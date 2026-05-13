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Geändert am: 13.05.2026 07:50:48

Asiens Börsen fester

An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag ohne grosse Veränderung.

Der SMI eröffnete die Sitzung im Minus. Im Verlauf konnte er seine Verluste jedoch wettmachen und verabschiedete sich 0,14 Prozent höher bei 13'119,53 Punkten in den Feierabend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI bewegten sich ebenfalls seitwärts. Sie beendeten die Sitzung 0,04 Prozent im Plus bei 18'582,49 Zählern bzw. 0,11 Prozent im Minus bei 2'095,02 Einheiten.

Die Märkte hoffen weiter auf Fortschritte im Iran-Konflikt, doch die Gespräche bleiben festgefahren. Der Ölpreis der Sorte Brent stieg am Dienstag zeitweise um 2,5 Prozent auf 106,89 US-Dollar. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Preise mit ausbleibenden Fortschritten bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran kräftig angezogen.

In den Fokus der Anleger rückten ausserdem die US-Inflationsdaten. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im April verstärkt, primär getrieben durch die kriegsbedingt gestiegenen Energiekosten infolge des Konflikts mit dem Iran. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (Vormonat: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,6 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,8 Prozent gerechnet.

Zudem richtet sich der geopolitische Fokus zunehmend nach China: Dort trifft Donald Trump diese Woche auf Staatspräsident Xi Jinping. Begleitet wird Trump von Spitzenmanagern wie Elon Musk, Tim Cook und Larry Fink. Im Zentrum stehen Themen wie Handel, künstliche Intelligenz und geopolitische Spannungen - grosse politische Durchbrüche werden allerdings kaum erwartet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Dienstag die Bären.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits klar in Rot und weitete seine Verluste im Verlauf noch aus. Dabei durchbrach er die runde Marke von 24'000 Punkte nach unten. Schliesslich verabschiedete er sich 1,62 Prozent tiefer bei 23'954,93 Punkten in den Feierabend.

Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt hat der DAX am Dienstag erneut nachgegeben. Die weiter angespannte Lage im Iran-Krieg belastete. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald Trump jedoch inzwischen am seidenen Faden.

Die Situation im Iran-Krieg ist weiterhin ungelöst und scheint laut Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners festgefahren. "Die Hoffnungen ruhen jetzt darauf, dass China als erfolgreicher Vermittler zwischen den Kriegsparteien agieren wird."

Von Seiten der Unternehmen lief die zu Ende gehende Berichtssaison auf Hochtouren. Aus dem DAX standen drei Konzerne im Blick sowie zahlreiche weitere aus MDAX und SDAX.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem leichten Plus von 0,11 Prozent bei 49'760,56 Punkten in den Feierabend.
Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 0,71 Prozent auf 26'088,20 Zähler.

Der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran wirkt brüchig, die Anzeichen mehren sich, dass sich der Nahost-Konflikt und damit die Sperrung der Strasse von Hormus hinzieht. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, der Waffenstillstand werde "künstlich am Leben erhalten" und er werde nicht von seiner Forderung abrücken, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt. Der Iran ist im Gegenzug bereit, "eine wohlverdiente Antwort auf jede Aggression zu geben." Die wieder zunehmende Unsicherheit zeigt sich in weiter steigenden Ölpreisen. Ein Fass der Sorte Brent verteuert sich um 3,5 Prozent auf 107,84 Dollar.

Keinen Impuls setzten dagegen die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Der Inflationsdruck in den USA hat sich im April verstärkt, primär getrieben durch die kriegsbedingt gestiegenen Energiekosten infolge des Konflikts mit dem Iran. So stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen um 3,8 (Vormonat: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Damit wurden die Erwartungen genau erfüllt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Mittwoch mit Gewinnen.

In Tokio steigt der Nikkei 225 0,86 Prozent auf 63'281,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,09 Prozent höher bei 4'218,22 Zählern.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,26 Prozent auf 26'416,98 Einheiten.

Die meisten asiatischen Aktienmärkte verbuchen am Mittwoch im späten Geschäft Aufschläge. Zwar halten sich Sorgen über den offenbar nicht enden wollenden Iran-Krieg und dessen inflationstreibende Effekte durch steigende Ölpreise, zunächst liegen die Hoffnungen in Asien aber auf dem bevorstehenden US-chinesischen Gipfel. "Mit Blick auf den heutigen Tag ist der Trump-Xi-Gipfel in Peking der dominierende geopolitische Fokus", sagt MUFG-Analyst Michael Wan.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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