SMI vorbörslich mit positiver Tendenz -- DAX freundlich erwartet -- Börsen in Fernost mit Gewinnen

Der heimische Aktienmarkt wird mit kleinen Aufschlägen erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte mit positiven Vorzeichen in den Freitagshandel starten. An den asiatischen Aktienmärkten geht es vor dem Wochenende bergauf.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich leichte Aufschläge zur Eröffnung ab.

Der Leitindex SMI dürfte freundlich in den Handel gehen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentieren sich etwas höher.

Das Umfeld ist insgesamt weiter günstig für Aktien, allerdings gibt es wenig Neues. Die EZB hat am Vortag ein umfangreiches Lockerungspaket bekannt gegeben, das neben Zinssenkungen auch ein neues Wertpapierkaufprogramm ohne zeitliche Befristung umfasst. Daneben sind im US-chinesischen Handelsstreit zuletzt Deeskalationssignale von beiden Seiten ausgesandt worden. Medienberichte, laut denen sich beide Länder auf eine Übergangslösung geeinigt hätten, wurden allerdings vom Weissen Haus dementiert. Gerade aufgrund der exzellenten Stimmung sei aktuell aber Vorsicht angebracht. "Gute Stimmung war in der Vergangenheit schon oft ein guter Kontraindikator. Alles Positive ist in den Kursen jetzt bereits eingepreist. Das macht die zuletzt stark gestiegenen Kurse anfällig für Rückschläge", heisst es.

DEUTSCHLAND

Auch am Freitag scheint dem deutschen Aktienmarkt nach den jüngsten Kursgewinnen die Puste noch nicht auszugehen.

Der DAX hält sich vorbörslich auf grünem Terrain auf.

Die Europäische Zentralbank hatte mit ihrem umfangreichen Massnahmenpaket für eine weitere geldpolitische Lockerung am Vortag die hohen Erwartungen der Investoren erfüllt und dem DAX-Anstieg damit keinen Riegel vorgeschoben. Gestützt wird der Markt derzeit auch von einer Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag freundlich.

Der Dow Jones notierte mit einem zwischenzeitlichen Ausflug an die Nulllinie zum Handelsschluss höher. Er schloss mit einem leichten Gewinn von 0,17 Prozent bei 27'183,13 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte nach einem stärkeren Start auch im Handelsverlauf zulegen und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 8'194,47 Zählern aus dem Handel.

Während Anleger an der Wall Street den ersten Showdown im Notenbankrennen um geldpolitische Lockerungen verdauten, hellten versöhnliche Töne im US-chinesischen Handelsstreit die Stimmung weiter auf. Die US-Regierung hat eine für den 1. Oktober angekündigte Anhebung von Strafzöllen auf Importe aus China um zwei Wochen verschoben. Es handele sich um eine "Geste des guten Willens", erklärte US-Präsident Donald Trump . Die chinesische Regierung hatte zuvor ihrerseits angekündigt, diverse US-Produkte von bereits geltenden Strafzöllen zunächst wieder zu befreien.

Etwas gestützt wurde der Markt auch von den wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, die deutlich besser als erwartet ausgefallen sind. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung erreichte das niedrigste Niveau seit April. Die Geldpolitik der Europäische Zentralbank (EZB) spielte am Aktienmarkt eine eher untergeordnete Rolle. Die EZB hat wie erwartet ihren Satz für Bankeinlagen gesenkt und zudem eine unbefristete Wiederaufnahme von Nettoanleihekäufen angekündigt. Die Zinsen bleiben auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau, bis die EZB eine Annäherung an das Inflationsziel erkennt.

ASIEN

Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt stützt die Märkte in Asien am Freitag.

In Japan verbucht der Nikkei aktuell (gegen 07.50 Uhr MESZ) einen Aufschlag von 0,92 Prozent auf 21'959,82 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steht 0,75 Prozent im Plus bei 3'031,24 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong 0,51 Prozent gewinnt auf 27'225,41 Zähler.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zum Ende der Woche moderat fester. Angeführt werden die Börsen in der Region von Tokio. Für eine gute Stimmung sorgen vor allem Hoffnungen auf Fortschritte im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch die am Donnerstag von der EZB angekündigte geldpolitische Lockerung kommt gut an.

Auch von der Wall Street kamen positive Impulse. Der Dow-Jones-Index schloss nicht weit entfernt vom Rekordhoch im Juli. In Südkorea findet wegen eines Feiertags - wie schon am Donnerstag - kein Handel statt, auch im chinesischen Kernland bleiben die Finanzmärkte geschlossen.

An den Märkten kommen die jüngsten Bemühungen der USA und Chinas im Vorfeld der für kommenden Monat auf hoher Ebene geplanten Verhandlungen, das Klima zu verbessern und Hürden aus den Weg zu räumen, gut an. Laut einem Bericht des Wall Street Journals versucht China, den Umfang der Verhandlungen mit den USA einzuschränken, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen und Fortschritte bei kritischen Fragen zu erzielen. US-Präsident Donald Trump hatte mitgeteilt, dass er offen für ein kleineres Zwischenabkommen sei. Trump hatte zuvor eine für den 1. Oktober geplante Erhöhung von US-Strafzöllen auf chinesische Waren um zwei Wochen "als Zeichen des guten Willens" verschoben. Und China hatte einige US-Waren zunächst von höheren Zöllen ausgenommen.

Gut aufgenommen wurden auch die von der EZB angekündigten Stimulierungsmassnahmen, um die zuletzt schwächelnde europäische Wirtschaft anzukurbeln. An den Märkten wird dies als Vorlauf auf die in der kommenden Woche anstehende Sitzung der US-Notenbank angesehen, wo fest von einer Zinssenkung ausgegangen wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires