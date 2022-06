Belastungsfaktoren bleiben bestehen: SMI voraussichtlich mit Gegenbewegung nach zuletzt deutlichen Verlusten -- DAX könnte Stabilisierungsversuch wagen -- Asiens Börsen folgen US-Pendants ins Minus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt könnte den neuen Handelstag mit Gewinnen begrüssen.

Der SMI war am Montag 1,7 Prozent schwächer bei 10'896,25 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die Nebenwerteindizes, der SPI und der SLI, notierten ebenfalls niedriger. Während der SPI den Tag 1,72 Prozent tiefer bei 14'000,47 Punkten beendete, ging es für den SLI schlussendlich 2,37 Prozent abwärts auf 1'680,62 Stellen.

Nach den kräftigen Verluste der vergangenen Tage und trotz abermals tiefroter Vorzeichen von den US-Börsen und den Märkten aus Fernost köntne der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zu einer Gegenbewegung ansetzen.

Die grundsätzlichen Belastungsfaktoren bleiben aber: Anleger sorgen sich um die hohe Inflation und drohende Rezession. Hinzu kommen neue Massentests im Zusammenhang mit Corona in China, die Sorgen um die ohnehin angeschlagenen Lieferketten wachhalten.

Nach zuletzt kräftigen Kursverlusten könnte es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zu einer leichten Stabilisierung kommen.

Der DAX hatte am Vortag noch 2,43 Prozent auf 13'427,03 Punkte verloren.

Nach dem Ausverkauf der vergangenen zwei Handelstage dürfte der Dax am Dienstag zunächst einen Stabilisierungsversuch starten. Die mit anhaltend hoher Inflation verbundenen Zins- und Konjunktursorgen hatten den Leitindex binnen einer Woche fast 1'300 Punkte gekostet, nun scheint die Zeit für eine erste Erholung gekommen.

Das Wohl und Wehe der Aktienmärkte hängt derzeit an den Notenbanken und der kniffligen Aufgabe, die hohe Inflation zu bekämpfen, ohne der Wirtschaft zu schaden. Am Mittwoch steht in den USA der Zinsentscheid auf der Agenda: Ein Expertenteam der Investmentbank Goldman Sachs erwartet mittlerweile einen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte und sogar eine Wiederholung dessen im Juli. Für Mittwoch dürften auch die Markterwartungen mittlerweile in dieser Dimension liegen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag deutlich abwärts.

Der Dow Jones verlor 2,79 Prozent auf 30'518,06 Punkte. Der NASDAQ Composite sackte daneben 4,68 Prozent auf 10'809,23 Indexpunkte ab.

Der US-Aktienmarkt setzte am Montag seine steile Talfahrt vom Wochenschluss nahtlos fort. Zunehmende Zins- und Rezessionssorgen verschreckten - wie bereits in Asien und Europa - auch die US-Anleger. Marktteilnehmer fürchten, dass die unerwartet hohe Inflation die US-Notenbank (Fed) zu noch deutlicheren Zinsschritten bewegen könnte. Bislang war allgemein erwartet worden, dass die Leitzinsen am Mittwoch um weitere 0,50 Prozentpunkte steigen. Die jüngsten Preisdaten hätten nun die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Fed die Zinsen um 0,75 Punkte anhebt, sagte Volkswirt Michael Pearce von Capital Economics. "Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin sehr nervös, weil sich neben der Inflationsdynamik zusätzlich ein Konsumrückgang abzeichnet. Das würde die Wirtschaft doppelt treffen und zu Konjunkturrückgängen führen", erklärte Andreas Lipkow von der comdirect. Zudem stosse das erneut aufkeimende COVID-Thema in China derzeit auf blanke Nerven bei den Investoren. Es gebe derzeit einfach zu viele Risikoherde und wenig Aussichten auf Erleichterungen.

ASIEN

Abermals rote Vorzeichen prägen das Bild an den Börsen in Fernost.

In Tokio knüpft der der japanische Leitindex Nikkei an seine schwache Vortagesperformance an und gibt zeitweise 1,68 Prozent auf 26'535,06 Punkte nach.

Auch auf den chinesischen Festland dominieren weiter die Verkäufer und schicken den Shanghai Composite zeitweise 0,85 Prozent auf 3'227,98 Punkte abwärts. Der Hang Seng fährt ebenfalls abermals Verluste ein, zwischenzeitlich geht es um 0,48 Prozent auf 20'967,331 Punkte ins Minus.

Das gleiche Bild wie am Montag zeigt sich damit im Handelsverlauf am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten. Nach erneut massiven Kursverlusten an der Wall Street sind die Börsen aus Angst vor einer Stagflation, also wirtschaftlicher Stagnation bei gleichzeitig hoher Inflation, weiter auf Talfahrt.

An der Wall Street hatte sich nach dem stärker als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise am Freitag auf ein 40-Jahreshoch der Ausverkauf bei Aktien nochmals verstärkt, ebenso am Rentenmarkt, wo im Umkehrschluss die Renditen förmlich nach oben schossen. Zudem ist der S&P-500-Index nun in den sogenannten Bärenmarktmodus gerutscht, nachdem er von seinem jüngsten Hoch mehr als 20 Prozent eingebüsst hat. Aus technischer Sicht gilt das als schlechtes Zeichen.

Anleger befürchten, dass die US-Notenbank auf ihrem begonnenen Zinserhöhungskurs zur Eindämmung der Inflation aggressiver vorgehen könnte, möglicherweise schon am Mittwoch, wenn die nächste Zinsentscheidung ansteht. Zuletzt nahmen die Spekulationen zu, dass sie dann die Zinsen sogar um 75 Basispunkte erhöhen könnte, statt der lange erwarteten 50 Basispunkte.

Dazu belastet das Vor und Zurück in der chinesischen Corona-Politik. Zuletzt zog Peking die Zügel bei den Lockdowns und Massentests wieder an, was weitere Probleme in den Lieferketten bedeuten dürfte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires