu beenden", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. Bei der Anhörung des Fed-Präsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress werde der Inflationssprung wohl ein grösseres Thema. Am Aktienmarkt laute das Motto vor der Anhörung "Abwarten", so Altmann.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Dienstag zurückhaltend.

Der Dow Jones musste sich mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 34'889,05 Zählern aus dem Handel verabschieden. Der NASDAQ Composite erreichte im Handelsverlauf bei 14'803,68 Zählern zwar ein neues Rekordhoch, konnte sich der pessimistischen Anlegerstimmung schlussendlich aber ebenfalls nicht entziehen und schloss 0,38 Prozent schwächer bei 14'677,65 Indexpunkten.

Im Juni zogen die Verbraucherpreise überraschend auf 5,4 Prozent an, nachdem die Teuerung bereits im Mai mit 5 Prozent klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank gestiegen war. Weil diese den Anstieg jedoch als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung noch richtig liegt. Die Situation der Fed werde jedenfalls mit dieser Entwicklung nicht leichter, wie Analyst Ralf Umlauf von der Helaba sagt.

In den Fokus rückte zudem die Berichtssaison, die mit den Banken startete. Angesichts sich verbessernder Entwicklungen rund um das Coronavirus in Europa und - im Vergleich zum Vorjahr - förderlicher Währungseffekte, rechnet Kapitalmarktstratege Michael Blumenthal von der Postbank damit, dass die Analystenschätzungen erneut zu niedrig liegen und übertroffen werden könnten. Starke Gewinne und zuversichtliche Geschäftsausblicke dürften sich ihm zufolge voraussichtlich positiv auf die Stimmung an den Märkten auswirken, die in den vergangenen Wochen durch schwächere Konjunkturdaten in den USA und China gedämpft worden sei.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Berichtssaison lieferten an diesem Dienstag bereits die beiden Grossbanken Goldman Sachs und JPMorgan.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost geben am Mittwoch nach.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 7:40 Uhr unserer Zeit 0,35 Prozent auf 28'618 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'546 Einheiten einen Verlust von 0,57 Prozent aus. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,62 Prozent auf 27'789 Stellen.

Eine hohe US-Inflation sorgt zur Wochenmitte an den Börsen in Asien für Abgaben. Auch an der Wall Street hatten die Daten am Vortag für eine negative Tendenz gesorgt. Mit 5,4 Prozent waren die Verbraucherpreise im Juni im Jahresvergleich in den USA so stark gestiegen wie seit 13 Jahren nicht mehr. Dies sorgt für Spekulationen, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel doch früher als gedacht anziehen könnte. Diese hatte zuletzt allerdings immer wieder betont, der Anstieg der Inflation dürfte nur temporärer Natur sein.

In Schanghai und Hongkong seien die Blicke der Investoren auch auf die am Donnerstag anstehenden chinesischen Konjunkturdaten gerichtet, heisst es. So werden die Industrieproduktion und das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal veröffentlicht. Am Vortag hatten der Handelsüberschuss und die Im- bzw. Exporte, beide für Juni, den Markt positiv überrascht.

