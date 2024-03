SMI dreht leicht ins Plus -- DAX nach Sprung über 18'000er Marke an Nulllinie -- Märkte in Fernost zum Schluss leichter

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse wagen sich Anleger am Mittwoch im Verlauf leicht aus ihrer Deckung.

Der SMI tendiert am späten Vormittag knapp im Plus, nachdem er zum Start marginale 0,04 Prozent abgegeben hatte auf 11'757,38 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SPI und der SLI weisen daneben ebenfalls knapp positive Vorzeichen aus. Sie waren zuvor 0,02 Prozent leichter 15'340,02 Zählern bzw. 0,01 Prozent tiefer bei 1'921,61 Einheiten in den Tag gestartet.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Mittwoch mittlerweile eine Spur stärker. Händler sprechen von einer Konsolidierung. Nach fünf Tagen steigender Kurse tue eine Atempause gut, heisst es weiter. Dies gilt umso mehr, weil die am Vortag veröffentlichten US-Inflationsdaten etwas höher als erwartet ausgefallen waren. Doch dies hatten die Börsianer einfach beiseitegeschoben. Nach wie vor geht die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass die US-Notenbank Fed im Juni die Zinsen senken wird.

Mangels Konjunkturdaten stehen bei den Marktteilnehmern am Berichtstag vor allem die Aktien der Unternehmen im Fokus, die ihre Ergebnisse veröffentlicht haben, darunter die Ergebnisse der Bluechip-Firmen Geberit und Sandoz. Wichtige Konjunkturzahlen werden erst am Donnerstag mit den US-Produzentenpreisen und dem wöchentlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Nach seiner Rekordrally vom Vortag knackt der deutsche Leitindex am Mittwoch die 18'000er Marke.

Der DAX gewann zum Handelsauftakt leichte 0,11 Prozent auf 17'984,50 Punkte. Am Vormittag kann er im Verlauf dann die Marke von 18'000 Zählern erstmals in seiner Geschichte erobern, bevor er dann an die Nulllinie zurückfällt.

Der DAX hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt und ist erstmals kurzzeitig über die runde Marke von 18'000 Punkten geklettert. Anschub lieferten die US-Börsen, die in den letzten Handelsstunden am Vorabend, ungeachtet der überraschenden Beschleunigung des Preisauftriebs in den USA im Februar, frischen Auftrieb erhalten hatten. Hinzu kamen hierzulande positive Impulse durch die Berichtssaison. Nachdem der deutsche Leitindex zunächst kurz bis auf 18'001,42 Punkte sprang, bröckelten die moderaten Gewinne komplett.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verwies auf überdurchschnittlich hohe Handelsvolumia während des am Vortag frisch aufgenommenen Rekordlaufs. "Im Moment reicht es schon, dass bei den ganz grossen Zahlen wie der US-Inflationsrate gestern eine negative Überraschung ausbleibt, um den Markt weiter nach oben zu treiben." Aus technischer Sicht allerdings, so warnte er, sei der Dax "unverändert überkauft".

Die Berichtssaison in Deutschland setzte nochmals einen Akzent, denn einige hochkarätige deutsche Unternehmen legten detaillierte Zahlenwerke vor.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones Index konnte Gewinne verbuchen und ging 0,61 Prozent höher bei 39'005,40 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,54 Prozent höher bei 16'265,64 Punkten in den Feierabend.

Am Dienstag sorgten die neuesten Inflationsdaten für grosses Interesse an der Wall Street. Im vergangenen Monat stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat insgesamt um 0,4 Prozent und in der Kernrate um ebenfalls 0,4 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,4 Prozent bzw. in der Kernrate um 0,3 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht erhöhten sich die Preise in der Kernrate um 3,8 Prozent. Das war zwar etwas mehr als die von Ökonomen im Konsens erwarteten 3,7 Prozent, aber weniger als die im Januar verzeichneten 3,9 Prozent. Die Realeinkommen stagnierten derweil im Februar.

In der vergangenen Woche hatte US-Notenbankchairman Jerome Powell gesagt, dass Zinssenkungen nicht mehr weit entfernt seien. Allerdings wolle die Federal Reserve mehr Sicherheit, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückgehe.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien ging es am Mittwoch schlussendlich bergab.

In Tokio gab der Nikkei 225 schlussendlich 0,26 Prozent ab auf 38'695,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist der Shanghai Composite im Verlauf ins Minus gedreht und verlor letztlich 0,40 Prozent auf 3'043,84 Indexpunkte. In Hongkong notierte der Hang Seng zum Handelsende 0,07 Prozent schwächer bei 17'082,11 Zähler.

Keine klare Tendenz gab es zur Wochenmitte an den Aktienmärkten in Asien. Gestützt wurde die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo gute Oracle-Zahlen die höher als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreise in den Hintergrund gedrängt hatten. Besonders gut kam dabei an, dass Oracle von einer "enormen" KI-Nachfrage berichtete. Das lieferte weitere Nahrung für die jüngste "KI-Rally". Gleichwohl deuteten die Inflationsdaten für Februar darauf hin, dass die Zinsen in den USA länger als bislang erwartet auf einem erhöhten Niveau bleiben könnten und es die US-Notenbank mit Zinssenkungen nicht eilig haben dürfte.

Der Yen zeigte sich etwas schwächer und gab damit zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Weiterhin setze der Markt auf einen Ausstieg der BoJ aus der ultralockeren Geldpolitik, hiess es. Zuletzt habe Notenbankpräsident Kazuo Ueda bekräftigt, dass sich die japanische Wirtschaft trotz einiger Anzeichen einer Abschwächung allmählich erholt, so Lloyd Chan, leitender Währungsanalyst der MUFG Bank. Dies deute darauf hin, dass die Notenbank auf dem besten Weg sei, aus ihrer Negativzinspolitik auszusteigen. Dies könnte bereits auf der Sitzung in der kommenden Woche erfolgen, so der Teilnehmer weiter.

Auf dem chinesischen Festland belasteten vor allem die Verluste im Immobilien- und Versicherungssektor. Zudem herrschte weiterhin Skepsis, ob China das selbstgesteckte Ziel eines Wirtschaftswachstums von 5 Prozent erreichen wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires