Hoffnung auf Abschwächung der Inflation: SMI vorbörslich wenig verändert -- DAX dürfte etwas höher starten -- Kleine Gewinne in Fernost

SCHWEIZ

Vorbörslich zeichnet sich am heimischen Aktienmarkt ein kaum veränderter Start ab.

Der SMI hatte am Vortag 0,83 Prozent höher bei 10'990,75 Punkten geschlossen.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI fuhren ebenfalls Gewinne ein, nachdem auch sie mit Aufschlägen in die Woche gestartet waren. Der SLI schloss 1,14 Prozent fester bei 1'687,00 Zählern, der SPI ging mit einem Plus von 0,81 Prozent bei 14'108,55 Einheiten aus der Sitzung.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist mit wenig Bewegung zum Auftakt zu rechnen.

Der DAX hatte zum Wochenstart noch ein Plus von 2,40 Prozent auf 13'402,27 Punkte eingefahren.

Der deutsche Leitindex zollt der jüngsten Erholungsrally am Dienstag wohl etwas Tribut und gibt vorbörslich etwas nach. Von seinem jüngsten Tief seit Juli hatte er sich zuletzt um über 6 Prozent erholt. Besonders in den vergangenen beiden Handelssitzungen kletterte er dynamisch zurück über die 50-Tage-Linie. Die wichtigsten US-Indizes gaben den Erholungstrend vor. Im Fokus stehen hier am frühen Nachmittag die US-Verbraucherpreise wegen ihrer Bedeutung für den weiteren Zinstrend der US-Notenbank. Die Experten der Credit Suisse rechnen mit einer minimal steigenden Kernrate der Inflation. Damit dürfte sich am restriktiven Fed-Kurs mit weiter stark steigenden Zinsen wohl nichts ändern, hiess es.

WALL STREET

Nach den deutlichen Zugewinnen in der Vorwoche, zeigte sich die Wall Street auch am Montag mit Aufschlägen - wenn auch weniger schwungvoll.

Der Dow Jones legte im Montagshandel 0,72 Prozent auf 32'383,18 Punkte zu. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss 1,27 Prozent höher bei 12'266,41 Zählern.

Der Erholungskurs der vergangenen Handelstage setzte sich damit fort.

Im Fokus der Anleger standen die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für August, die am Dienstag veröffentlicht werden. Die Daten dürften den weiteren Zinskurs der US-Notenbank mit beeinflussen, heisst es. Es wird bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet.

"Der jüngste Optimismus der Märkte könnte auf die Hoffnung zurückzuführen sein, dass die Inflation in den USA bei der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex in dieser Woche zum zweiten Mal zurückgeht", so Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank in einer Notiz.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bei seinen jüngsten Aussagen keinen Zweifel daran gelassen, dass die Fed solange am geldpolitischen Straffungskurs festhält, bis die Inflation zurückgeht. Auch andere Fed-Vertreter hatten sich zuletzt für einen weiter straffen Zinskurs ausgesprochen.

Im Fokus stand unter anderem die Twitter-Aktie. Der Online-Kurznachrichtendienst betonte, das Verhalten gegenüber einem Whistleblower stünden nicht im Widerspruch zu Vereinbarungen im Zusammenhang mit Elon Musks früheren Übernahmeplänen. Der milliardenschwere Chef des Elektroautobauers Tesla hatte seine 44 Milliarden US-Dollar schwere Kaufofferte zurückgezogen und führte die jüngsten Nachrichten als weiteren Grund an, im Recht zu sein.

ASIEN

Im Dienstagshandel geht es an den Börsen in Asien etwas nach oben.

Nach dem Vortagesplus in Tokio gewann der Nikkei auch im Dienstagshandel leicht dazu und schloss 0,21 Prozent höher bei 28'601,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach oben: Der Shanghai Composite zeigt sich nach der gestrigen Feiertagspause zwischenzeitlich 0,13 Prozent höher bei 3'266,45 Punkten. Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng zeitweise 0,24 Prozent auf 19'409,66 Punkte aufwärts geht.

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag mit moderaten Aufschlägen. Der etwas nachgebende Dollar untermauert die leicht positive Risikoneigung, die Aktien zu Gute kommt. Die militärischen Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasoren mehren die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende. Grosse Kauflaune werde aber im Vorfeld der US-Verbraucherpreise, die am Dienstag lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden, nicht aufkommen, sagt ein Händler.

Marktteilnehmer hoffen auf einen leichten Rückgang der Inflation gegenüber dem Vormonat, womit diese ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Im Gefolge könnten die US-Notenbanker dann etwas weniger falkenhaft klingen. Ein 9-prozentiger Jahressprung der japanischen Grosshandelspreise verdeutlicht einmal mehr das Inflationsproblem. Im Kampf gegen selbige sorgen gestiegene Zinsen in Neuseeland bereits für deutlich sinkende Hausimmobilienpreise.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires