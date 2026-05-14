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Geändert am: 14.05.2026 08:07:37

SMI im Feiertag - Gewinne vor der Pause -- DAX vor etwas festerem Handelsstart -- Asiens Börsen mit uneinheitlicher Tendenz

Am heimischen Aktienmarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Am deutschen Markt ist mit einem ruhigen Feiertagshandel zu rechnen. An den Märkten in Fernost zeigt sich keine einheitliche Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch freundlich.

Der SMI eröffnete mit einem Gewinn und baute diesen im Anschluss aus. Letztlich schloss er 0,71 Prozent höher bei 13'212,96 Punkten.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zeigten eine positive Tendenz und beendeten den Handel mit Zuwächsen von 0,55 Prozent bei 18'684,24 Zählern bzw. 0,54 Prozent bei 2'106,27 Einheiten.

Die noch vorgelegten Quartalsergebnisse seien eine willkommene Abwechslung von der immer noch verfahrenen Situation im Nahen Osten, sagte ein Händler laut awp. Denn dort zeichnet sich weiter keine Lösung ab. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden und Teheran kritisiert die Verhandlungsstrategie der USA. "Beide Parteien sind derzeit offenbar nicht in der Lage, eine Einigung zur Öffnung der Strasse von Hormus zu finden", so der Börsianer.

Im weiteren Wochenverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit dann verstärkt auf Trumps Besuch in China. Einige Marktteilnehmer hoffen, dass Peking möglicherweise als geopolitischer Brückenbauer im Nahost-Konflikt auftreten und damit zur Entspannung beitragen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag etwas fester starten.

Der DAX hatte sich bereits zur Wochenmitte 0,76 Prozent höher bei 24'136,81 Zählern in den Feierabend verabschiedet.

Der DAX dürfte an Christi Himmelfahrt mit leichten Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor dem XETRA -Start 0,3 Prozent höher auf 24'220 Punkte. Damit würde er fast wieder am Vortageshoch landen und die 100-Tage-Durchschnittslinie bei 24'279 Punkten rückt in den Fokus. Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Grossmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China grösser seien als die Differenzen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

Der Dow Jones Industrial eröffnete etwas tiefer und behielt seine leicht negative Tendenz im Verlauf bei. Er ging 0,14 Prozent schwächer bei 49'693,20 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite startete dagegen etwas höher in den Handel. Zunächst zeigte er sich unentschlossen, doch im Laufe des Handelstages baute er seine Gewinne deutlich aus und notierte letztlich 1,20 Prozent im Plus bei 26'402,34 Zählern. Bei 26'474,18 Punkten hatte er zuvor einen neuen Rekord aufgestellt.

Auch der technologielastige NASDAQ 100 (29'452,26 Punkte) und der marktbreite S&P 500 (7'460,04 Punkte) haben neue Höchststände erreicht.

Nach den Verbraucherpreisen am Vortag haben auch die Erzeugerpreise in den USA im April deutlich zugelegt, angetrieben durch die gestiegenen Energiekosten infolge des Iran-Krieges. Damit verfestigen sich die Zinserhöhungsspekulationen.

Aber vor allem das Treffen zwischen Trump und Xi stand im Fokus. Hinsichtlich des Irans laute das Narrativ, dass von China erwartet werde, Druck auf den Iran auszuüben, die Strasse von Hormus zu öffnen, im Gegenzug für eine Deeskalation seitens der USA, so Analyst Jack Janasiewicz von Natixis Investment Managers. Trump habe weder die Anreize noch die Mittel, um China unter Druck zu setzen, da sein Fokus weiterhin auf dem Iran-Krieg und einem Gerichtsurteil liege, das seine Zölle einschränke, so die Volkswirte der Danske Bank. Für China habe die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen oberste Priorität, insbesondere in der Taiwan-Frage.

Die Fantasie im Tech-Sektor wurde mit der hochrangigen US-Delegation begründet, die mit Präsident Trump nach in China reist. Neben dem NVIDIA-Chef Jensen Huang sollen ihr auch Elon Musk von Tesla und Tim Cook von Apple angehören. Trump will bei seinem Besuch in Peking auf bessere Bedingungen für amerikanische Unternehmen drängen. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden grössten Volkswirtschaften.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Tokio rutscht Nikkei 225 unter die Nulllinie und verlor zuletzt 0,64 Prozent auf 62'824,96 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,79 Prozent auf 4'208,95 Punkte.

In Hongkong gwinnt der Hang Seng unterdessen zeitweise 0,44 Prozent auf 26'503,96 Punkte.

Angesichts der durch den Iran-Krieg ausgelösten Sorgen um die Inflation und die Ölversorgung verzeichnen die asiatischen Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitliche Entwicklungen. Teilweise Gewinne werden massgeblich von der Stärke des Technologiesektors und positiven Impulsen der Wall Street getragen.

Chinesische Festlandaktien geraten - anders als die von KI getriebene Börse in Hongkong - unter Druck und fallen von ihren jüngsten Mehrjahreshöchstständen zurück, da Anleger im Vorfeld des richtungsweisenden Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping in Peking Gewinne realisierten. Bei diesem Treffen stehen kritische Themen wie Handelszölle und Taiwan auf der Agenda.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’002.97 13.96 B0PS9U
Short 14’539.79 8.86 S1MBTU
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Long 12’642.16 19.15 SI6BUU
Long 12’372.26 13.81 S9OBOU
Long 11’830.02 8.81 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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14.05.26 3i plc / Quartalszahlen
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14.05.26 A.D.Works Group Co.,Ltd / Quartalszahlen
14.05.26 A2A S.p.A. / Quartalszahlen
14.05.26 A2A S.p.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
14.05.26 Christi Himmelfahrt
14.05.26 Christi Himmelfahrt
14.05.26 Christi Himmelfahrt
14.05.26 Christi Himmelfahrt
14.05.26 Christi Himmelfahrt
14.05.26 Christi Himmelfahrt
14.05.26 Christi Himmelfahrt
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14.05.26 Christi Himmelfahrt
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14.05.26 Investitionen in ausländische Anleihen
14.05.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
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14.05.26 NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr)
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