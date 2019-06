SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag stabil erwartet.

Der SMI bewegt sich vor Börsenstart auf XX Terrain.

Am Donnerstag begannen der SLI sowie der SPI den Tag etwas schwächer und pendelten am späten Nachmittag nach einem Ausflug auf grünes Terrain wieder um die Vortagesschlusskurse. So schlossen die Nebenwerteindizes 0,03 Prozent leichter bei 1'508,74 Punkten beziehungsweise 0,04 Prozent stärker bei 11'913,51 Einheiten.

"Die Chancen liegen aber eher auf der Oberseite", sagt ein Händler, denn auf der Unterseite seien die Marktteilnehmer stark abgesichert. Zwar gebe es derzeit auch kaum Gründe für strategische Käufe, andererseits bei den niedrigen Renditen aber auch keine Alternativen für Anlagen. Und die Zinsspekulation um die Fed-Sitzung in der kommenden Woche sowie der dann ebenfalls anstehende G-20-Gipfel könnten die Anleger in Verbindung mit dem grossen Verfallstermin an der Eurex zu kurstreibendem Positionsmanagement zwingen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Freitag behaupten.

Der DAX tendiert vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Der DAX dürfte nach einem Wochengewinn von bisher gut einem Prozent am Freitag zunächst auf der Stelle treten. Kursaufschläge im späten Handel an der Wall Street er damit voraussichtlich nicht in weitere nennenswerte Gewinne ummünzen. Die Aufwärtsbewegung an den europäischen Börsen im Verlauf dieser Woche ist nach Einschätzung von Analyst Michael Hewson vom Broker CMC vor allem der Erwartung einer lockeren Geldpolitik der Notenbanken geschuldet. Sollten Konjunkturdaten in den USA am Nachmittag schlecht ausfallen, könnte diese Erwartung noch befeuert werden. Veröffentlicht werden Einzelhandelsumsätze und Daten zur Industrieproduktion im Mai sowie eine Verbraucherumfrage der Uni Michigan.

WALL STREET

Die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung in den USA sorgte am Donnerstag für leicht steigende Kurse an der Wall Street.

Der Dow Jones hielt sich im Handelsverlauf oberhalb der Nulllinie und beendete den Handel mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 26'107.89 Indexpunkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich ebenfalls mit Gewinnen aus dem Handel und schloss 0,57 Prozent fester bei 7'837,13 Zählern.

Genährt wurden die Hoffnungen durch die jüngsten schwächeren US-Inflationsdaten. Doch scheint es eher unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank bereits bei ihrer Sitzung in der kommenden Woche an der Zinsschraube drehen wird. Die Anleger gehen eher von einem solchen Schritt im Juli aus. Aktuell werden bereits zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende am Markt eingepreist.

Im Fokus stand zudem der Ölsektor mit den sprunghaft gestiegenen Ölpreisen. Hintergrund sind Berichte über Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman. Es ist nicht der erste Vorfall. So waren im vergangenen Monat vier Tanker in der Region angegriffen worden. "Der Ölmarkt hatte geglaubt, dass die geopolitischen Spannungen zwischen den Ländern des Nahen Ostens nachgelassen hätten, aber sie haben sich scheinbar wieder verstärkt und die Risikoprämie sowie die Angst vor einem Angebotseinbruch erhöht", sagte Analyst Geordie Wilkes von Sucden Financial Research.

ASIEN

Am Freitag zeigen sich die Aktienmärkte in Asien ohne gemeinsame Tendenz.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 gegen 06:55 MESZ 0,31 Prozent höher bei 21'097,67 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,26 Prozent auf 2'903,15 Zähler. Auch der Hang Seng in Hongkong verliert 0,52 Prozent auf 27'153,63 Indexpunkte.

Die Aktienmärkte Asien zeigen sich auch zum Ende der Woche uneinheitlich. Während Hongkong leichte Abgaben verzeichnet, geht es in Tokio etwas nach oben. Die Kursbewegungen halten sich jedoch in engen Grenzen. Viele Anleger scheuen das Risiko aufgrund der vielfältigen Unsicherheiten.

Zwar haben die jüngst stark belastenden Proteste gegen das Abschiebungsgesetz etwas nachgelassen, jedoch sei damit zu rechnen, dass diese am Wochenende wieder zunähmen, heisst es. Bei den zum Teil heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften im Laufe der Woche wurden Berichten zufolge mindesten 79 Menschen verletzt.

Übergeordnet sorgen weiter globale Handelsspannungen - insbesondere zwischen den USA und China - für Zurückhaltung. US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung bekräftigt die US-Zölle gegen chinesische Waren zu erhöhen sollte sich Chinas Präsident Xi Jingping nicht auf dem G20-Treffen Ende des Monats in Japan mit ihm zu einem Gespräch treffen. Chinas Handelsministerium hat derweil am Freitag mitgeteilt, die Importzölle auf Stahlrohre aus der EU und den USA zu erhöhen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires