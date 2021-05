DAX mit kräftigen Verlusten: Kampf um 15'000-Punkte-Marke verloren -- Feiertagspause an der Schweizer Börse -- Asiens Börsen letztlich unter Druck

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt befindet sich am Donnerstag in der Feiertagspause.

Der SMI eröffnete die Sitzung leicht höher und hielt sich auch anschliessend auf grünem Terrain. In die Feiertagspause ging er letztendlich 0,55 Prozent stärker bei 11'049,51 Zählern. Erst am Freitag wird an der Schweizer Börse wieder gehandelt.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI gingen ebenfalls stärker in den Handel und behielten ihre positive Tendenz im Verlauf bei. Am Abend wiesen sie noch Gewinne von 0,22 Prozent auf 1'780,93 Punkte bzw. 0,38 Prozent auf 14'160,36 Zähler aus.

Nach zwei schwachen Handelstagen hat sich die Schweizer Börse am Mittwoch etwas berappelt. Getragen wurde die Aufwärtsbewegung auch vom Franken, der gegen den Dollar zurückfiel, was der Exportwirtschaft Chancen verleiht. Unerwartet hohe Inflationsdaten in den USA hielten zwar die Sorge vor einer baldigen Wende in der Geldpolitik der Notenbanken wach. Andererseits sorgten die Daten für den Anstieg der US-Währung gegen den Franken. Einmal mehr stützte auch der defensive Charakter des Leitindex SMI.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Handel zu "Christi Himmelfahrt" deutlich schwächer.

Im Sog der schwachen US-Börsen stieg der DAX mit einem Abschlag von 1,21 Prozent bei 14'967,70 Punkten in den Handel ein, im Verlauf baut der Leitindex sein Minus aus und notiert unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 15'000 Punkten.

Damit vollzieht der deutsche Aktienmarkt die schwache Entwicklung der US-Börsen zur Wochenmitte nach. An der Wall Street hatte ein unerwartet starker Inflationsanstieg in den USA die Spekulationen über eine eher frühe Straffung der Geldpolitik geschürt und für kräftige Verluste an den Börsen gesorgt.

Der Freitagshandel verläuft in ruhigen Bahnen. Relevante Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda, auch die Berichtssaison legt am Donnerstag eine Pause ein. Lediglich aus den USA sind nachbörslich mit der Bilanzvorlage von Walt Disney entsprechende Impulse zu erwarten.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Mittwoch die Bären.

Der Dow Jones ging etwas tiefer in die Sitzung und baute die Verluste stetig aus. Letztlich gab der US-amerikanische Leitindex 1,99 Prozent auf 33'587,66 Punkte nach. Der NASDAQ Composite startete bereits tief in der Verlustzone und verblieb dort. Er schloss 2,67 Prozent niedriger bei 13'031,68 Zählern.

Ein starker Anstieg der US-Verbraucherpreise im April belastete die US-Börsen am Mittwoch sichtlich. In den USA stieg der Verbraucherpreis-Index im April zum Vormonat um 0,8 Prozent und damit weitaus stärker als erwartet. Zum Vorjahr erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 4,2 Prozent. "Die Jahresteuerungsrate schnellte auch aufgrund eines starken, pandemiebedingten Basiseffektes nach oben", gab Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba zu bedenken. Die zuletzt zunehmend in den Fokus gerückten Inflationserwartungen dürften dennoch weiter angeheizt werden, da auch die monatlichen Veränderungen deutlich oberhalb der Erwartungen gelegen hätten. "Mittel- und langfristig stellt sich die Frage, ob der kombinierte geld- und fiskalpolitische Impuls ohne nachhaltige Folgen für die Preisentwicklung bleiben wird. Die Notenbanken sehen sich aktuell noch nicht unter Druck gesetzt und halten die treibenden Faktoren für vorübergehend", erklärte Experte Umlauf.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich im Donnerstagshandel erneut schwach.

In Tokio ging es für den Nikkei um 2,49 Prozent auf 27'448,01 Indexpunkte abwärts.

Auch auf dem chinesischen Festland dominierten die Bären, der Shanghai Composite verlor 0,96 Prozent auf 3'429,65 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong 1,71 Prozent schwächer bei 27'748,35 Indexpunkten schloss.

Die deutlich gestiegene Inflation in den USA und damit verbundene Zinsängste haben die Börsen Asiens am Donnerstag noch weiter auf Talfahrt geschickt. Auslöser für die erneut kräftigen Verluste waren stark gestiegene Lebenshaltungskosten in den USA. "Die Anleger sind nervös wie lange nicht", schrieb Portfoliomananger Thomas Altmann von QC-Partners.

In Japan gerieten Softbank-Aktien überproportional deutlich unter Druck und verloren 7,77 Prozent auf 8'467 JPY. obwohl der Technologieinvestor im vergangenen Geschäftsjahr von einer Reihe lukrativer Börsengänge und Beteiligungen profitierte und den höchsten Jahresgewinn jemals erzielte mit umgerechnet etwa 37,8 Milliarden Euro. Die Analysten von Jefferies zeigen sich enttäuscht darüber, dass Softbank kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt habe.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires