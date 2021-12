SMI mit leichten Gewinnen erwartet -- DAX vorbörslich im Plus -- Asiens Börsen legen zu

SCHWEIZ

In der Schweiz werden am Montag leichte Zuschläge erwartet.

Der SMI notiert vorbörslich knapp in der Gewinnzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Anleger warten in dieser Woche auf neue geldpolitische Signale von Notenbanken, etwa der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zumindest die Fed dürfte auf die hohe Inflation reagieren und ihre Geldpolitik rascher straffen als bisher signalisiert, vermuten Marktbeobachter. Die Kursentwicklung in New York hatte dies zuletzt allerdings nicht gebremst, vor allem Technologiewerte waren bei Anlegern wieder beliebt.

DEUTSCHLAND

Für den deutschen Leitindex wird die neue Woche wohl mit Gewinnen beginnen.

Der DAX notiert bereits im vorbörslichen Handel deutlich im Plus.

Neben der US-Notenbank werden in den kommenden Tagen auch die Währungshüter aus Europa, Grossbritannien und auch Japan den weiteren geldpolitischen Kurs festlegen. Dabei treibt die Marktteilnehmer besonders um, ob die Fed in den USA bereits eine Zinswende einläutet oder nicht. Natürlich bestimmen auch Pandemie und ihre Omikron-Variante weiter die Schlagzeilen, während sich die Anleger langsam auf ihren Jahresabschluss vorbereiten.

WALL STREET

Vor dem Wochenende ging es an der Wall Street nochmal aufwärts.

Der Dow Jones startete am Freitag fester in die Sitzung. Auch anschliessend ging es bis zuletzt um 0,61 Prozent auf 35'971,98 Punkte aufwärts. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Handelsbeginn ebenfalls zu und ging um 0,73 Prozent höher bei 15'630,60 Punkten in den Feierabend.

Die US-Börsen fahren zum Ausklang einer starken Woche im frühen Freitagshandel nochmals Gewinne ein. Inflationsdaten aus den USA bremsten nicht: Eine Inflation auf dem höchsten Niveau seit 1982 habe in etwa die Erwartungen erfüllt, hiess es. Damit bleibt die Notenbank Fed unter Druck, ihren Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik voranzutreiben. "Beendet die Fed im Frühjahr 2022 die Anleihekäufe, hat sie den Spielraum, die Leitzinsen ab dem Sommer des kommenden Jahres zu erhöhen", kommentierte Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank.

ASIEN

Die asiatischen Börsen notieren am Montag stärker.

In Japan gewinnt der Nikkei 0,73 Prozent auf 28'644,48 Punkte.

In China geht es ebenfalls bergauf. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,65 Prozent auf 3'690,00 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 0,56 Prozent auf 24'130,64 Zähler zulegt. (7.01 Uhr MEZ)

Wie bereits am Freitag in den USA geht es heute auch in Asien nach oben. Novemberpreisdaten, die im Rahmen der Erwartungen ausgefallen waren, stützen. Damit fühlen sich Analysten in ihrer Annahme bestätigt, dass eine noch straffere Geldpolitik der US-Notenbank als ohnehin schon veranschlagt, noch nicht nötig sei. Auch die Sorgen um die neue Corona-Variante Omikron haben sich wieder etwas beruhigt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires