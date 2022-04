Vor EZB-Zinsentscheid: SMI legt zu -- DAX nur wenig höher -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich im Donnerstagshandel auf grünem Terrain.

Der SMI stieg zum Handelsbeginn um 0,05 Prozent auf 12'384,47 Punkte und bleibt dann in der Gewinnzone.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex, nachdem es zum Start um 0,11 Prozent auf 1'915,52 Zähler bzw. um 0,05 Prozent auf 15'844,03 Einheiten aufwärts ging.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Gründonnerstag, dem letzten Handelstag vor Ostern, etwas fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost stimmten die Marktteilnehmer zuversichtlich, heisst es. Eine Entspannung bei den stark gestiegenen Renditen der US-Staatsanleihen hatte den US-Technologiewerten am Vortag nach einem trägen Verlauf zu einem Schlussspurt verholfen. Möglicherweise unterstütze der kleine Verfallstermin an der Derivatbörse Eurex den Trend noch zusätzlich, heisst es weiter. Allerdings dürften sich vor den bevorstehenden Osterfeiertagen bereits viele Marktteilnehmer in ein langes Wochenende verabschiedet haben.

Zudem seien auch wegen der am frühen Nachmittag anstehenden Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank keine grösseren Aktivitäten zu erwarten, sagt ein Händler. Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen wird. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Währungshüter einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Wegen der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber eher vorsichtig agieren. Ökonomen gehen insgesamt davon aus, dass die EZB erst zum Jahresende die Leitzinsen erhöhen wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag zunächst nur minimal fester.

Der DAX eröffnete mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 14'098,48 Punkten und verbleibt dann knapp auf grünem Terrain.

Kursgewinne an der Wall Street und in Asien liefern ein Erholungsargument, auch wenn vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag sicher keine grossen Wetten zu erwarten sind. Die EZB muss auf immer grössere Herausforderungen reagieren. Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig und datenabhängig vorgehen. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Notenbänker einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Eine Leitzinserhöhung wird zunehmend zum Jahresende erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen entwickelte sich am Mittwoch stärker.

Der Dow Jones drehte nach einem schwächeren Start ins Plus und schloss 1,01 Prozent stärker bei 34'564,59 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen Gewinn deutlich ausbauen und beendete den Tag 2,03 Prozent höher bei 13'643,59 Zählern.

Hatten die US-Verbraucherpreise am Vortag noch die leichte Hoffnung geschürt, dass die Inflation schon bald ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, wurde dies durch die Erzeugerpreise für den März nicht untermauert. Diese legten stärker zu als von den Analysten erwartet und lagen um 11,2 (Februar: 10,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In der Kernrate fiel die Zunahme auf Monatssicht mit plus 1,1 Prozent sogar mehr als doppelt so stark aus wie prognostiziert. Zudem wurde der Vormonat leicht nach oben revidiert. Damit wird die US-Notenbank in ihrem geldpolitischen Kurs bestätigt, mit einer kräftigen Straffung zu versuchen, die galoppierende Inflation einzudämmen.

In der anlaufenden US-Berichtssaison bilden die Quartalszahlen der US-Banken einen ersten Höhepunkt. Dabei hat JPMorgan Chase mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes enttäuscht.

Keine neuen Entwicklungen gab es im Ukraine-Krieg. Beobachter erwarten in den kommenden Tagen wieder verstärkte russische Angriffe, vor allem im Osten der Ukraine. Erst am Vortag hatte der russische Präsident Wladimir Putin die "planmässige" Fortsetzung des Militäreinsatzes angekündigt. Damit scheint es derzeit keine Hoffnung auf eine Verhandlungslösung zu geben. Vielmehr rücken die immer deutlicher sichtbar werdenden negativen Auswirkungen auf die globale Konjunktur in den Mittelpunkt.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Donnerstag grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,22 Prozent bei 27'172,00 Punkten. Der am Vortag auf ein 20-Jahrestief gefallene Yen befördert die Kauflaune.

Auch in China dominieren die Bullen. Auf dem chinesische Festland klettert der Shanghai Composite gegen 9:00 Uhr unserer Zeit um 1,25 Prozent auf 3'227 Zähler. Der Hang Seng zieht derweil um 0,68 Prozent auf 21'519 Stellen an.

Damit reagieren die Börsen unter anderem auf die Vorgaben der Wall Street, wo es vor allem an der Nasdaq steil aufwärts gegangen war. Hier half die Hoffnung, dass die Inflation ihrer Zenit erreicht haben könnte. Zuversicht kommt auch aus China, denn es wird erwartet, dass die Bank of China am Freitag die Leitzinsen senken und die Reserveranforderungen für Banken nach unten nehmen wird. Derweil hat am Donnerstag die südkoreanische Notenbank den Leitzins um ein Viertelprozent nach oben genommen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires