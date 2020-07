SMI leichter -- DAX startet im Minus -- Asiens Börsen schwächer

Die heimischen Märkte präsentieren sich am Dienstag mit roten Vorzeichen. Auch der deutsche Leitindex beginnt den Dienstagshandel schwächer. Die Märkte in Fernost präsentieren sich am Dienstag mit rotem Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich im Minus.

Der Leitindex SMI verzeichnet kurz nach dem Start des Dienstagshandels Abschläge.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren leichter.

Mit einem zurückhaltenden Handel und Gewinnmitnahmen rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. Am Mittag startet die US-Berichtssaison mit den Quartalszahlen von drei Banken. Es mache nun wenig Sinn, noch Anlageentscheidungen so knapp vor den Zahlen zu treffen, heisst es. Dazu hat die Rally der Online- und Tech-Aktien in den USA am Vorabend ein jähes Ende gefunden. Nachrichtlich gesellen sich neue China-US-Spannungen im Südchinesischen Meer dazu; wichtiger für die USA ist aber der sich immer deutlicher abzeichnende Zwang zu einer zweiten Runde von Lockdowns.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notiert am Dienstag schwächer.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnet den Dienstagshandel mit Abschlägen von 1,23 Prozent bei 12'642,23 Einheiten.

Der deutsche Aktienmarkt startet am Dienstag wegen schwacher Vorgaben aus den Vereinigten Staaten mit einem deutlichen Minus in den Handel. Damit gibt der deutsche Leitindex seine Gewinne vom Montag wieder komplett ab und fällt auch wieder unter das Niveau vom Ausklang der vergangenen Woche. Händler begründeten die erwarteten Verluste mit der Schwäche der US-Börse und hier vor allem der Technologietitel am Vorabend. Die US-Märkte litten unter gestiegenen Corona-Sorgen und Spannungen mit China.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Montag verunsichert.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,57 Prozent bei 26'225,07 Zählern und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Im späten Handel drehte die Stimmung aber und der US-Leitindex musste seine Gewinne komplett abgeben. Am Ende reichte es nur für ein Mini-Plus von 0,04 Prozent auf 26'085,80 Punkte. Der NASDAQ Composite schaffte es im Montagshandel auf ein neues Rekordhoch, bevor die Stimmung drehte und den Index tief ins Minus drückte. Am Ende stand ein Abschlag von 2,13 Prozent auf 10'390.84 Zähler.

Neben dem Dauerthema Corona-Pandemie rückt nun mehr und mehr die Berichtssaison zum zweiten Quartal in den Fokus. Anleger erhoffen sich zusätzliche Informationen über das Ausmass der wirtschaftlichen Schäden, die die Pandemie angerichtet hat. Die Hoffnung richtet sich darauf, dass mit der allmählichen Wiederöffnung der Wirtschaft im Lauf des vergangenen Quartals bereits Erholungstendenzen zu beobachten sind.

Zwar sind sich Volkswirte einig, dass das zweite Quartal das schlimmste des Abschwungs sein dürfte, doch genaue Schätzungen sind noch kaum möglich. Es gebe etwas Optimismus mit Blick auf Aussagen zur Zukunft, sagt Jane Foley, Währungsstrategin bei der Rabobank: "Die Leute haben das zweite Quartal abgeschrieben, haben aber hohe Erwartungen an das dritte Quartal."

ASIEN

Die asiatischen Märkte tendieren am Dienstag leichter.

In Tokio gibt der Nikkei 0,96 Prozent auf 22'566,21 Punkte ab. (7.04 Uhr MESZ)

Auch der Shanghai Composite notiert mit rotem Vorzeichen und verbucht Abschläge von 1,10 Prozent auf 3'405,30 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 1,69 Prozent auf 25'335,96 Einheiten. (7.04 Uhr MESZ)

Gewinnmitnahmen bestimmen am Dienstag das Bild an den Börsen in Ostasien und Australien. Hatte am Montag noch die Hoffnung auf eine Therapie gegen die durch das neuartige Coronavirus hervorgerufene Lungenkrankheit COVID-19 die Anleger zu Käufen animiert, so rücken nun wieder die steigenden Fallzahlen und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den Vordergrund. Dazu gesellen sich neue Spannungen zwischen den USA und China.

Im Streit um chinesische Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer haben sich die USA explizit hinter eine Reihe von Staaten wie Brunei, Indonesien, Malaysia, die Philippinen und Vietnam gestellt. "Pekings Ansprüche auf Offshore-Ressourcen in einem Grossteil des Südchinesischen Meers sind vollkommen rechtswidrig", sagte US-Aussenminister Mike Pompeo am Montag. Das gleiche gelte für Chinas "Mobbing-Kampagne", um Kontrolle über die Gebiete zu erlangen. China wiederum bezeichnete die Vorwürfe der USA als "nicht gerechtfertigt".

Die jüngsten Spannungen zwischen Washington und Peking lassen den Dollar zu vielen Währungen der Region zulegen. Der Greenback gilt als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires