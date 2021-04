SMI stabil -- DAX freundlich -- Märkte in Fernost mehrheitlich im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag wenig verändert in den Handel.

Der SMI präsentiert sich verhalten freundlich.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI kommen ebenfalls nicht recht vom Fleck.

Im Tagesverlauf stehen in den USA wichtige Inflationsdaten an, vor denen sich Investoren zunächst noch etwas zurückhalten dürften, heisst es im Handel. Die Vorgaben liefern dabei ein gemischtes Bild. So hat auch die Wall Street zum gestrigen Wochenstart zunächst eine Verschnaufpause eingelegt. In Asien legen die Börsen am Dienstagmorgen dagegen überwiegend zu. Signale einer starken Entwicklung der chinesischen Wirtschaft stützen. Chinas Aussenhandel erlebt im März ein robustes Wachstum, das die zweitgrösste Volkswirtschaft kräftig ankurbelt.

Vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen US-Anleiherenditen richten sich die Blicke der Anleger im weiteren Verlauf vor allem auf die Konsumentenpreise, die am Nachmittag aus den USA auf der Agenda stehen. Gestiegene Inflationserwartungen gelten als Hauptursache für den jüngsten Renditeanstieg. Bevor das aber soweit ist, dürfte sich das Augenmerk auf die ersten Unternehmensangaben zum ersten Quartal richten. Hierzulande hat Givaudan die Berichtssaison für die Blue Chips mit Umsatzzahlen eingeläutet.

DEUTSCHLAND

In Deutschland werden zunächst keine grossen Sprünge verzeichnet.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem kleinen Plus von 0,19 Prozent bei 15'244,62 Punkten. Er hält dieses Niveau auch im weiteren Verlauf.

Nach einem ruhigen Wochenauftakt mit leichten Verlusten sowohl in Europa als auch an den US-Börsen gibt es auch am Dienstag zunächst keine grossen Sprünge. Börsianer rechnen vorerst mit einem weiter ruhigen Umfeld, bevor im Laufe der Woche frische Impulse vom Start der US-Berichtssaison ausgehen dürften. Vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen US-Anleiherenditen richten sich die Blicke der Anleger am Dienstag vermehrt auf die Verbraucherpreise, die am Nachmittag aus den USA kommen. Gestiegene Inflationserwartungen gelten als Hauptursache für den jüngsten Renditeanstieg.

Positive Signale für die Weltwirtschaft kamen derweil am Dienstag aus China mit einem stark wachsenden Aussenhandel. Die verstärkte globale Nachfrage und die pandemiebedingt niedrige Vergleichsbasis 2020 sorgten nach Einschätzung von Experten für starke Wachstumsraten, wenngleich Chinas Exporte die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllten. Die Importe wuchsen im März aber unerwartet kräftig.

WALL STREET

Am Montag ging es an der Wall Street etwas nach unten.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart marginale 0,07 Prozent tiefer bei 33'775,06 Punkten, danach gab er etwas weiter nach. Zum Handelsschluss betrug sein Minus 0,16 Prozent auf 33'745,40 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete 0,32 Prozent im Minus bei 13'854,44 Einheiten und blieb auf rotem Terrain. Er schloss 0,36 Prozent schwächer bei 13'850,00 Punkten.

Nach dem starken Wochenabschluss mit weiteren Rekorden an der Wall Street liessen es die Anleger am Montag ruhig angehen.

Nervosität herrschte wegen den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisen, nachdem die US-Erzeugerpreise zuletzt mächtig angezogen hatten. Allerdings hatte die US-Notenbank zuletzt immer wieder erklärt, dass sich Preisanstiege als vorübergehend erweisen dürften und sie gegen solche nicht vorgehen werde. US-Notenbankpräsident Jerome Powell sieht die US-Wirtschaft indes an einem Wendepunkt. "All diese Dinge müssen in einer Art Goldilock-Manier ablaufen, damit die aktuellen Gewinne Bestand haben", sagte Chefinvestmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Auch Park sprach von Zweifeln wegen der jüngsten Zuwächse am Aktienmarkt.

Anlegern steht eine ereignisreiche Woche bevor, gerade im Bankensektor: So öffnen JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo am Mittwoch ihre Bücher, am Donnerstag folgen Bank of America und Citigroup.

ASIEN

Nach dem Rücksetzer vom Wochenbeginn geht es am Dienstag an den Börsen in Asien meist nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei kletterte um 0,72 Prozent hoch auf 29'751,61 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,64 Prozent auf 3'391,22 Zähler, während es in Hongkong für den Hang Seng um 0,44 Prozent nach oben geht auf 28'575,22 Einheiten.

An den asiatischen Märkten wird am Dienstag eine Erholung eingeläutet. Die Märkte in Schanghai machen die Erholungsbewegung jedoch nicht mit, sondern treten mehr oder weniger auf der Stelle. Hier bremst ein überraschend geringer Handelsbilanzüberschuss in Verbindung mit der Furcht vor einer strafferen Geldpolitik.

Insgesamt sei der Handel eher ruhig, berichten Marktteilnehmer. Sie verweisen auf die im späteren Tagesverlauf anstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise. In der vergangenen Woche hatten die Erzeugerpreise mit einem kräftigen Anstieg überrascht und Inflationssorgen und damit Sorgen vor einer in Bälde strafferen US-Geldpolitik geschürt.

