Asiens Börsen uneinheitlich

An den Börsen in Fernost geht es am Freitag mehrheitlich fester.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

Der Leitindex SMI eröffnete etwas schwächer und gab auch im weiteren Handelsverlauf nach. Im Verlauf machte er seine Verluste wieder wett und so stand letztlich ein marginales Plus von 0,03 Prozent auf 11'092,35 Punkte an der Tafel.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentierten sich in Rot. Der SLI schloss 0,07 Prozent höher bei 1'705,51 Zählern, während der SPI zum Ertönen der Schlussglocke 0,22 Prozent abgab auf 13'343,87 Indexeinheiten.

Für Verunsicherung sorgte eine neue Methode beim Nachweis des Virus. Diese hat zu einem sprunghaften Anstieg bei der Zahl der neu infizierten Personen und den Todesopfern geführt. "Diese Zahlen machen Anleger deutlich, dass die Situation völlig ungewiss ist", kommentierte ein Händler. Ein weiterer Experte ergänzte, dass diese neuen Zahlen die Sorgen schüren, dass das Problem in Wahrheit viel grösser ist als es bislang aus China präsentiert wurde.

Zudem forderte die Berichtssaison die Aufmerksamkeit der Anleger. Investoren mussten die aktuellen Zahlen von fünf Blue Chips bewerten: Nestlé, Zurich, Credit Suisse, Clariant sowie Temenos vom Vorabend.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt grenzte am Donnerstag seine Abgaben ein.

Der DAX startete bereits etwas leichter und blieb auch anschliessend im Minus. Zum Handelsende stand er noch marginale 0,03 Prozent tiefer bei 13'745,43 Punkten.

Die Sorgen um die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie waren am Donnerstag an die Börsen zurückgekehrt. Die Unternehmensberichte fielen ausserdem durchwachsen aus. So zeigten sich die Anleger nach den Rekordläufen der wichtigsten deutschen Indizes am Vortag wieder überwiegend risikoavers.

Nachdem in China die Ansteckungen mit dem Coronavirus in der besonders betroffenen Provinz Hubei neu eingestuft wurden, führte dies zu einem drastischen Anstieg der offiziellen Fälle: Die Zahl neu nachgewiesener Todesopfer in Hubei stieg im Vergleich zum Mittwoch um mehr als das Doppelte, die der neu nachgewiesenen Infektionen verzehnfachte sich beinahe.

"Mit der täglich veröffentlichten Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus schwanken auch die Kurse an der Börse", kommentierte Milan Cutkovic, Marktanalyst bei AxiTrader. Von Panik könne dabei aber nicht die Rede sein. "Keine Spur", sagte er.

Derweil war die Berichtssaison in Deutschland kräftig in Fahrt gekommen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentieren sich am Donnerstag schwächer.

Der Dow Jones eröffnete bereits im Minus und blieb auf diesem Niveau. Den Tag beendete er mit einem Verlust in Höhe von 0,43 Prozent bei 29'423,31 Punkten. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite gab zum Start ab, schaffte es aber zwischenzeitlich über die Nulllinie. Die Aufschläge wurden aber wieder abgegeben, sodass es schlussendlich um 0,14 Prozent auf 9'711,97 OPnkte runter ging..

Vielerorts wurde bezweifelt, dass der Höhepunkt der Virusepidemie in China bereits überschritten sei. So hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor verfrühten Prognosen über ein Ende der Epidemie eindringlich gewarnt.

Nun meldete China eine starke Zunahme der Fallzahlen bei Neuerkrankungen in der Provinz Hubei, dem Epizentrum der Epidemie, um mehr als 14'000 an einem einzigen Tag, basierend allerdings auf einer ausgeweiteten Diagnosemethode. Sie weckten aufs Neue das Misstrauen gegenüber den chinesischen Angaben. Eine Verzehnfachung bei den Neuinfizierten befeuert zudem die wirtschaftlichen Sorgen.

Parallel nahm die Bilanzsaison mit PepsiCo und Alibaba ihren Lauf.

ASIEN

Am Freitag zeigt sich der Mehrheit der asiatischen Indizes im Plus.

In Tokio gibt der Nikkei aktuell 0,68 Prozent nach auf 23'664,59 Punkte. (7.20 Uhr MEZ)

In China geht es hingegen leicht aufwärts. So legt auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite derzeit 0,34 Prozent zu auf 2'916,03 Einheiten. In Hongkong tendiert der Hang Seng daneben 0,41 Prozent fester bei 27'845,09 Zählern.

An den Börsen in Asien lässt sich zum Wochenausklang keine einheitliche Tendenz erkennen. Während sich die Aktienkurse in Schanghai und Hongkong erholen, geht es in Tokio erneut abwärts. Die Angst vor einer Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie lässt wieder etwas nach mit Blick auf die wieder niedriger ausgefallenen Neufallzahlen, dafür tritt die Bilanzsaison wieder in den Vordergrund.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires