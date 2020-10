SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Dienstag nach. Die asiatischen Märkte schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

SCHWEIZ

Am heimischen Markt zeigen sich die Anleger am Dienstag zurückhaltend.

Der Leitindex SMI hat 0,07 Prozent höher bei 10'363 Zählern eröffnet, rutschte anschliessend jedoch leicht ins Minus.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI verbuchen aktuell Verluste.

Händler verweisen auf die Vorgaben aus Übersee, die keine klare Richtung vorgeben. Während die Wall Street klar im Plus geschlossen hat, sind die asiatischen Börsen den Vorgaben nicht recht gefolgt.

Auch die Nachrichtenlage wird als durchmischt bezeichnet. So hofften nach wie vor viele Marktteilnehmer auf ein US-Konjunkturpaket, heisst es von Händlerseite. Damit seien die Märkte nach unten etwas abgestützt. Die jüngsten Handelsdaten aus China wiederum werden als Zeichen gewertet, dass sich der Aussenhandel zügig von dem Ausbruch der Corona-Pandemie erholt hat. Darüber hinaus steht in dieser Woche die erste Welle an Quartalszahlen an. Am heutigen Mittag geht es in den USA mit zahlreichen Grossbanken los. Darüber hinaus steht in Deutschland und der EU der ZEW-Index an.

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag in Rot.

So startete der DAX 0,04 Prozent schwächer bei 13'132,90 Zählern und fällt im weiteren Handelsverlauf noch tiefer in die Verlustzone.

Die Anleger warten lieber ab. So stehen einige Stimmungs- und Konjunkturdaten, hierzulande etwa der ZEW-Index, auf der Agenda. Zudem nimmt in den USA die Berichtssaison weiter Fahrt auf.

Laut Portfolio-Manager Thomas Altmann näherte sich der Dax jüngst einmal mehr seinem Widerstandsbereich bei rund 13 250 Punkten. Für weitere Kursgewinne müsste er aber aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen und Monate nach oben ausbrechen.

Die jüngsten Kursgewinne von rund 600 Punkten im deutschen Leitindex seit dem Zwischentief Anfang Oktober führen Marktexperten vor allem auf die Zuversicht über eine sich fortsetzende Wirtschaftserholung, auf Unterstützungen durch die Regierungen weltweit und das Billiggeld der Notenbanken zurück. Untermauert wurde der Optimismus an diesem Morgen von Daten aus China: Dort legte der Aussenhandel stark zu, wenngleich das Wachstum die Erwartungen nur knapp erreichte.

Weitere wichtige Konjunktur- und Stimmungsdaten stehen im Tagesverlauf an. Hierzulande veröffentlicht das ZEW-Institut am späteren Vormittag seine monatlichen Konjunkturerwartungen. Die befragten Finanzmarktteilnehmer hätten mit Blick auf die vorangegangene Befragung einen starken Aufschwung in Deutschland bereits antizipiert, heisst es von Experten. Für Oktober dürfte daher wieder "etwas mehr Realismus einkehren", erwartet Helaba-Analyst Stefan Mütze. In den USA stehen Verbraucherpreisdaten an, die für die Geldpolitik der US-Notenbank von Bedeutung sind. Ausserdem veröffentlicht der Internationale Währungsfonds (IWF) neue Wachstumsprognosen für die globale Wirtschaft.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel war am Montag von Zuschlägen geprägt.

Der Dow Jones eröffnete im Plus und hielt sich in der Gewinnzone. Schlussendlich konnte er 0,88 Prozent auf 28'837,52 Punkte zulegen. Der NASDAQ Composite beendete die Sitzung sogar 2,56 Prozent stärker bei 11'876,26 Zählern, nachdem er bereits höher in den Tag gegangen war.

An der Wall Street war es nach den jüngsten Gewinnen am Montag weiter nach oben gegangen. Zu Beginn einer ereignisreichen Woche waren vor allem Technologietitel einmal mehr Trumpf bei den Anlegern. Wegen des Bankenfeiertags "Columbus Day" verlief der Handel indes ruhig. Auch mit Blick auf die am Dienstag beginnende Berichtssaison der US-Unternehmen hielten sich die Anleger zurück. Unter anderem stehen in dieser Woche die Quartalszahlen von JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs und Johnson & Johnson auf der Agenda.

ASIEN

Asiens Börsen entwickeln sich am Dienstag unterschiedlich.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 0,18 Prozent bei 23'601,78 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite hingegen aktuell (08:55 Uhr) um 0,04 Prozent auf 3'359,75 Zähler. In Hongkong hat eine Taifunwarnung den Handel lahmgelegt. Zuletzt hatte der Hang Seng am Montag um 2,20 Prozent auf 24'649,68 Einheiten zugelegt.

In Schanghai sprachen Marktbeobachter von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Aufwärtstendenz und dem kräftigen Plus zum Wochenstart. Dass die chinesischen Exporte im September im Jahresvergleich um 9,9 Prozent deutlich gestiegen sind und zudem etwas stärker als erwartet und auch die Importe noch stärker positiv überraschten und eine Belebung des Binnenkonsums signalisieren, half den Kursen nicht auf die Sprünge. Analysten sprachen dennoch von einer weiter positiven Grundstimmung. Dafür sprächen auch die zuletzt gestiegenen Handelsvolumen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires