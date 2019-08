SMI vorbörslich tiefer -- DAX wenig bewegt erwartet -- Börsen in Fernost auf rotem Terrain

Geopolitische Unruhen und Konflikte trüben die Börsenstimmung: Sowohl am heimischen als auch am deutschen Aktienmarkt dürften sich Anleger zurückhaltend zeigen. In Asien geht es am Dienstag bergab.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt könnte mit roten Vorzeichen in den Dienstagshandel starten.

Der Leitindex SMI schloss am Montag mit einem marginalen Aufschlag von 0,11 Prozent bei 9'760,17 Punkten. Heute zeigt er sich vorbörslich etwas tiefer.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften sich dieser Tendenz anschliessen.

Am Dienstag steht die Bilanzsaison einmal mehr im Mittelpunkt: So stehen einige Zahlenwerke zum Halbjahr im Blick der Anleger: Unter anderem konnte Swiss Life seinen Betriebsgewinn überraschend steigern und im Halbjahr wachsen. Ausserdem verbuchte Tornos trotz Auftragsrückgang ebenfalls ein Gewinnplus.

Parallel belasten allerdings zahlreiche geopolitische Konflikte die Börsenstimmung.

Die politische Grosswetterlage bereitet Marktteilnehmern Sorgenfalten. Zum Handelsstreit USA-China, dem Brexit und der Irankrise gesellten sich nun noch die Unruhen in Hongkong und das Ergebnis der Vorwahl in Argentinien, bei der der wirtschaftsfreundliche Kandidat Macri eine herbe Niederlage erlitten hatte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel stabil.

Der DAX dürfte wenig bewegt in den Dienstagshandel starten und sich zunächst schwer tun.

Die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend, die derzeit um die 11'645 Punkte verläuft, könnte bei einem weiteren Rückschlag erneut einem Test unterzogen werden. An dieser Linie hatte der DAX sich in den vergangenen Tagen immer wieder gefangen.

Die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Baustellen werden aktuell immer mehr zum Spielverderber. Neben dem internationelen Handelskonflikt und dem Brexit, die Sorgen um die Weltwirtschaft nähren, trüben auch die fortgesetzen Unruhen in Hongkong die Stimmung. Zudem stimmt der herbe Kursverluste des argentinischen Perso Anleger mit Blick auf Schwellenländer vorsichtiger. Anleger testeten nun verstärkt die in den letzten Jahren so robusten Aktienmärkte und suchten immer mehr sichere Anlagehäfen auf wie Anleihen oder Gold, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK mit Verweis auf die derzeitigen politischen Risiken in Italien und Grossbritannien, die Unruhen in Hongkong, die Krise in Argentinien sowie den internationalen Handelskonflikt.

Am heutigen Tag stehen Bilanzen von Henkel, Ceconomy und weiteren Unternehmen im Fokus.

WALL STREET

Zum Start in die neue Handelswoche ging es in den USA bergab. Der Dow Jones wies zum Handelsstart ein leichtes Minus aus und fiel zuletzt deutlicher um 1,49 Prozent auf 25'896,44 Punkte zurück. Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenfalls tiefer. Auch er schloss letztlich um 1,20 Prozent klarer bei 7'863,41 Zählern in der Verlustzone.

Händler verwiesen als Belastung auf die sich zuspitzenden Protestwelle in Hongkong. So hatte Hongkongs Flughafen wegen der anhaltenden Proteste der Demokratie-Bewegung zu Wochenbeginn sämtliche Abflüge für den Rest des Tages gestrichen. Der Flughafen gilt als wichtiges Drehkreuz in Südostasien und ist einer der belebtesten Airports weltweit.

Auslöser für die Demonstrationen war ein - inzwischen auf Eis gelegter - Gesetzentwurf zur Auslieferung mutmasslicher Krimineller an China. Die Demonstrationen entwickelten sich zu einer breiteren Bewegung. Viele Menschen befürchten einen zunehmenden Einfluss Pekings auf das Leben in der Finanzmetropole und fordern demokratische Reformen.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten sind die Vorzeichen rot.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei nach dem gestrigen Feiertag 1,14 Prozent auf 20'449,47 Zähler (Stand 07:10 Uhr MESZ).

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite parallel 0,74 Prozent auf 2'794,07 Punkte ab. In Hongkong weist der Hang Seng ein Minus von 1,86 Prozent bei 25'345,65 Einheiten aus.

-Schlechte Stimmung an den Börsen in Ostasien sorgt am Dienstag auf breiter Front für fallende Aktienkurse. Zum dominierenden Belastungsfaktor, dem US-chinesischen Handelsstreit sind nun noch die Unruhen in Hongkong gekommen, weil sie zunehmend auch das Wirtschaftsleben tangieren. Selbst nach zehn Wochen flauten die Kundgebungen gegen die Regierung und gegen die Einmischung Chinas in die Belange Hongkongs nicht ab, betonen Marktbeobachter. Für Beunruhigung und Spekulationen über ein härteres Vorgehen oder gar Interventionen seitens China sorge, dass die Proteste von Peking offiziell als "Terrorismus" bezeichnet wurden.

Und auch der sich abzeichnende überraschende Regierungswechsel in Argentinien beunruhigt viele Anleger. Dazu hat sich der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea verschärft, nachdem nun Südkorea seinerseits Japan in der Bedeutung als Handelspartner abgewertet hat.

In dieser Gemengelage und ausserdem belastet von schwachen Vorgaben der US-Börsen verkaufen die Anleger Aktien und gehen in sichere Häfen wie Anleihen oder das Gold.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires