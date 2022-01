Asiatische Börsen in Rot

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Markt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der SMI blieb nach einem schwachen Start weiterhin im Minus und ging letztlich 0,39 Prozent schwächer bei 12'620,44 Punkten in den Feierabend.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI wiesen während des ganzen Handelstages rote Vorzeichen aus und schlossen dann am Abend mit Verlusten von 0,42 Prozent bei 2'029,27 Zählern bzw. 0,43 Prozent bei 16'027,18 Einheiten.

Gebremst wurde der Markt vor allem von Kursverlusten des Schwergewichts Roche und zyklischen Werten wie Geberit. Diese sind nach Präsentation der Umsatzzahlen 2021 unter die Räder geraten. Die Anleger seien zu Beginn der Bilanzsaison 2021 vorsichtig, sagte ein Händler. Sie wollten erst wissen, ob die Unternehmen die hohen Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern gar übertreffen. Während hierzulande bereits einige Firmen Angaben zum vergangenen Jahr veröffentlicht haben, geht der Zahlenreigen in den USA mit Bankergebnissen am Freitag erst richtig los.

Dagegen scheinen laut Händlern - zumindest vorläufig - Coronapandemie und Inflation etwas an Brisanz verloren zu haben. Die am Vortag veröffentlichte US-Teuerung sei mit 7 Prozent zwar sehr hoch, aber in den Märkten wohl weitgehend eingepreist gewesen. Dadurch sei kein zusätzlicher Druck auf die US-Notenbank entstanden, die Zügel noch rascher und stärker als erwartet anzuziehen. Der Markt habe sich offenbar mit der Tatsache arrangiert, dass es 2022 bis zu vier Zinserhöhungen des Fed geben werde.

Hierzulande haben Geberit, Bossard, SFS und Swissquote den Zahlenreigen mit ersten Angaben zum Vorjahr bereits begonnen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnertag in Grün.

Der DAX wechselte nach einem verlustreichen Start im weiteren Verlauf mehrmals das Vorzeichen. Schlussendlich beendete er den Handel 0,13 Prozent höher bei 16'031,59 Punkten. Damit schloss er erneut über der Marke von 16'000 Punkten, die am heutigen Handelstag umkämpft war.

Das Ringen um die psychologisch wichtige Marke von 16'000 Punkten ging damit weiter. "Der Deutsche Aktienindex bleibt in einem fragilen Gleichgewicht, dessen Bandbreite sich aber ohne Weiteres auch noch einige 100 Punkte nach Süden ausdehnen könnte", urteilte Andreas Büchler von Index-Radar mit Blick auf die Charttechnik.

"Nach unten ist der DAX zwar durch zahlreiche Kaufwillige gut unterstützt, aber sobald wir in den Bereich der 16'000 (Punkte) kommen, gibt es kaum noch Käufer, die den Markt weiter nach oben treiben", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Unsicherheit in puncto Inflation und Pandemie sei den meisten zu gross, um auf diesem Niveau einzusteigen. Daher dürften die letzten Meter zum Rekordhoch von 16'290 Punkten die wohl schwersten werden, zumal neben der Nervosität aufgrund steigender Zinsen und der Corona ein neuer Einflussfaktor hinzukommt: Die Berichtssaison zum vierten Quartal 2021 beginnt am Freitag mit den US-Grossbanken.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag schwächer.

Der Dow Jones rutschte im späten Verlauf in die Verlustzone und schloss 0,48 Prozent tiefer bei 36'115,27 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kam am Donnerstag ebenfalls nicht in die Gänge und verlor deutliche 2,51 Prozent auf 14'806,81 Indexpunkte.

US-Konjunkturdaten aus den USA zeigten Licht und Schatten. So stiegen die Erzeugerpreise im Dezember weniger stark als erwartet. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hingegen stieg, während Analysten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet hatten.

Die US-Wirtschaft ist einem Bericht der US-Notenbank Fed zufolge Ende 2021 mit mässigem Tempo gewachsen. Gedämpft werde das Wachstum durch anhaltende Probleme bei den Lieferketten und einen Mangel an Arbeitskräften, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). Trotz der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus seien die Konsumausgaben aber weiter gewachsen. Der Optimismus der Unternehmen bleibe generell hoch.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun wieder stärker auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen auf die Bilanzen der Unternehmen, denn in den USA läuft die Berichtssaison an. Am Freitag werden mit JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock gleich mehrere Schwergewichte aus dem Finanzsektor Einblicke in den Geschäftsverlauf gewähren.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Aktienmärkten halten sich am Freitag zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 1,37 Prozent auf 28'097,51 Punkte nach.

Der Shanghai Composite sackt um 0,53 Prozent auf 3'536,39 Zähler ab. In Hongkong steht der Hang Seng 0,95 Prozent im Minus bei 24'198,48 Indexpunkten. (7.04 Uhr MEZ)

Die Sorge vor steigenden Zinsen ist am Freitag wieder das beherrschende Thema an den Aktienmärkten. Mit teils deutlichen Kursabschlägen folgen die Börsen den schwachen Vorgaben der Wall Street, wo stark gestiegene Erzeugerpreise die sich abzeichnenden Leitzinserhöhungen wieder voll in den Fokus gerückt hatten. Daneben kamen aus Kreisen der US-Notenbank weitere mahnende Stimmen, die die erste Zinserhöhung bereits für März erwarten lassen.

Ins Bild passt da, dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins am Freitag erneut erhöht hat, erstmals seit 2007 damit wieder zweimal in Folge. Mehrheitlich war das so auch erwartet worden. Der Kospi in Seoul verliert darauf 1,5 Prozent und in Tokio geht es für den Leitindex um 1,4 Prozent nach unten auf 28.103 Punkte. Für zusätzlichen Gegenwind in Tokio sorgt der weiter anziehende Yen im Zuge des auf breiter Front weiter nachgebenden Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires