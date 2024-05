SMI vorbörslich mit leichtem Plus -- DAX zum Auftakt wohl zunächst unter jüngstem Rekordhoch -- Asiens Börsen mit unterschiedlicher Entwicklung

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein etwas höherer Start an.

Der SMI war am Freitag 1,31 Prozent im Plus bei 11’753,70 Stellen ins Wochenende gegangen. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex. So gewann der SPI 1,29 Prozent auf 15’677,05 Punkte, während der SLI ein Plus von 1,24 Prozent auf 1’918,50 Zählern verzeichnete.

Auch die heimischen Anleger dürften vor den am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA zunächst die Füsse still halten. Entwickeln sich diese besser als erwartet, dürfte dies Spekulationen um frühere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve anheizen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfen zum Auftakt zunächst keine grossen Sprünge zu sehen sein.

Der DAX knackte am Freitag ein neues Rekordhoch bei 8'845,86 Stellen. Er verabschiedete sich letztlich 0,46 Prozent höher bei 18'772,85 Punkten.

Nach einer sehr starken Woche zeichnet sich im DAX am Montag zunächst kein weiterer Rekord ab. Zum Auftakt wird der deutsche Leitindex wohl unter seinem am Freitag erreichten Rekordhoch von 18'845 Punkten bleiben, nachdem er in der Vorwoche zeitweise über 4,5 Prozent gewonnen hatte.

Ganz wichtig werden auch die US-Inflationsdaten am Mittwoch als ein massgeblicher Faktor für die weitere Zinsentwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnt.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen konnten sich am Freitag nicht auf eine Richtung einigen.

Der Dow Jones Index kletterte zum Ertönen der Startglocke bereits ins Plus. Auch im Anschluss ging es aufwärts, letztendlich gewann der Index 0,32 Prozent auf 39'512,84 Punkte. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsstart ebenfalls fester. Im Verlauf schmolzen die Gewinne jedoch wieder. Letztendlich ging es um 0,03 Prozent nach unten auf 16'340,87 Zähler.

Die tags zuvor wieder stärker hochgekochten Hoffnungen auf vielleicht doch schon baldige Leitzinssenkungen in den USA trieben die Wall Street am Freitag weiter an. Am Donnerstag veröffentlichte Daten hatten gezeigt, dass in den USA die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen war. Dies interpretierten Anleger als einen weiteren Hinweis auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes - und genau das könnte für die US-Notenbank entscheidend sein, positiver auf das Inflationsumfeld zu schauen und den Leitzins womöglich schon bald zu senken.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt am Montag nach und verliert zeitweise 0,39 Prozent auf 38'080,25 Punkte.

Wenig verändert präsentiert sich der Markt auf dem chinesischen Festland, dort büsst der Shanghai Composite zeitweise marginale 0,08 Prozent auf 3'151,94 Zähler ein. In Hongkong stehen die Börsenampeln unterdessen auf grün. Mit dem Hang Seng geht es zwischenzeitlich 0,47 Prozent auf 19'052,14 Punkte nach oben.

In Fernost wagen sich Anleger vor Veröffentlichung der Zahlen zur US-Inflation am Mittwoch nicht aus der Deckung. Diese könnten über den Zeitpunkt der Zinssenkungen durch die Fed bestimmen.

Zinserhöhungen stehen unterdessen möglicherweise in Japan im Raum, wo der Yen weiter verliert. In China sorgen neue Preisdaten kaum für Impulse. Dass die chinesischen Verbraucherpreise im April den dritten Monat in Folge zugelegt haben ist ein leicht positives Signal, was die Konjunktur in China betrifft. Der Verbraucherpreisindex stieg um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Allerdings sank zugleich der Erzeugerpreisindex mit 2,5 Prozent stärker als mit 2,2 Prozent geschätzt. Das chinesische Finanzministerium hat indessen angekündigt, dass es am Freitag mit dem Verkauf der ersten Tranche von ultralangen Staatsanleihen im Wert von insgesamt umgerechnet etwa 138 Milliarden Dollar beginnen wird. Die Mittel sollen u.a. zur Unterstützung der Wirtschaft verwendet werden.

Im Wochenverlauf stehen neben den US-Erzeugerpreisen noch die Einzelhandelsumsätze und erste Daten vom US-Arbeitsmarkt auf der Agenda. Auch in Europa werden Inflationsdaten erwartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires