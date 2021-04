SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte positive Vorzeichen ausweisen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich am Dienstag schwächer.

Am Mittwoch dürften Anleger am heimischen Aktienmarkt zugreifen. Die Vorgaben sind uneinheitlich: Während die Techwerte in den USA am Vortag zulegen konnten, zeigte sich der Leitindex träge - und auch in Asien konnten die Indizes keine gemeinsame Richtung finden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch mit Aufschlägen erwartet.

Der DAX tendiert in vorbörslichen Indikationen in der Gewinnzone.

Der DAX tastet sich am Mittwoch womöglich an sein Rekordhoch heran. Seit dem Erreichen der Bestmarke von knapp 15'312 Punkten nach Ostern ist der Leitindex ein wenig orientierungslos. Er könnte nun aber das obere Ende seiner jüngsten Spanne anpeilen.

Die Vorgaben sprechen indes dafür, dass die Anleger erst einmal auf Richtungssuche bleiben. In New York zeigten sich vor allem die Technologiewerte an der NASDAQ bewegt, die mit neuen Rekorden beim NASDAQ 100 bei Anlegern wieder "in" sind. Dem DAX hilft dies nur bedingt, er orientiert sich eher an den Standardwerten im trägen Dow. In Asien war die Tendenz nicht eindeutig. Börsianer sehen den Markt in Lauerstellung für die Berichtssaison, die an diesem Mittwoch in den USA mit zahlreichen Banken langsam Fahrt aufnehmen wird.

WALL STREET

Am Dienstag zeigten sich die US-Börsen uneinheitlich.

Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,20 Prozent bei 33'679,44 Punkten aus dem Handel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben um 1,05 Prozent auf 13'996,10 Indexpunkte zu.

Als kleiner Stimmungsdämpfer für den Dow erwies sich die Nachricht, dass die zuständigen Behörden in den USA eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson (J&J) empfohlen haben. Das bedeutet einen empfindlichen Rückschlag für die Impfkampagne des Landes, da der Wirkstoff - anders als die Präparate etwa von Pfizer / BioNTech und Moderna - nur einmal und nicht zweimal verabreicht werden muss.

Derweil sind die US-Verbraucherpreise für den März ohne Energie- und Nahrungsmittel ein wenig stärker gestiegen als erwartet, kommentierte Patrick Boldt von der Landesbank Helaba. Die Kernteuerung sei noch als moderat einzustufen. "Vor diesem Hintergrund sollten die Inflationssorgen zunächst nicht grösser werden und die Währungshüter werden sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, die expansive Geldpolitik zurückzunehmen."

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch mehrheitlich in Grün.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MESZ um 0,38 Prozent auf 29'638,69 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,15 Prozent fester bei 3'401,72 Zählern, während es in Hongkong für den Hang Seng um 1,24 Prozent auf 28'850,00 Einheiten hoch geht.

Überwiegend mit positiven Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Asien zur Wochenmitte. Aus den USA kommen positive Vorgaben. Dort erreichte der S&P 500 am Dienstag ein neues Rekordhoch. Die Verbraucherpreise in den USA waren im März nur einen Tick stärker als gedacht gestiegen, was nach dem überraschend deutlichen Anstieg der in der vergangenen Woche veröffentlichten Erzeugerpreise die Inflationsängste nicht mehr anheizte. Die Anleiherenditen gaben darauf deutlicher nach und zogen auch den Dollar mit nach unten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires