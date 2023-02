Vor wichtigen US-Inflationsdaten: SMI vorbörslich unentschlossen -- DAX-Anleger in Lauerstellung -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich noch keine klare Richtung ab.

So eröffnete der SMI hatte zum Wochenstart 0,71 Prozent auf 11'209,34 Punkte gewonnen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen grüne Vorzeichen aus. Sie gingen 0,71 Prozent stärker bei 1'767,20 Zählern bzw. 0,68 Prozent im Plus bei 14'433,96 Einheiten aus dem Handel.

Erneut steht die Bekanntgabe der US-Inflation im Blickpunkt der Anleger. Im Vorfeld dürfte mit Zurückhaltung am Markt zu rechnen sein. Zudem stehen in dieser Woche die Produzentenpreise zur Veröffentlichung an.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich Anleger vorbörslich in Lauerstellung.

So startete der DAX hatte am Vortag 0,58 Prozent auf 15'397,34 Punkte gewonnen.

Anleger warten am Dienstag auf US-Inflationsdaten an Nachmittag. Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex in seiner jüngsten Spanne zwischen etwa 15'300 und rund 15'500 Punkten geblieben, aus der er vergangenen Woche nur kurz den Ausbruch geprobt hatte, mit einem Anstieg bis auf 15'658 Zähler. Die weitere Richtung dürften die am frühen Nachmittag um 14.30 Uhr erwarteten Daten zur US-Inflation vorgeben. Sie werden ein wichtiger Indikator, wie viele 25-Basispunkt-Zinsschritte die US-Notenbank noch vornehmen wird, wie Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets erklärt. Grundsätzlich dürften die Daten die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas grösser als sonst", relativiert Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verweist auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem werden die statistischen Saisonfaktoren zur Glättung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und schliesslich passen viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

WALL STREET

An der Wall Street standen die Zeichen im Montagshandel auf Erholung.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 34'246,32 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 11'891,79 Zählern.

Die US-Inflationsdaten für Januar gelten als das wichtigste Börsenereignis, das in dieser Woche auf der Agenda steht. Zwar dürfte sich die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, dass eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas grösser als sonst", relativierte Commerzbank-Analyst Christoph Balz unter Verweis auf den neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

"Sollte die Inflation enttäuschen, würden Spekulationen auf deutlich weiter steigende Leitzinsen automatisch neue Nahrung erhalten", warnte zudem Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

ASIEN

Die grössten Börsen Asiens zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewannder japanische Leitindex Nikkei 0,64 Prozent und schloss bei 27'602,77 Punkten.

Etwas höher präsentierte sich der Markt auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 3'293,28 Punkten. Leichte Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet: Der Hang Seng gibt zeitweise 0,13 Prozent auf 21'137,96 Indexpunkte ab.

Die Börsen Asiens haben am Dienstag vor wichtigen US-Inflationsdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan richteten sich die Blicke zudem auf Zahlen zum Wirtschaftswachstum. So nahm Japans Wirtschaft im Schlussquartal des vergangenen Jahres wieder Fahrt auf und wuchs laut vorläufiger Daten auf das Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent. Experten hatten aber mit einem deutlich höheren Anstieg gerechnet. Daten wie diese dürften es dem nun auch offiziell nominierten nächsten Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, nicht einfacher machen, Schritte auf dem Weg aus der ultralockeren Geldpolitik heraus zu unternehmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires