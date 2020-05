Corona-Sorgen dominieren: SMI und DAX mit klaren Verlusten -- Börsen in Asien zum Schluss uneinheitlich

Der heimische Markt und die Börse in Frankfurt rutschen am Mittwoch in die Verlustzone ab. An den asiatischen Märkten waren zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen. An der Wall Street herrschte am Dienstag grosse Unsicherheit.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten.

Der Leitindex SMI zeigte sich zum Handelsstart 0,88 Prozent leichter bei 9'647,57 Zählern und liegt auch weiterhin in der Verlustzone.

Der SLI eröffnete bei 1'404,88 Zählern um 0,93 Prozent schwächer und bleibt auch aktuell im Minus. Der SPI verlor zum Start 0,56 Prozent auf 12'056,10 Einheiten und steht aktuell etwas tiefer.

Nachdem Mahner in den vergangenen Wochen oft von einem gewissen Realitätsverlust an den Börsen gewarnt hatten, scheinen sich Investoren aktuell mit den Tatsachen etwas realistischer auseinanderzusetzen. Das hatte bereits die US-Börsen belastet und damit den Ton auch für den Schweizer Markt gesetzt.

Auslöser sind Expertenaussagen wie jene des medizinischen Beraters des Weissen Hauses, Anthony Fauci, der vor einer zu schnellen Aufhebung der Sicherheitsmassnahmen warnte. Dies könnte zu unnötigem Leiden und vermeidbaren Todesfällen führen, lautet sein Fazit. Auch andere Experten warnen, dass es im Falle einer zu raschen Lockerung schnell zu einer zweiten Corona-Welle kommen könnte, deren wirtschaftliche Folgen dann kaum vorhersehbar seien. Hinzu kommt der US-chinesische Handelsstreit, der wieder in den Köpfen der Investoren herumschwirre und zur Unsicherheit weiter beitrage, meinen Händler. Diese mache sich auch bei anderen Anlageklasse wie Gold oder dem Franken bemerkbar.

Die Berichtssaison nähert sich mittlerweile ihrem Ende. Mit der ehemaligen Novartis-Tochter Alcon berichtete noch ein Blue Chip am Dienstagabend nach Börsenschluss über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal. Unter Analysten überwiegen am Morgen die positiven Kommentare. Dem Augenspezialisten sei es gelungen, teilweise besser als erwartet abzuschneiden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist im Mittwochshandel rote Vorzeichen aus.

Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 1,4 Prozent bei 10'669,99 Punkten und notiert aktuell noch etwas tiefer im negativen Bereich.

Der Markt bleibt in der Corona-Krise weiter im Zwiespalt zwischen Lockerung und Vorsicht. Am Vorabend warnte auch der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci am Dienstag in einer Video-Anhörung des Senats. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran. Obendrein ist der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Köpfen der Anleger präsent.

"Die Bären kommen auf das Parkett zurück", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Die Skepsis nimmt wieder zu." Immer mehr Anleger schlössen sich der Meinung an, dass die Kurse zu weit gelaufen seien. Ohne eine V-förmige Erholung der Wirtschaft ist das aktuelle Kursniveau Altmann zufolge nicht zu rechtfertigen.

Ansonsten stehen zur Wochenmitte eine Reihe von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit ihren Geschäftszahlen im Fokus. So war etwa die Commerzbank angesichts der Furcht vor vielen Kreditausfällen infolge der Corona-Krise im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht als befürchtet. Dennoch sieht sich das Finanzhaus dank ihrer guten Kapitalausstattung gut gerüstet für die kommenden Monate.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Der Dow Jones wies zum Handelsstart noch ein kleines Plus aus, tendierte nach einigem Hin und Her grösstenteils jedoch in der Verlustzone. Letztlich ging er 1,89 Prozent tiefer bei 23'764,78 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite konnte anfänglich noch zulegen, aber gab schon bald darauf nach. Auch er büsste letztlich 2,06 Prozent auf 9'002,55 Stellen ein.

Die weltweiten Lockerungen der Corona-Beschränkungen schüren zwar einerseits die Hoffnung der Anleger, eine wirtschaftliche Erholung könne nun schneller vonstatten gehen. Auf der anderen Seite bleibt jedoch die Angst vor einer weiteren Infektionswelle gross. Daneben sorgte auch der US-chinesischen Handelsstreit wieder für Unsicherheit: "Das gestiegene Risiko für die US-chinesischen Handelsbeziehungen und die Corona-Daten aus besonders stark betroffenen Ländern kommen für Anleger ungelegen", kommentierte James Athey, Investment-Experte bei Aberdeen Standard die Lage gegenüber dpa. Die stark gefallene Inflationsrate in den USA zeigte auf das Marktgeschehen hingegen kaum Auswirkungen. Diese war zuletzt so stark zurückgegangen wie in 2008. Die Aussagen vom anerkannten Immunologen Anthony Fauci hinsichtlich der Corona-Lockerungen sorgten im späten Handel dann für weitere Unsicherheit. Dieser warnte vor einer zu schnellen Rückkehr zur Normalität: "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben".

ASIEN

Am Mittwoch ging es an den meisten asiatischen Börsen moderat nach unten, lediglich auf dem chinesischen Festland wurden kleine Gewinne verbucht.

In Japan gab der Nikkei bis zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 20'267,05 Indexpunkte nach.

Auf dem chinesischen Festland konnte der Shanghai Composite im Handelsverlauf in die Gewinnzone drehen und verabschiedete sich mit einem kleinen Plus von 0,22 Prozent bei 2'898 Zählern aus dem Handelstag. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng zum Handelsschluss 0,27 Prozent schwächer bei 24'180,30 Zählern.

Sehr schwache Vorgaben der Wall Street lasteten zwar auf der Stimmung, allerdings fielen die Einbussen sehr moderat aus. In den USA waren die Kurse am Dienstag im Späthandel abgerutscht, nachdem der führende Corona-Berater von US-Präsident Donald Trump, Anthony Fauci, vor einer zu schnellen Lockerung der wegen der Pandemie verhängten Beschränkungen gewarnt hatte. Nachdem in Asien schon am Dienstag die Sorgen vor neuen Infektionswellen die Indizes gedrückt hatte, gaben die Kurse zur Wochemitte nur noch wenig nach.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires