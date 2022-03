Ukraine-Krieg bleibt Hauptthema: Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es vor dem Wochenende nach oben.

Der SMI konnte seinen anfänglichen Gewinn anschliessend noch deutlich vergrössern und verabschiedete sich letztlich 0,92 Prozent stärker bei 11'495,69 Punkten ins Wochenende.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI zogen an. Sie schlossen am Freitagabend mit Zuwächsen von 1,10 Prozent bei 1'815,10 Zählern bzw. 0,88 Prozent bei 14'620,01 Stellen.

Die im Zuge des Krieges in der Ukraine zuletzt aufgetretenen starken Schwankungen am Aktienmarkt dürften sich in der neuen Woche aufgrund der ungewissen geopolitischen Situation fortsetzen. "Kurzfristig liegt das Aktienmarktrisiko in der Nachrichtenlage, daher sollte die Volatilität weiterhin hoch bleiben", glaubt Analyst Sven Streibel von der DZ Bank. Die jüngsten Sprünge nach oben zeigten aber auch, dass der Anleger-Optimismus nicht verloren gegangen sei. "Investoren sind derzeit schlicht überfordert mit der Lage und fordern daher nachweislich erhöhte Risikoprämien für Aktieninvestments", so Streibel.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag sehr stark.

Der DAX baute seinen anfänglichen Gewinn im weiteren Verlauf aus und beendete den Handel schlussendlich 1,38 Prozent höher bei 13'628,11 Zählern.

Vorsichtige Hoffnung auf mögliche Fortschritte in der Ukraine-Krise könnten die jüngste Erholung des deutschen Aktienmarktes am Montag weiter antreiben. Ein wenig Hoffnung macht, dass Unterhändler der Ukraine und Russlands in einem Online-Format miteinander sprechen wollen. Zuletzt hatten sich Vertreter der Delegationen zurückhaltend optimistisch zu den Verhandlungen geäussert. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss am Sonntag ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht aus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag schwächer.

Der Dow Jones hielt sich lange relativ stabil und rutschte zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 32'944,19 Punkte ab. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich deutlich schwächer und verlor zum Handelsschluss 2,18 Prozent auf 12'843,81 Zähler.

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach von einer "positiven Entwicklung" in den Verhandlungen mit der Ukraine. Doch gleichzeitig setzte seine Armee ihre Angriffe auf ukrainische Grossstädte unvermindert fort. Der zeitweise dennoch aufgekommene Optimismus legte sich wieder, nachdem der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba sagte, dass er keine Fortschritte in den russisch-ukrainischen Gesprächen sehe. Der Markt klammere sich an jeden noch so kleinen Strohhalm, hiess es im Handel, wo Taten von Putin vermisst werden.

Die USA und die anderen G7-Staaten wollen den Handel mit Russland indessen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine massiv einschränken. US-Präsident Joe Biden kündigte an, die USA und ihre Verbündeten würden Russland den Status als "meistbegünstigte Nation" entziehen. Das würde den Weg für Zollerhöhungen und weitere Handelsbeschränkungen ebnen.

Die Rufe nach weiteren und härteren Sanktionen werden lauter. Händler sind sich nicht sicher, in welchem Masse neue Sanktionen bereits eingepreist sind. Goldman Sachs hat in diesem Zusammenhang ihre US-Wachstumsprognose gesenkt.

ASIEN

Zum Start in die neue Woche zeigen sich die asiatischen Indizes uneinheitlich.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei um 0,58 Prozent höher bei 25'307,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 2,17 Prozent auf 3'238 Einheiten. In Hongkong bricht der Hang Seng derweil um 4,27 Prozent auf 19'676 Zähler ein.

Leicht stützend sind Hoffnungen auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine, um den Krieg zu beenden. Laut Berichten vom Wochenende sehen Moskau und Kiew Fortschritte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drängt zudem auf direkte Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und am Montag sollen offenbar die Gespräche zwischen beiden Seiten virtuell fortgesetzt werden. Doch sind die Hoffnungen auf eine baldige Lösung eher gering, denn die letzten Gespräche hatten kaum Fortschritte gebracht.

Unterdessen gehen aber die Kampfhandlungen in der Ukraine unvermindert weiter, zuletzt dehnten sich die Angriffe Russlands bis auf den Westen des Landes und in unmittelbare Nähe zum Nato-Gebiet Polen aus.

In Hongkong belasten weiter Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Die US-Börsenaufsicht hatte am Freitag eine Liste mit fünf Unternehmen vorgelegt, denen die Börsennotierung entzogen werden könnte, wenn sie sich nicht an die US-Rechnungslegungsvorschriften halten. Der Technologiesektor in Hongkong fällt um rund 5 Prozent.

Daneben rückt in China wieder die Coronavirus-Pandemie in den Fokus. Das Land verzeichnete zuletzt die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Februar 2020.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires