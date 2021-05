SMI fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen legen zu

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit positiven Vorzeichen.

Der SMI tendiert im frühen Handel auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gingen am Mittwoch 0,22 Prozent fester bei 1'780,93 Punkten bzw. 0,38 Prozent stärker bei 14'160,36 Zählern aus dem Handel.

Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien lassen zum Wochenschluss die Kurse am Schweizer Aktienmarkt steigen. Händler rechnen aber nach dem Feiertag am Vortag nicht mit einem sehr aktiven Geschäft. "Viele Marktteilnehmer dürften eine Brücke in ein verlängertes Wochenende geschlagen haben", sagt ein Händler. Dass am Nachmittag in den USA wichtige Konjunkturzahlen wie der Detailhandelsumsatz, die Industrieproduktion oder das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht werden, dürfte das Geschehen bis dahin auch nicht sonderlich beleben, heisst es am Markt.

DEUTSCHLAND

Am Freitag verbucht der deutsche Aktienmarkt Gewinne.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,67 Prozent höher bei 15'301,74 Punkten.

Die Erholung vom Kurseinbruch am deutschen Aktienmarkt geht auch am Freitag weiter. Belastet von Inflationssorgen in den USA war das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Vortag noch unter die Marke von 15'000 Punkten gefallen und hatte zeitweise den tiefsten Stand seit Ende März markiert.

Marktbeobachter rätselten zuletzt, ob das Störfeuer aus den USA nur eine Eintagsfliege war oder der Auftakt zu einer Kurskorrektur. Nach anfänglichen Rekorden waren die Kurse an der Wall Street in dieser Woche eingebrochen aus Sorge, dass eine zu starke Inflation die beginnende Erholung der US-Konjunktur abwürgen könnte. Befürchtungen, die US-Notenbank (Fed) könne daher schneller als gedacht erste Zinsschritte einleiten, versuchte diese aber schnell zu entkräften.

"Die Fed bleibt bei ihrer These, dass der aktuelle Inflationsanstieg nur vorübergehend ist", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Der Versuch der US-Notenbank, die Börsen zu beruhigen, sei damit zumindest aufs Erste gut gelungen. Trotzdem bleibe die Nervosität unter Anlegern hoch.

Am letzten Tag der Handelswoche ist die Konjunkturagenda neben dem EZB-Sitzungsprotokoll mit einigen US-Daten bestückt. Auf Unternehmensseite haben die Anleger nach der feiertagsbedingten Pause am Vortag wieder einige Bilanzen zu verarbeiten. Der Höhepunkt des Zahlenreigens ist aber überschritten.

WALL STREET

In den USA fingen sich die Börsen nach der Talfahrt vom Mittwoch wieder.

Der Dow Jones ging 0,11 Prozent höher bei 33'624,75 Punkten in die Sitzung und baute die Gewinne kontinuierlich immer weiter aus. Am Ende stand ein Plus von 1,29 Prozent auf 34'020,98 Indexpunkte. Der NASDAQ Composite wies ebenfalls grüne Vorzeichen aus, und schloss 0,72 Prozent fester bei 13'124,99 Zählern.

Auch die im April überraschend stark gestiegenen Erzeugerpreise, die die jüngsten Inflationssorgen anheizen könnten, übten zunächst keinen Druck mehr auf die Börsenkurse aus. Angeführt wurde die Erholung zeitweise vom Technologiesektor, der zuletzt erheblich unter den Inflationssorgen und den damit verbundenen höheren Zinserwartungen gelitten hatte.

ASIEN

Asiens Börsen verbuchen am Freitag Gewinne.

In Tokio klettert der Nikkei gegen 07:00 MESZ um 2,21 Prozent auf 28'055,44 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,21 Prozent auf 3'471,17 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 0,95 Prozent stärker bei 27'981,51 Indexpunkten notiert.

Nach drei Tagen mit zum Teil kräftigen Verlusten zeigen sich die Aktienmärkte in Asien zum Ende der Handelswoche fast durch die Bank mit Aufschlägen. Die Börsen folgen einmal mehr der Wall Street, wo es am Donnerstag zu einer leichten Erholungsbewegung gekommen war. Die Sorgen vor einer möglicherweise strafferen US-Geldpolitik aufgrund steigender Preise hatten zuvor zu erheblichen Abgabedruck geführt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires