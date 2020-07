Asiens Börsen mit Zuschlägen

Die Märkte in Fernost beginnen die neue Woche in grünem Terrain.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt konnte vor dem Wochenende auf grünes Terrain klettern.

Der Leitindex SMI notierte am Freitag zur Handelseröffnung tiefer, im Verlauf konnte er sich aber bis in die Gewinnzone vorarbeiten. Die Handelswoche beendete er schlussendlich mit Zuschlägen von 0,85 Prozent bei 10'229,97 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI tendierten höher, nachdem sie im Minus gestartet waren. Am Abend schlossen sie schliesslich mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 1'543,41 Einheiten bzw. 0,81 Prozent bei 12'668,42 Zählern.

Zum Wochenschluss meldeten sich die Börsen-Bullen zurück. An den Belastungsfaktoren der vergangenen Tage hatte sich zwar nicht viel geändert: Die Infektionszahlen stiegen in Ländern wie den USA oder auch Japan teilweise im Rekordtempo an. Die WHO hatte deshalb im Wochenverlauf vor einer wieder steigenden Todesrate im Zusammenhang mit dem Coronavirus gewarnt. Etwas Hoffnung schürten allerdings die aktuellen Konjunkturdaten aus der Eurozone. So haben Frankreich und Italien solide Industriedaten veröffentlicht.

Die Berichtssaison startete hierzulande langsam mit einzelnen Unternehmen. Vorbörslich legte unter anderem EMS-CHEMIE Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. In der kommenden Woche beginnt der Kalender sich dann auch mit ersten Blue Chips zu füllen.

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag mit positiver Tendenz.

Der DAX ging leichter in den letzten Handelstag der Woche, kletterte anschliessend aber ins Plus und konnte sich in der Gewinnzone halten. In den Feierabend ging er schliesslich mit einem Plus von 1,15 Prozent bei 12'633,71 Zählern.

Der DAX pendelte am Freitag um die viel beachtete Marke von 12'500 Punkten. Am Mittag wurde der deutsche Leitindex von erfreulichen Konjunkturdaten aus Italien gestützt.

Die italienischen Industrieunternehmen hatten sich im Mai deutlich stärker von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt als von Analysten erwartet. Auch in Frankreich überraschten die Daten zur Industrieproduktion positiv.

Generell bewegten sich die Aktienmärkte unter Schwankungen seitwärts, schrieben die Analysten der DZ Bank. Dabei übertünche das viele, von den Notenbanken geschaffene Geld die zumeist schwache Gewinnentwicklung der Unternehmen.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten vor dem Wochenende in höheren Regionen.

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich freundlich und legte zum Sitzungsende um 1,44 Prozent auf 26'075,30 Zähler zu. Der NASDAQ Composite kletterte um 0,66 Prozent auf 10'617,44 Punkte und markierte bei 10.622,35 Stellen ein neues Rekordhoch.

Die Sorgen um steigende Corona-Infektionszahlen blieben gross. Aus diesem Grund taten sich Anleger an den US-Börsen schon die ganze Woche schwer. Insbesondere, da die Zahl der Neuinfizierten in den USA mit den zunehmenden Lockerungen steigt. Das drosselt Hoffnungen auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung des Landes. Für eine positive Stimmung sorgten jedoch Meldungen wonach das Corona-Mittel Remdesivir von Gilead gute Ergebnisse in der Bekämpfung der Krankheit erziele.

ASIEN

Zum Wochenstart präsentieren sich die asiatischen Märkte fester.

In Tokio legt der Nikkei zu und notiert 1,84 Prozent fester bei 22'701,61 (07:07 Uhr MESZ).

Auch der Shanghai Composite weist ein grünes Vorzeichen aus und legt 1,27 Prozent auf 3'426,21 Zähler zu. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,92 Prozent bei 25'963,07 Einheiten. (07:07 Uhr MESZ)

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires