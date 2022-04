Zinsen, Inflation und Ukraine-Krieg: SMI-Anleger halten sich zurück -- DAX mit Verlusten -- Börsen in Asien schliessen bei durchwachsener Gemengelage uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich nur wenig bewegt.

Der SMI ist mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 12'378,87 Punkten gestartet, im weiteren Verlauf pendelt er um die Nulllinie.

Der Nebenwerteindex SLI startete mit einem Abschlag von 0,15 Prozent bei 1'914,69 Punkten, für den und SPI war es 0,10 Prozent auf 15819,02 Punkte abwärts gegangen. Auch die Börsenbarometer der kleinen Werte zeigen sich im Verlauf unentschlossen.

Die Anleger seien nicht bereit, vor dem Beginn der US-Quartalsbilanzsaison und den Osterfeiertagen wieder grössere Risiken einzugehen, heisst es am Markt. "Inflationsangst, Ukrainekrieg und Lockdowns in China, dazu zunehmende Rezessionsbefürchtungen. Das hält die Anleger an der Seitenlinie", sagt ein Händler. Mit Spannung warteten die Marktteilnehmer nun auf die Quartalszahlen der US-Investmentbanken. Den Auftakt der Berichtssaison macht heute JPMorgan. Zudem veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag die Zinsentscheidung. Angesichts der galoppierenden Inflation werde auch EZB-Chefin Christine Lagarde auf kurz oder lang nicht an Zinserhöhungen vorbei kommen, heisst es.

Dagegen dürfte eine rasche Zinswende der US-Notenbank am inzwischen eingepreist sein, heisst es in einem Kommentar. Entscheidender sei nun für das Fed, dass die Anleger den Glauben an Preisstabilität nicht verlören. Laut den am Vortag veröffentlichten Daten ist die US-Inflationsrate im März auf das höchste Niveau seit 40 Jahren gestiegen. In der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel war der Anstieg nicht ganz so stark wie erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,44 Prozent bei 14'062,70 Punkten in den Handel eingestiegen und bleibt auch im Verlauf in der Verlustzone.

Tags zuvor hatte sich der DAX nach einem anfänglichen Rutsch bis auf 13'887 Punkte schnell gefangen und war bei einem nur noch moderaten Minus wieder über 14'100 Punkte zurückgekehrt. An der Wall Street zeigte sich am Vortag ein gegensätzliches Bild: Es gab zunächst eine Erholung, die dann aber für Verkäufe genutzt wurde. Zwar waren die Verbraucherpreise im März in der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet, insgesamt kletterte die Teuerung aber auf das höchste Niveau seit 40 Jahren. Steigende Ölpreise trieben die Anleger dann wieder in die Defensive.

Der Markt habe eine rasche Zinswende der US-Notenbank zwar bereits eingepreist, hiess es bei der Commerzbank. Entscheidender sei aber nun für die Fed, dass die Anleger den Glauben an Preisstabilität nicht verlören - ein harter Job im aktuellen geopolitischen Umfeld, das durch festgefahrene Verhandlungen im Ukraine-Krieg nicht gerade unkomplizierter geworden sei.

JPMorgan macht am Mittwoch in den USA den Auftakt der Berichtssaison der Investmentbanken. Am frühen Nachmittag richten sich die Blicke der Anleger daher auf die Kursreaktionen im Bankensektor.

WALL STREET

Die US-Börsen liessen im Handelsverlauf nach und schlossen mit Verlusten.

Der Dow Jones legte im frühen Verlauf zunächst zu, konnte die Gewinne im Verlauf aber nicht verteidigen und schloss mit einem Abschlag von 0,26 Prozent bei 34'219,89 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite sackte im Handelsverlauf ebenfalls ab, nachdem zunächst Aufschläge zu sehen waren. Mit einem Minus von 0,30 Prozent ging es um 13'371,57 Indexpunkte nach unten.

Die jüngsten Inflationsdaten beruhigten die Anleger nicht. "Die Inflation ist im März erneut gestiegen und erreicht das höchste Niveau seit mehr als 40 Jahren. Angesichts der haussierenden Öl-, Gas- und Nahrungsmittelpreise kommt dies nicht ganz unerwartet", schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Es gelte aber zu berücksichtigen, dass auch die Kernpreise weiter anzögen. "Zwar ist davon auszugehen, dass die Inflation nun das Hoch erreicht hat, denn ab April machen sich Basiseffekte bemerkbar, dennoch wird sich die US-Notenbank Fed in ihrem Vorhaben bestätigt sehen, die Zinsen weiter zu erhöhen, zumal auch die Arbeitsmarktsituation robust ist."

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlugen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 1,93 Prozent bei 26'843,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen abwärts: Der Shanghai Composite verlor 0,82 Prozent auf 3'186,82 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng daneben zu und gewann 0,26 Prozent auf 21'374,37 Punkte.

Im Fokus standen US-Inflationsdaten vom Vortag, die zwar hoch ausgefallen waren. Doch in der Kernrate erhöhten sich die Verbraucherpreise etwas weniger stark als erwartet. Marktteilnehmer schöpften daraus Hoffnung, dass die Inflation vielleicht schon bald ihren Zenit erreicht haben könnte. Derweil hat Neuseelands Zentralbank den Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben, und in China fielen Importdaten schwach aus.

Die gängigen Sorgen wegen steigender Zinsen, der hohen Inflation und des Ukrainekriegs schwelten allenfalls im Hintergrund. Am Vortag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die "planmässige" Fortsetzung des Militäreinsatzes in der Ukraine angekündigt.

In Japan erholten sich die Aktienkurse von den Vortagesabgaben, gestützt auch von der jüngsten massiven Schwäche des Yen. Überdies sind die Maschinenbauaufträge im Februar im Kern besser ausgefallen als erwartet. Finanzwerte blieben aber zurück, weil die US-Renditen über Nacht nachgegeben haben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires