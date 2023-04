SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann am letzten Handelstag der Woche etwas zulegen.

So eröffnete der SMI 0,16 Prozent höher bei 11'276,43 Punkten und liegt auch anschliessend in grünem Terrain.

Auch die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI ziehen zeitweise an.

Als Stütze erweisen sich dabei auch die Vorgaben aus Übersee. Vor allem die Wall Street hatte am Donnerstag zum Teil klar zugelegt. "Die Marktteilnehmer sehen derzeit wesentlich mehr Licht als Schatten im globalen Konjunkturbild", erklärt ein Händler die aktuelle Lage. "Das zeigen nicht nur die Käufe von Aktien sehr zyklischer Branchen und Technologiewerten, sondern auch die zunehmende Risikoneigung bei den Investoren." So würden die Einsätze auf eine baldige Konjunkturerholung in Europa sichtbar erhöht und defensive Branchen gemieden.

Generell stütze die Hoffnung darauf, dass in den USA die Zinsen nun mehr oder weniger ihren Höchststand erreicht haben könnten, die Kurse. Sie helfe denn auch, die Sorgen über eine mögliche Rezession auszugleichen. Auch die jüngsten Exportdaten aus China sorgten zum Wochenschluss für Erleichterung, heisst es im Handel. Der starke Anstieg deute darauf hin, dass die wirtschaftliche Erholung breiter angelegt ist als erwartet. Im weiteren Handelsverlauf rücken in den USA die ersten Grossbanken mit Quartalszahlen ins Rampenlicht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Freitag zu.

So startete der DAX 0,38 Prozent stärker bei 15'789,78 Zähler und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus.

Gestützt von kräftigen Gewinnen an den US-Aktienmärkten hat der DAX am Freitag erneut die Hürde von 15'800 Punkten übersprungen. Dann bröckelte das Plus allerdings wieder etwas ab. Frisch aufgekeimte Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed hatten am Vortag die Kurse jenseits des Atlantiks befeuert. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hatte nach zwei Monaten wieder die Marke von 34'000 Zählern übersprungen. Besonders deutlich aufwärts aber war es für die zinssensibleren Technologietitel gegangen.

"Der deutsche Aktienmarkt ist widerstandsfähig", schreiben die Experten der Landesbank Helaba. "Bleibt zu hoffen, dass die anstehenden US-Zahlen nicht zu einem Anstieg der Konjunktursorgen beitragen. Aber selbst wenn es dazu käme, würden sich die Zinssorgen tendenziell abschwächen, was wiederum dem Aktienmarkt zugutekommt. Insofern dürfte das Interesse an risikoreichen Assets kaum abreissen", vermuten sie.

Mit grosser Spannung wird zudem auf den Start der Berichtssaison in den USA gewartet, denn die US-Grossbanken JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo veröffentlichen ihre Quartalszahlen. Anleger dürften darauf schauen, ob und in welchem Ausmass die jüngste Schieflage bei US-Regionalbanken nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) auch in den Bilanzen der grossen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen haben.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Donnerstag deutliche Erholungstendenzen erkennbar.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart im Plus. Anschliessend bewegte er sich zunächst eng um seinen Schlusskurs vom Vortag, legte dann aber deutlich zu und schloss 1,14 Prozent höher bei 34'030,34 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls fester, ehe er sich weiter in die Gewinnzone aufmachte. Er ging mit einem Plus von 1,99 Prozent bei 12'166,27 Zählern in den Feierabend.

Konjunkturdaten haben am Donnerstag insbesondere US-Technologiewerte wieder auf Erholungskurs gebracht und die Erwartungen an steigende Zinsen etwas gedämpft.

Vorbörslich veröffentlichte Erzeugerpreise wiesen mit einem Minus von 0,5 Prozent einen deutlichen Rückgang aus, während Volkswirte mit einem unveränderten Stand gerechnet hatten. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen in etwa wie erwartet aus.

Am Vortag reichten Daten, die eine schwächere Inflation als prognostiziert anzeigten, nicht aus, um die Kursgewinne aufrechtzuerhalten, zumal das Protokoll der US-Notenbank die Erwartungen einer weiteren Zinsanhebung im Mai bekräftigte. "Die USA sehen sich nach wie vor mit andauernd hohen Inflationsaussichten, einer Verschärfung der Kredit- und Bankenrisiken sowie einer Verlangsamung der Wirtschaft und weiteren Zinserhöhungen konfrontiert", sagte Clifford Bennett, Chefvolkswirt bei ACY Securities.

In den Blick geriet nun zunehmend die Berichtssaison, die am Freitag mit den Geschäftszahlen grosser Banken Fahrt aufnehmen wird.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien liefen am Freitag überwiegend aufwärts und folgten damit den Vorgaben der festen Wall Street.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Gewinn von 1,20 Prozent bei 28'493,47 Punkten.

In China stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,60 Prozent auf 3'338,15 Zähler. Daneben legte in Hongkong der Hang Seng um 0,46 Prozent auf 20'438,81 Stellen zu.

Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Donnerstag nach oben geführt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als prognostiziert. Die niedrige Teuerung in den USA befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die Fed bereits im laufenden Jahr zu Zinssenkungen übergehen könnte.

Derweil zeigte sich die Zentralbank in Singapur bereits zurückhaltend, indem sie die Geldpolitik nicht weiter verschärfte, sondern unverändert belassen hat. Dies folgte einer Serie von fünf Zinserhöhungen. Die Bank verwies auf die sich abkühlende Kern-Inflation und die sich eintrübenden wirtschaftlichen Wachstumsperspektiven. Und die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest, wie der neue Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, beim G20-Treffen in Washington erklärte. Die japanische Verbraucherinflation werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des im April begonnenen Geschäftsjahres unter das 2 Prozent-Ziel der BoJ fallen, sagte Ueda.

Am Schanghaier Markt ging es ebenfalls nach oben, Teilnehmer sprachen von einer freundlichen Stimmung. Hier stützten noch immer positive heimische Konjunkturdaten, die im Lauf der Woche publiziert worden waren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires