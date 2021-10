SMI schwächer -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost gehen uneinheitlich aus dem Handel

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach.

So eröffnete der SMI 0,39 Prozent leichter bei 11’711,01 Punkten und liegt auch anschliessend in der Verlustzone.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI folgten der Tendenz des Leitindex.

Die Märkte schienen derzeit nach einer Richtung zu suchen, da wichtige Impulse erst im weiteren Handelsverlauf das Geschehen massgeblich beeinflussen dürften, heisst es von Händlerseite. Ein erster positiver Impuls komme von den jüngsten Exportdaten aus China, die stärker als erwartet zugelegt haben - auch wenn die Importe etwas hinter den Schätzungen zurückblieben. Unter dem Strich stellten die Daten aber einen Lichtblick im zuletzt schwächelnden Datenkranz aus dem Reich der Mitte dar, heisst es in einem Kommentar.

Im weiteren Verlauf wird dann in den USA JPMorgan als eine der ersten Grossbanken die Berichtssaison einläuten, bevor dann Daten zu den US-Konsumentenpreisen das Marktgeschehen beeinflussen dürften. "In den letzten Tagen und Wochen ist das Thema Inflation immer mehr in den Mittelpunkt gerückt", heisst es von Experten. "Marktteilnehmer zweifeln daran, dass der Teuerungsschub nur temporärer Natur ist und von den Notenbanken nicht zu berücksichtigen ist." Am Abend folgt dann noch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed, von dem sich Börsianer weiteren Aufschluss über das Ende der ultralockeren Geldpolitik erhoffen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen am Mittwoch beherzt zu.

So startete der DAX 0,11 Prozent tiefer bei 15'130,80 Zählern und ist im weiteren Verlauf klar ins Plus gedreht.

Am Mittag nimmt die US-Berichtssaison mit den Ergebnissen der Bank JPMorgan Fahrt auf. Dieses Thema könne die Kursentwicklung in den kommenden Wochen nachhaltig bestimmen, meint Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsianer rechneten zwar mit einer weiterhin positiven Gewinndynamik, die zum Vorquartal aber deutlich nachgelassen haben sollte.

Gestiegene Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland weiter an. Erstmals seit knapp 28 Jahren überschritt die Jahresteuerungsrate im September die Vier-Prozent-Marke. Die Verbraucherpreise kletterten gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent. Gegenüber dem August blieben die Verbraucherpreise im September unverändert.

Gute Nachrichten kamen dagegen aus Chinas Wirtschaft: Der Boom der chinesischen Exporte geht trotz Chip-Mangel, logistischen Schwierigkeiten und Covid-19 bedingten Schliessungen weiter. Im September stiegen die Ausfuhren der zweitgrössten Volkswirtschaft deutlich und noch stärker als im Vormonat.

WALL STREET

Nach Verlusten am Vortag ging es an den US-Börsen auch am Dienstag leicht abwärts.

Der US-Leitindex Dow Jones tendierte über weite Strecken des Handels seitwärts und verabschiedete sich schlussendlich mit einem Abschlag von 0,34 Prozent bei 34'378,01 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 0,14 Prozent schwächer bei 14'465,92 Zählern.

Mit Spannung warten die Investoren bereits auf den Start der Berichtssaison der Unternehmen. In den kommenden Tagen werden insbesondere Grossbanken über das abgelaufene Quartal berichten.

Die Anleger sind aktuell hin- und hergerissen zwischen der Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne im Zuge der gesamtwirtschaftlichen Erholung und Inflationssorgen andererseits. Im Fokus stehen aktuell insbesondere die Ölpreise, die weiter über 80 US-Dollar je Barrel und damit nahe mehrjähriger Höchststände notieren. Ihr zuletzt kräftiger Anstieg hat sich allerdings aktuell wieder etwas abgeschwächt.

Diesseits und jenseits des Atlantiks herrscht die Befürchtung, dass die Ölpreisrally zu Energieengpässen führen und die globale Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie abwürgen könnte. Abgesehen davon wird auch auf China geschaut, denn die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft greift seit geraumer Zeit regulatorisch schärfer durch, kontrolliert Monopole stärker und weitet wohl ihre Überprüfungen im Finanz- und Bankensystem aus.

ASIEN

Mit einer uneinheitlichen Tendenz haben sich zur Wochenmitte die Aktienmärkte in Ostasien gezeigt.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einen Verlust von 0,32 Prozent bei 28'140,28 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite hingegen bis Handelsende um 0,42 Prozent auf 3'561,76 Einheiten.

In Hongkong wurde der Handel aufgrund einer Taifun-Warnung für Mittwoch vollständig abgesagt. Am Donnerstag findet in Hongkong wegen eines Feiertages kein Handel statt. Zuletzt gab der Hang Seng am Dienstag um 1,43 Prozent auf 24'962,59 Punkte ab.

Weiter belasteten Inflationssorgen das Sentiment, hiess es. So betrachtet der Internationale Währungsfonds (IWF) den jüngsten Anstieg der Inflation zwar als vorübergehendes Phänomen - warnt allerdings vor einem Anstieg der Inflationserwartungen in den USA, wie aus dem aktuellen Weltwirtschaftsausblick hervorgeht.

Es herrschte zudem Zurückhaltung vor dem Beginn der nun anlaufenden Berichtssaison in den USA. Hier wird vor allem darauf geschaut, wie sich die gestiegenen Energiepreise und die Probleme bei den Lieferketten auf die Ergebnisse der Unternehmen ausgewirkt haben. "Diese Berichtssaison ist auch deshalb kritisch, weil die Gewinne in der letzten Saison, insbesondere in den USA, sehr stark waren, was teilweise auf einen Basiseffekt zurückzuführen ist. Das dritte Quartal könnte ein wenig mehr zum Standard werden", sagte Stefan Hofer, Chief Investment Strategist bei LGT.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires