SMI und DAX vorbörslich mit Erholungstendenzen -- Asiens Börsen tiefrot

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften am Freitag einen Stabilisierungsversuch wagen. Die Märkte in Fernost sind erneut von grossen Abgaben geprägt.

SCHWEIZ

Am Freitag zeichnet sich am heimischen Markt eine zaghafte Erholung ab.

Der Leitindex SMI wird nach dem gestrigen massiven Ausverkauf mit positiver Tendenz erwartet.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften ebenfalls etwas höher starten.

Mit einer Kurserholung auch an Europas Börsen rechnen Händler am Freitag. Grund sind nach Händlerangaben die zahlreichen Liquiditätshilfen durch die Notenbanken weltweit. Allerdings könne sich die Kursrichtung auch minütlich ändern, heisst es im Handel.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es vor dem Wochenende leicht aufwärts gehen.

Der DAX weist vorbörslich einen kleinen Zuschlag aus.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach dem Ausverkauf am Donnerstag zumindest eine Stabilisierung an. Am Donnerstag hatte sich die Talfahrt wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschleunigt. Der deutsche Leitindex verlor trotz eines umfangreichen EZB-Massnahmenpakets 12,24 Prozent auf 9161,13 Punkte und schloss damit erstmals seit 2016 unter der psychologisch wichtigen Marke von 10 000 Zählern. Es war ausserdem der zweitgrösste prozentuale Tagesverlust seiner mehr als 30 Jahre alten Geschichte. Seit dem Beginn des Corona-Crashes am 24. Februar büsste der DAX damit rund ein Drittel seines Werts ein. In der Nacht auf Freitag war die DAX-Indikation noch bis auf etwas über 8800 Punkte gefallen - konnte sich aber inzwischen deutlich erholen.

WALL STREET

An den US-Börsen kam es am Donnerstag zu einem neuerlichen Kursrutsch.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete den Handel mit einem satten Minus und fiel anschliessend weiter. Er verabschiedete sich mit einem fast zweistelligen Verlust von 9,99 Prozent bei 21'200,47 Indexpunkten aus dem Handel. Damit verbuchte er den grössten Tagesverlust seit dem Börsencrash im Jahr 1987. Auch der Techwerte-Index Nasdaq-Composite gab weiter kräftig ab, nachdem er schon zum Start knapp sieben Prozentverloren hatte. Er verliess den Handel letztlich 9,43 Prozent leichter bei 7'201,80 Einheiten.

Nachdem sich der Verlust beim S&P 500 im frühen Handel auf 7 Prozent belief, wurde der US-Handel den US-Börsen-Regeln entsprechend für 15 Minuten unterbrochen um etwas Druck von den Märkten zu nehmen. Nach Ablauf dieser Pause wurde wieder gehandelt, wobei sich die Indizes auch nach der Zwangspause im freien Fall befanden.

Die Anleger sorgten sich um die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Denn Donald Trump hat ein 30-tägiges Einreiseverbot für Europäer in die USA verfügt, was erhebliche wirtschaftliche Einbussen nach sich ziehen dürfte. Ausserdem konnte der US-Präsident noch immer keine Details liefern, wie er der Wirtschaft unter die Arme greifen will.

Am Mittwoch war die Wall Street in einen sogenannten Bärenmarkt übergegangen. Von einem solchen spricht man, wenn sich das Minus seit dem letzten Hoch auf 20 Prozent beläuft. Um dem massiven Abschwung entgegenzugehen, kündigte die New Yorker Fed im Handelsverlauf neue Liquiditätsspritzen in Höhe von 500 Milliarden Dollar an.

ASIEN

Am Freitag kennen die Aktienmärkte in Asien nur eine Richtung: Abwärts.

In Japan fällt der Nikkei aktuell 5,48 Prozent auf 17'542,63 Zähler. (7.15 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,24 Prozent nach unten auf 2'887,22 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich ebenfalls tiefrot: Er büsst 2,35 Prozent ein bei einem Schlussstand von 23'738,40 Einheiten.

Die Panikstimmung der Wall Street schwappt am Freitag auch an die asiatischen Börsen über. Allerdings erholen sich die regionalen Indizes deutlich von ihren Tagestiefs, weil Staaten und Notenbanken handeln. Der Dow-Jones-Index hatte am Vortag mit einem Absturz um 10 Prozent den heftigsten Einbruch seit dem Crash im Oktober 1987 verzeichnet. Der Markt preist immer deutlicher eine globale Rezession im Zuge der Coronaviruspandemie ein. Zudem zeigen sich Anleger enttäuscht, dass US-Präsident Donald Trump keine Details seiner versprochenen Konjunkturhilfen geliefert hat. Erste Versuche waren unlängst am Kongress gescheitert.

Selbst eine Flutung der Märkte mit enormer Liquidität durch die US-Notenbank stützt kaum und verpufft weitgehend. Die US-Notenbank reagierte auf die jüngsten Verwerfungen an den US-Finanzmärkten mit einer historischen Geldspritze von 1,5 Billionen US-Dollar. "Das grösste Problem stellt nicht die Coronaviruspandemie dar, es ist die Liquiditätskrise. Sie ist offen gesagt beängstigend und erschüttert wirklich das Vertrauen in den Markt", sagt Chefmarktstratege Kent Engelke von Capitol Securities Management. Daher kommen regionale Initiativen in Asien und Australien gut an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires