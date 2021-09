SMI und DAX vor zurückhaltendem Start -- Börsen in Fernost überwiegend leichter

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften es zunächst langsam angehen lassen.

Der SMI bewegt sich vorbörslich nur wenig.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich ebenfalls verhalten.

Mit einem zurückhaltenden Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Wichtige Termine stünden nicht an, das Wochenende sei vom Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September und in Deutschland vom Wahlkampf geprägt gewesen. Die Vorlagen aus den USA und Asien bremsen zudem, hier ging es abwärts, da weitere Wachstumssorgen eingepreist werden. Da gleichzeitig die Inflationsdaten in den USA auf nie zuvor gesehene Werte explodiert waren (Erzeugerpreise plus 8,3%), kommen erste Sorgen vor einem Giftcocktail aus schwachem Wachstum und Inflation auf - der Stagflation.

DEUTSCHLAND

Der DAX wird zu Wochenbeginn im Schlepptau schwacher internationaler Börsen etwas schwächer gesehen.

Der DAX hält sich vorbörslich nahe der Nulllinie.

Einen faden Vorgeschmack geben dabei die Verluste zunächst an der Wall Street und nun meist auch in Asien. Die US-Börsen waren am Freitag belastet von den schon bekannten Finanzmarktthemen - Coronavirus, Inflation und geldpolitische Bedenken - quasi auf dem Tagestief aus dem Handel gegangen. Börsianern zufolge hemmt dies nun auch anderswo die Risikobereitschaft. Im Hongkonger Handel fielen die Kurse besonders stark wegen neuer Sorgen um die regulatorische Welle, die in China zur Zeit über grosse Tech-Konzerne einbricht. Gesprächsstoff lieferte dort ein Medienbericht über eine angestrebte Aufspaltung des Bezahldienstleisters Alipay.

Die Agenda ist zu Wochenbeginn eher dünn bestückt. Laut Marktanalyst Jeffery Halley vom Broker Oanda liegt der Fokus bereits jetzt stark auf dem nächsten Zinsentscheid der Fed in der kommenden Woche. Er erwartet die Börsen daher in dieser Woche im Abwartemodus im eher zufälligen Schwankungen. "Es ist normalerweise gut für die Intra-Day-Volatilität, aber schlecht für diejenigen mit einem Zeithorizont von mehr als 24 Stunden", so der Experte.

WALL STREET

Zum Ende einer mässigen Börsenwoche ging es am US-Aktienmarkt im Freitagshandel abwärts.

Der Dow Jones beendete den Freitagshandel mit einem Abschlag von 0,78 Prozent bei 34'607,72 Punkten. Der NASDAQ Composite gab ebenfalls nach und schloss mit einem Verlust von 0,87 Prozent bei 15'115,49 Zählern.

Nach den Kurssteigerungen der vergangenen Monate haben die Marktteilnehmer die Gefahren durch steigende Inflation, eine mögliche geldpolitische Straffung, steigende Delta-Infektionen und hohe Bewertungen vor Augen. Positiv werteten die Anleger nur marginal, dass US-Präsident Joe Biden und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping erstmals seit sieben Monaten wieder miteinander telefoniert haben. Dass die US-Erzeugerpreise im August ein wenig stärker als erwartet gestiegen sind, hatte auf die Kurse keinen erkennbaren Einfluss.

Im Gespräch warnten Biden wie Xi vor der Gefahr, dass die Spannungen zwischen ihren Ländern in einer Konfrontation enden könnten. "Die zwei Staatsführer diskutierten über die Verantwortung beider Länder dafür, dass der Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt", teilte das Weisse Haus anschliessend mit. "Konfrontation zwischen China und den USA wäre eine Katastrophe für beide Länder und die Welt", sagte auch Xi Jinping nach Angaben chinesischer Staatsmedien.

Beobachter mahnten allerdings, ein einzelnes Telefonat bereits als Annäherung zwischen den zwei weltgrössten Volkswirtschaften zu interpretieren, deren Beziehung so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Fundamental habe sich nichts geändert, und die Märkte sorgten sich immer noch mehr über eine mögliche Straffung der US-Geldpolitik sowie die jüngsten Regulierungsmassnahmen der chinesischen Führung, sagte ein Ökonom. Am Vortag hatte der überraschend deutliche Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht gerade für Beruhigung gesorgt im Hinblick auf die weiteren geldpolitischen Massnahmen der US-Notenbank.

ASIEN

Am Montag präsentieren sich Asiens Märkte mehrheitlich leichter.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,12 Prozent auf 30'347,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um minimale 0,15 Prozent auf 3'708,52 Einheiten nach oben, während der Hang Seng in Hongkong 2,24 Prozent einbüsst auf 25'619,30 Zähler.

Nachdem es am Freitag noch, teils deutlich, bergauf ging, sieht es zum Wochenauftakt schon nicht mehr so rosig aus in Asien.

