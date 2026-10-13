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Geändert am: 13.10.2026 07:11:36

Asiens Börsen im Minus

An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt fuhr zum Wochenstart Gewinne ein.

Der SMI ging bereits höher in den Handel und blieb im Handelsverlauf in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,66 Prozent fester bei 13'877,84 Punkten in den Feierabend. Die Nebenwertindizes SPI und SLI legten zum Auftakt der neuen Handelswoche ebenfalls zu. Sie notierten letztlich 0,56 Prozent im Plus bei 19'652,30 Zählern bzw. 0,67 Prozent höher bei 2'234,05 Einheiten.

Der positive Trend vom vergangenen Freitag setzte sich damit fort. Zuletzt hätten sich die Inflationssorgen leicht entspannt und die Renditen globaler Staatsanleihen etwas von ihren langjährigen Höchstständen entfernt, hiess es in einer Lagebeurteilung der Zürcher Kantonalbank. Hilfreich seien dabei auch Kommentare von US-Notenbankern gewesen, welche zwar die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte betonten, dabei aber zeitliche Flexibilität durchscheinen liessen. So sei die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinsanhebung bereits im Oktober gesunken.

Bei den Aktionären stünden weiterhin die global robuste Konjunktur, das Thema KI und die gute Gewinnentwicklung der Unternehmen im Fokus, so die Bank weiter. Mit dem Beginn der Berichtssaison zum dritten Quartal wird sich bald weisen, wie berechtigt die Hoffnungen auf gute Unternehmensgewinne sind. Die Royal Bank of Canada sieht dabei sowohl Risiken nach unten als auch positives Überraschungspotenzial. Insgesamt bleibt die Stimmung aber fragil, vor allem überlagert von neuen Eskalationen im Nahost-Konflikt.

Eine Entspannung bei den Ölpreisen wird von den Ereignissen in Saudi-Arabien mit den Angriffen von Huthi-Rebellen auf dortige Flughäfen verhindert. Nach einem Zwischentief bei unter 103 Dollar in der Nacht auf Montag notiert der Preis für ein Fass der Sorte Brent mittlerweile wieder klar über 104 US-Dollar.

DEUTSCHLAND

Die neue Handelswoche startete am deutschen Aktienmarkt freundlich.

Der DAX startete bereits stärker und hielt sich auch im Laufe des Tages in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung 0,76 Prozent stärker bei 25'277,68 Punkten.

Der Stimmung geholfen haben dürfte, dass der Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sich für eine Senkung der Stromsteuer ausgesprochen hat.

Zugleich wies Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets darauf hin, dass an diesem Tag in den USA "Columbus Day" ist. Die US-Börsen haben zwar geöffnet, aber der US-Anleihemarkt blieb geschlossen, was Auswirkungen auch auf den deutschen Aktienmarkt habe.

Timo Emden, Marktanalyst bei CapTrader, sieht im Auf und Ab an der Börse ein fortgesetztes "Kräftemessen zwischen Bullen und Bären". Die startende Berichtssaison könnte unterdessen "kurzfristig wieder zum wichtigsten Taktgeber für die Aktienmärkte werden und schwelende Risikofaktoren kaschieren".

WALL STREET

Nach der positiven Vorwoche fanden die US-Börsen zum Start in eine ereignisreiche neue Woche keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 51'850,31 Punkten.
Der NASDAQ Composite schloss unterdessen 0,44 Prozent tiefer bei 27'245,90 Indexpunkten.

Nach den jüngsten Gewinnen hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Montag wieder etwas eingetrübt. Zu Beginn einer ereignisreichen neuen Woche litten Technologiewerte unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern.

Angesichts des Feiertages "Columbus Day" bleibt der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen, sodass es insgesamt an Impulsen mangelte. Der Iran vermeldete, über Mediatoren weiterhin im Austausch mit den USA zu sein. Nachdem die Ölpreise im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf aber in die Gewinnzone. Die Ölpreise hatten zuletzt die Inflation wieder nach oben getrieben. Entsprechend richten sich die Blicke auf US-Inflationszahlen zur Wochenmitte, die auch für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

Obendrein rückt die Berichtssaison in den Fokus. Sie startet am Dienstag mit den Zahlen erster Grossbanken. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Handelshaus Etoro verwies darauf, dass die Anleger bereits vorsichtiger geworden seien. Bank-Aktien stünden seit geraumer Zeit unter Druck. "Ein Teil der Risiken dürfte damit allerdings schon in den Kursen berücksichtigt sein", schrieb Wienke. Die Quartalszahlen und Prognosen würden nun darüber entscheiden, ob die Korrektur weitergeht oder der Sektor dreht.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien geht es am Dienstag abwärts.

Nach der Feiertagspause zeigt sich der Nikkei 225 am zweiten Handelstag der Woche 2,22 Prozent schwächer bei 67'501,10 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt am Montag der Shanghai Composite 0,27 Prozent auf 3'787,16 Punkte nach.

In Hongkong verliert unterdessen der Hang Seng 0,39 Prozent auf 24'176,05 Punkte.

Teilweise kräftig abwärts geht es am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, anstehende US-Inflationsdaten und der Beginn der Berichtssaison in den USA drückten auf das Sentiment, heisst es. Unter Abgabedruck stehen dabei vor allem die Technologiewerte, die den negativen Vorgaben der Wall Street folgen. Dort hatten vor allem Chip-Werte nachgegeben mit Aussagen von Broadcom-CEO Hock Tan.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Wirtschaftsdaten

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