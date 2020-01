SMI etwas tiefer -- DAX mit Abschlägen -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag auf rotem Terrain. Das deutsche Börsenbarometer tendiert derweil tiefer. Die Aktienmärkte in Fernst notieren am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der Leitindex SMI eröffnete den Handel mit einem kleinen Abschlag von 0,05 Prozent bei 10616.62 Zählern und zeigt sich anschliessend etwas leichter.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich wenig bewegt.

Im Blick der Anleger bleibt das Teilabkommen zwischen den USA und China, das am morgigen Mittwoch unterschrieben werden soll. Es bedeute zwar nicht das Ende des Zollstreits zwischen den zwei Wirtschaftsmächten, sei aber ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung, sind sich Marktbeobachter einig. Darüber hinaus gab die US-Regierung bekannt, dass sie China nicht mehr der Währungsmanipulation bezichtige.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag mit negativer Tendenz.

Der DAX eröffnet den Handel mit einem minimalen Abschlag von 0,09 Prozent bei 13'439,20 Punkten, fällt anschliessend jedoch weiter zurück.

Der DAX macht am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street nicht mit. Er verharrt auf hohem Niveau, nach wie vor in Schlagdistanz zum Rekordhoch von knapp 13'600 Zählern. An den US-Börsen hatten der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vortag neue Höchststände erreicht. Auch an den fernöstlichen Börsen setzte sich am Dienstag eine freundliche Tendenz durch. Einen Blick wert sein dürften am Mittag und frühen Nachmittag die Quartalsberichte der drei Grossbanken JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart aufwärts.

Der Dow Jones war bereits mit einem Plus gestartet und schloss letztlich 0,28 Prozent höher bei 28'905,70 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte sich seit dem Start in der Gewinnzone halten und beendete den Tag 1,04 Prozent stärker bei 9'273,93 Zählern.

Die Wall Street hat am Montag an ihren zuletzt guten Lauf angeknüpft. Die Anleger waren zuversichtlich mit Blick auf die in dieser Woche anstehende Unterschrift unter das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dies stützte vor allen die konjunktursensiblen Technologieaktien und liess den NASDAQ Composite zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch klettern.

Die am Dienstag startende Berichtssaison in den Vereinigten Staaten stimmte die Investoren indes etwas vorsichtig.

ASIEN

Die asiatischen Indizes zeigen sich am Dienstag überwiegend mit negativer Tendenz.

In Tokio legt der Nikkei aktuell 0,7 Prozent zu auf 24'017,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,14 Prozent nach unten auf 3'111,27 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong büsst unerdessen ebenfalls 0,14 Prozent auf 28'914,05 Indexpunkte ein. (7.10 Uhr MEZ)

Händlern verweisen mit Blick auf die uneinheitliche Kursentwicklung in Asien darauf, dass sehr viel Positives in Sachen Beilegung des Handelskonflikts bereits eingepreist sei. Zudem sei über die konkreten Abmachungen des Abkommens weiterhin nicht viel bekannt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires