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Geändert am: 13.04.2026 08:11:21

SMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische sowie der deutsche Leitindex werden mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost präsentieren sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen präsentieren.

Der SMI wird tiefer erwartet.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften sich der Tendenz des Leitindex anschliessen.

Mit kräftigen Verlusten erwarten Händler am Montag den Start in die neue Handelswoche. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende sind ohne Ergebnis beendet worden. Die US-Marine wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump am Montag damit beginnen, "alle Schiffe zu blockieren, die versuchen, in die Strasse von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen". Getroffen davon werden vor allem ölabhängige Kunden in Asien. Am Montag beginnt die Berichtssaison für das erste Quartal, mit Ergebnissen in dieser Woche von Goldman Sachs, BlackRock und JP Morgan. Interessant dürften vor allem deren Ausblicke werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag in der Verlustzone starten.

Der DAX wird tiefer erwartet.

An der Frankfurter Börse dürfte es zu Beginn der Woche wegen der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten wieder deutlich nach unten gehen. Nach dem vorläufigen Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der daraufhin von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade steigen die Ölpreise am Montag wieder in grösserem Masse. In der Nacht zog der Preis für ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent wieder über die Marke von 100 Dollar an.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneins.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verlor letztendlich 0,56 Prozent auf 47'916,57 Punkte.
Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen freundlich und verbesserte sich um 0,35 Prozent auf 22'902,89 Zähler.

Der Optimismus an den US-Börsen hinsichtlich der am Wochenende beginnenden Verhandlungen zwischen den Kriegsgegnern USA und Iran hat am Freitag leichte Risse bekommen. Nach steilen Aufschlägen seit Bekanntgabe des Waffenstillstandes überwog eher die Vorsicht - gerade vor dem Wochenende mit seinem hohen Schlagzeilenrisiko. Auch wenn seit rund 48 Stunden die meisten von Irans Golfnachbarn - mit Ausnahme von Kuwait - und Israel keine Raketen- oder Drohnenangriff durch Teheran mehr gemeldet hatten, stieg gleichwohl die Nervosität. Letztlich hänge alles an der Wiederaufnahme des freien Schiffsverkehrs durch die Seestrasse von Hormus, hiess es.

Auch US-Präsident Donald Trump räumte ein, dass der Iran mit Blick auf internationale Wasserstrassen noch "Trümpfe" halte.

"Da der Waffenstillstand weiterhin fragil ist und die Ölpreise deutlich über dem Vorkriegsniveau liegen, besteht das reale Risiko, dass sich die Inflation dauerhaft über dem 2-Prozentziel festsetzt", erläuterte Marktstratege Jason Pride von Glenmede.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag mehrheitlich mit Abschlägen.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,89 Prozent im Minus bei 56'417,55 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,04 Prozent auf 3'987,66 Zähler.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng zwischenzeitlich 1,15 Prozent im Minus bei 25'597,01 Punkten.

Die asiatischen Börsen zeigen sich aufgrund der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten zum Wochenstart schwächer. Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Seeblockade der Strasse von Hormus belastet die Märkte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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