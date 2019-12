SMI an Nulllinie -- DAX fester -- Wall Street etwas leichter -- Börsen in Fernost letztlich mit kräftigen Gewinnen

Handelssteit im Blick: Der heimische Aktienmarkt liegt leicht im Minus. Der deutsche Leitindex legt am Freitag zu. An den US-Börsen geht es leicht abwärts. Die Börsen in Asien waren am Freitag in Feierlaune.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Freitag mit Abschlägen.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,64 Prozent höher bei 10'518,54 Punkten und lag auch anschliessend in der Gewinnzone. Am frühen Nachmittag fiel er dann jedoch in die Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI stehen aktuellleicht im Minus.

Der SMI wird durch Kursverluste der drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis ausgebremst.

Mit dem klaren Sieg der Konservativen bei der Wahl in Grossbritannien sind die europäischen Aktienmärkte am Freitagnachmittag nach oben geschossen. Zudem wurde an der Börse darauf gesetzt, dass im US-chinesischen Handelskonflikt keine weiteren Zölle am Sonntag eingeführt werden. Auch gab es Berichte, dass China Agrargüter aus den USA kauften und im Gegenzug Zölle gesenkt würden. Damit stiegt die Risikobereitschaft der Anleger, die Aktienmärkte profitierten. Doch hier ist die Nachrichtenlage momentan verschwommen. Trump hat in der Zwischenzeit per Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass Aussagen betreffend der Rücknahme von Zöllen fehlgedeutet worden seien. Alles wartet nun auf eine Pressekonferenz der chinesischen Regierung, um deren Sichtweise der Dinge zu hören.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zieht am Freitag kräftig an.

Der DAX startete 1,22 Prozent fester bei 13'383,26 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Mit 13'404,54 Zählern wurde sogar ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht.

Aktienanleger honorierten es mit deutlichen Kursgewinnen, dass sich beim Brexit die ersehnten Tore für einen Ausweg öffnen. Nach dem klaren Sieg der konservativen Tories unter Premier Boris Johnson in der vorgezogenen britischen Parlamentswahl gab es ausserdem Hoffnung auf ein Ende der Hängepartie beim Brexit.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag zunächst getwittert, man komme einem grossen Deal mit China sehr nahe. Mittlerweile hat der Präsident den Bericht des Wall Street Journal, der schon am Vortag eine Einigung zwischen den beiden Streitnationen nahe legte, als "völlig falsch" bezeichnet.

Beim Blick über den Ärmelkanal hat Boris Johnson laut dem Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Markets jetzt das britische Volk hinter sich, um den Austritt aus der Europäischen Union sicher vollziehen zu können. "Grossbritannien wird spätestens Ende Januar kein Mitglied der EU mehr sein", kommentierte er am Morgen. Das schaffe Sicherheit.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich am Freitag leicht im Minus.

Der Dow Jones startete wenig bewegt mit minus 0,03 Prozent bei 28'123,64 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete den Tag ebenfalls 0,04 Prozent leichter bei 8'713,91 Zählern.

Die Wall Street ist am Freitag wenig verändert gestartet. US-Präsident Donald Trump stiehlt dem britischen Wahlsieger Boris Johnson etwas die Show. Kreisen zufolge soll er zwar einem "Phase-I-Handelsabkommen" mit China zugestimmt haben, ganz aktuell rudert Trump per Tweet aber zurück. Dass - wie am Vortag berichtet, im Zuge einer möglichen Einigung bestehende Zölle auf chinesische Waren zurückgenommen und geplante neue Zölle, die am Sonntag in Kraft treten sollten, gestrichen würden, bezeichnet Trump als "völlig falsch".

ASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien konnten am Freitag deutliche Zuwächse verzeichnen.

In Japan schloss der Nikkei 2,55 Prozent höher bei 24'023,10 Punkten.

Auch in China dominierten die Bullen. Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland bis Handelsschluss um 1,78 Prozent auf 2'967,68 Zähler anstieg, verbuchte der Hang Seng in Hongkong ein Plus von 2,57 Prozent auf 27'687,76 Einheiten.

Die Wall Street hatte am Vortag neue Rekordhochs markiert, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet von einer kurz bevorstehenden Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China gesprochen hatte. Auch der Wahlsieg der konservativen Tories in Grossbritannien sorgte für eine positive Stimmung. Die Investoren erwarten hiervon ein Ende der Brexit-Unsicherheiten.

Die USA stehen "sehr dicht vor einem grossen Deal", so Trump via Twitter. "Sie wollen es, und wir auch." Informierten Personen zufolge bieten die US-Verhandlungsführer an, die bestehenden Zölle um bis zu 50 Prozent auf 360 Milliarden Dollar chinesischer Importe zu senken. Sie böten zudem an, die neuen chinesischen Zölle zu streichen, die am 15. Dezember in Kraft treten sollen. Voraussetzung dafür soll sein, dass China feste Kaufzusagen für Agrar- und andere US-Produkte macht. Laut einem Bloomberg-Bericht soll ein sogenannter "Phase-ein-Deal" im Prinzip stehen und Trump müsse nur noch zustimmen. Eine Reaktion aus Peking gibt es bislang allerdings noch nicht, was für etwas Skepsis sorgte.

"Eine mögliche Senkung der US-Zölle um 50 Prozent ist viel mehr als die Märkte erwartet haben. Es würde das Zoll-Niveau wieder auf den Stand von September 2018 bringen", so Stephen Innes, Chef-Marktstratege bei AxiTrader.

Die bisherigen Auszählungsergebnisse der britischen Parlamentswahlen bestätigen nach Angaben von Fernsehsendern den klaren Sieg der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson. Wie die BBC und Sky News am Freitagmorgen berichteten, errangen die Tories laut den bislang vorliegenden Ergebnissen aus den Wahlkreisen die absolute Mehrheit. Bereits Nachwahlbefragungen vom Vorabend hatten auf eine absolute Mehrheit für die Konservativen hingedeutet. Johnson kann damit das Land am 31. Januar aus der EU führen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires