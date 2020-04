SMI fester -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt und der DAX zeigen sich nach dem verlängerten Osterwochenende freundlich. Asiens Börsen wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus. Die Wall Street schloss am Ostermontag leichter.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag höher.

Der Leitindex SMI verzeichnet am ersten Handelstag der Woche Gewinne. Er eröffnete die Sitzung 0,58 Prozent höher bei 9'507,46 Punkten und klettert anschliessend weiter.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen ebenfalls positive Vorzeichen aus. Der SLI startete zuvor mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 1'394,02 Zählern, der SPI mit plus 0,71 Prozent bei 11'643,22 Indexeinheiten.

Die Schweizer Börse setzt am Dienstag nach dem langen Osterwochenende den Erholungspfad fort. Die Stimmung sei gut und werde von positiven Konjunkturzahlen aus China und der Hoffnung auf eine allmähliche Entspannung in der Corona-Krise genährt, heisst es im Markt. In China waren die Aussenhandelszahlen im März weit besser als befürchtet ausgefallen. Zudem berechtigten die neusten Zahlen zur Ausbreitung der der Corona-Pandemie zu einer gewissen Hoffnung. Die Kurven flachten ab und in einzelnen Staaten werde eine schrittweise Lockerung des Lockdown versucht.

Wenn es dabei keine Rückschläge zu verkraften gebe, könnte das zweite Halbjahr wirtschaftlich auch besser als befürchtet werden, sagte ein Händler. Dennoch dürfe keine baldige Rückkehr zu den alten "Highs" erwartet werden. Am Nachmittag dürfte der Start in die US-Berichtsaison für Impulse sorgen. Der Reigen geht mit den Zahlen des Konsumgüter- und Pharmariesen Johnson & Johnson und der Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo los. Am Mittwoch folgen unter anderem die Bank of America, Citigroup und Goldman Sachs. Diese dürften auch die Kurse der hiesigen Grossbanken Credit Suisse und UBS beeinflussen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag aufwärts.

Der DAX verbuchte zum Handelsstart einen Zugewinn von 1,60 Prozent auf 10'733,97 Punkte und hält sich auch im Anschluss auf grünem Terrain.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach Ostern zum Auftakt weitere Kursgewinne verzeichnet. Allerdings kam es schon im frühen Handel zu technischen Störungen bei der Deutschen Börse, weshalb der XETRA-Handel auch gegen Mittag noch unterbrochen war. Der Börsenbetreiber arbeitet an der Problembehebung.

Am Morgen sorgten zunächst positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus - trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie. In China war der Aussenhandel im März nicht so stark eingebrochen wie von Experten befürchtet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete bereits schwächer und baute seine Verluste weiter aus, bis er 1,37 Prozent tiefer bei 23'393,79 Einheiten in den Feierabend ging. Auch der Nasdaq Composite startete den Montagshandel in der Verlustzone, drehte der im Tagesverlauf aber ins Plus und gewann letztlich 0,48 Prozent auf 8'192,42 Punkte.

In der Vorwoche hatten die Indizes massiv zugelegt, daher seien Gewinnmitnahmen wenig überraschend, urteilten Händler. Anleger bereiteten sich zudem auf eine schwache Bilanzsaison zum ersten Quartal vor, sagten Marktteilnehmer unter Verweis auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Wirtschaft. Bereits am Dienstag werden Johnson & Johnson, JPMorgan und Wells Fargo Zahlen vorlegen.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

In Japan kletterte der Nikkei bis zum Handelsende um 3,13 Prozent hoch auf 19'638,81 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite derweil 1,59 Prozent fester bei 2'827,28 Zählern. In Hongkong verbuchte der Hang Seng letztlich ein Plus von 0,56 Prozent auf 24'435,40 Einheiten.

Deutlich besser als erwartete Exportdaten aus China hatten den wichtigsten Börsen Asiens am Dienstag neuen Schwung verliehen. Nach Verlusten am Vortag, ging es wieder aufwärts. Zudem öffnete nach einem verlängerten Wochenende auch die Börse in Hongkong wieder. Sie war am Freitag und Montag wegen der Osterfeiertage geschlossen geblieben.

Laut der chinesischen Zollverwaltung waren - entgegen den Erwartungen - im März die Ausfuhren des Landes trotz der Corona-Krise im Jahresvergleich nur um 6,6 Prozent gesunken. Analysten hatten im Schnitt mit einem Einbruch um 13,9 Prozent gerechnet.

Für Zuversicht sorgte daneben die Hoffnung, dass die Coronavirus-Pandemie zumindest in einigen Regionen der Welt ihren Höhepunkt erreicht haben könnte angesichts sinkender Neuinfektionszahlen und Todesfälle.

Dass Länder wie Frankreich oder Italien ihre Restriktionen für soziale Kontakte verlängert haben, tat dem keinen Abbruch, zumal vielerorts die Diskussionen um Lockerungen immer intensiver geführt werden.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires