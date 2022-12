US-Verbraucherpreise im Blick: SMI vorbörslich mit leichten Gewinnen -- DAX dürfte etwas höher starten -- Gewinne an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen in den Dienstagshandel starten.

Der SMI hatte zum Wochenstart einen Verlust von 0,31 Prozent auf 11'033,64 Punkte ausgewiesen.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI hielten sich nach einem negativen Start unterhalb der Nulllinie. Der SPI beendete die Sitzung 0,30 Prozent niedriger bei 14'071,01 Punkten, während der SLI 0,34 Prozent auf 1'687,50 Stellen verlor.

Im Fokus der Anleger dürften die am Nachmittag zu Veröffenlichung anstehenden Daten zu Inflation in den USA stehen. Zudem richtet sich das Augenmerk von Investoren auf eine mit Zinsentscheidungen voll gepackte Handelswoche.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Auftakt am Dienstag leichte Gewinne geben.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,45 Prozent auf 14.306,63 Punkte nachgegeben.

Die am Nachmittag anstehenden Daten zur US-Teuerung allerdings könnten am Aktienmarkt für kräftigere Kursbewegungen sorgen. Sie haben Einfluss auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, die zuletzt mit grossen Zinsanhebungen von 0,75 Prozentpunkten die hohe Inflation einzudämmen versuchte. Zur Wochenmitte rechnen Marktteilnehmer auf der Zinssitzung der Fed bislang mit einer etwas kleineren Zinserhöhung von 0,50 Prozentpunkten. Sollte am Dienstag die US-Inflation überraschenderweise einen Anstieg ausweisen, würde dies in Kombination mit den zuletzt stärker als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten vermutlich Ängste schüren, dass die bisher aggressive Gangart der US-Notenbank nicht ausreicht, um die Inflationsgefahren zu bannen, so die Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Eine aggressivere Geldpolitik wiederum ist für den Aktienmarkt tendenziell schlecht, weil sich Anleger dann nach anderen Anlagen mit vermeintlich geringeren Risiken umschauen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigten sich am Montag zuversichtlich.

Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 1,58 Prozent bei 34'004,81 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte zu und gewann 1,26 Prozent auf 11'143,74 Zähler.

Der Handel an der Wall Street war am Montag insgesamt von einer freundlichen Tendenz gekennzeichnet. Zwar hatten Daten zuletzt einmal mehr Belege geliefert, dass der Höhepunkt der Inflation in den USA überschritten sein könnte, gleichwohl blieb die Teuerung auf einem noch immer viel zu hohem Niveau. Die Geldpolitik bleibt damit kurzfristig im Fokus. Dies gilt umso mehr, weil am Dienstag mit den Verbraucherpreisen für November ein weiterer wichtiger Preisindikator veröffentlicht wird, bevor am Mittwoch dann der Höhepunkt der Woche mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank folgt. Am Markt wird mit einer Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte gerechnet.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mit Gewinnen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 27.954,85 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland pendelt der Shanghai Composite bei 3.176,87 Zählern um den Vortagesstand. In Hongkong notiert der Hang Seng zwischenzeitlich 0,61 Prozent höher bei 19.583,16 Zählern.

Von der Wall Street kamen positive Vorgaben. Hier hatte die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten haben könnte, für eine Erholungsbewegung gesorgt.

Im Fokus der Anleger steht vor allem die US-Zinspolitik. Mit Spannung werden die am Nachmittag (14:30 Uhr MEZ) anstehenden US-Verbraucherpreise für November erwartet, von denen man sich weitere Aufschlüsse über den weiteren Zinskurs der Fed erwartet. Am Mittwoch folgt dann der Zinsentscheid der US-Notenbank. Am Markt wird mit einer Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte gerechnet.

Im Vorfeld der am Dienstag anstehenden US-Preisdaten "steigt der Optimismus im Zusammenhang mit der Debatte darüber, ob die Fed eine weiche Landung der Wirtschaft herbeiführen kann", so Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

Nachdem die Behörden einige Corona-Massnahmen aufgehoben haben, steigt die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung Chinas, heisst es. Gleichzeitig hält sich am Markt die Sorge vor einer Zunahme an Corona-Infektionen.

