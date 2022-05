Erholungstendenzen: SMI und DAX im Plus erwartet -- Asiatische Börsen legen zu

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag freundlich in den Handel gehen.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen um 0,46 Prozent höher bei 11'559,28 Punkten. Am Donnerstag schloss er 0,41 Prozent schwächer bei 11'506,13 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verloren am Donnerstag letztlich 0,41 Prozent auf 14'781,05 Zähler bzw. 0,32 Prozent auf 1'780,77 Punkte.

Gute Vorgaben aus Asien und den USA dürften am Freitag zunächst die Richtung vorgeben. Dort wurden die jüngsten Rücksetzer zum Wiedereinstieg genutzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag höher erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 13'876 Punkten. Am Donnerstag ging er 0,64 Prozent schwächer bei 13'739,64 Punkten aus dem Handel.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag zu einem positiven Wochenabschluss kommen. An der Wall Street war am Vorabend im späten Handel eine deutliche Kehrtwende gelungen.

Die Experten der Investmentbank JPMorgan ziehen zum nahenden Ende der Berichtssaison ein recht positives Fazit sowohl für die USA als auch Europa. Der Anteil der Unternehmen mit positiven Überraschungen sei in diesem Quartal jeweils gestiegen, stellte Aktienmarktstratege Mislav Matejka fest. Die Markterwartungen stiegen daher auf breiter Front. Interessant sei, dass US-Unternehmen mit negativen Überraschungen aktuell weniger deutlich abgestraft würden als in früheren Zeiten.

WALL STREET

Die Wall Street erlebte am Donnerstag erneut einen volatilen Handelstag.

Der Dow Jones eroberte nach schwachem Start die Gewinnzone, bevor es deutlicher abwärts ging. Ein Schlussspurt im späten Handel sorgte schlussendlich dafür, dass das Minus überschaubar blieb: Das Börsenbarometer schloss 0,33 Prozent schwächer bei 31'730,30 Punkten. Der NASDAQ Composite schaffte es nach starken Schwankungen sogar noch auf grünes Terrain und schloss 0,06 Prozent höher bei 11'370,96 Zählern.

Die zeitweisen Verluste an den Aktienmärkten rührten vor allem von der grossen Unsicherheit, wie rasch und wie stark die US-Notenbank Fed die Leitzinsen anheben wird. "Es gibt die Befürchtung, dass der Leitzinsanstieg zu rasch erfolgen und die Wirtschaft dadurch in eine Rezession gestürzt wird", schrieb Volkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Die Konjunkturdaten aus den USA gäben zwar noch keinen Anlass zur Sorge. Der jüngste Einbruch an den Aktienmärkten könne aber "als Hinweis gedeutet werden, dass die Anleger schlechtere Zeiten erwarten und daher Aktien verkaufen".

Vor allem waren es aber die hohen Inflationsraten, die den Anlegern Sorgen bereiteten. "Das bedeutet, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik möglicherweise zu stark straffen muss, was zu einer drastischen Konjunkturabschwächung führen könnte, aber es bedeutet auch, dass die Wirtschaftsprognosen für den Technologiesektor und einige andere Bereiche nun als viel zu optimistisch angesehen werden", erläutert Makrostratege Sebastian Galy von Nordea Asset Management.

ASIEN

Die Börsen in Asien legen zum Wochenausklang zu.

Der Nikkei steigt gegen 7:35 Uhr unserer Zeit um 2,58 Prozent auf 26'414 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'072 Stellen ein Plus von 0,54 Prozent auf. Der Hang Seng in Hongkong klettert derweil um 2,08 Prozent auf 19'783 Zähler.

Deutlich erholt von den Vortagesverlusten zeigen sich die Börsen in Asien am Freitag. Von einer Trendwende wollen Marktteilnehmer indessen nicht sprechen. Zwar würden die jüngsten Rücksetzer zum Wiedereinstieg genutzt, doch bestünden die übergeordneten Belastungsfaktoren - Inflations- und Rezessionssorgen - unverändert fort.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für April bestätigten, was die am Mittwoch bekanntgegebenen Verbraucherpreise schon gezeigt hatten: Der Preisauftrieb hat sich zwar verlangsamt, doch bewegt sich die Inflation nach wie vor auf hohem Niveau. Das schürt Befürchtungen, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik noch rigoroser straffen könnte und dabei Gefahr laufe, die Wirtschaft in eine Rezession zu treiben.

Auch das Thema Lieferkettenprobleme ist noch nicht abgehakt. In China dauern die Lockdowns zur Pandemiebekämpfung an, wodurch die Wirtschaftsmetropole Schanghai mit dem wichtigsten Hafen der Volksrepublik praktisch lahmgelegt ist. Nun drohen auch für die Hauptstadt Peking strenge Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen. Die örtlichen Behörden wollen von Freitag bis Sonntag Massentests vornehmen, nachdem in der Stadt mit 21 Millionen Einwohnern 70 Corona-Fälle aufgetreten sind, wie Barron's schreibt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires