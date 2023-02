US-Inflationsdaten im Blick: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Montag an.

So eröffnete der SMI 0,13 Prozent höher bei 11'144,95 Punkten und bleibt auch anschliessend im Plus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen grüne Vorzeichen aus.

Das Geschäft verlaufe vor der Bekanntgabe der US-Inflation und der Produzentenpreise am Dienstag bzw. Donnerstag in relativ ruhigen Bahnen, sagten Händler. Viele Marktteilnehmer positionierten sich eher defensiv, was sich bei den steigenden Kursen der drei SMI-Marktschwergewichte gut zeige. Möglicherweise könnten die Gewinne über den Tag gerettet werden, da der Handel an der Wall Street ähnlich ablaufen dürfte. Die Anleger warteten ebenfalls auf die US-Inflation. Dabei würden zwar keine negativen Überraschungen erwartet, sagte ein Händler. Da zuletzt aber stark steigende Ölpreise und robuste Konjunkturdaten die Zinssorgen wieder verstärkt hätten, sei dennoch Vorsicht angebracht.

Bereits am Morgen veröffentlicht wurden die Inflationszahlen aus der Schweiz. Hier stieg die Jahresinflation im Januar auf 3,3 Prozent von 2,8 Prozent im Dezember und lag damit am oberen Ende der Erwartungen. Schuld daran sind vor allem die stark erhöhten Strompreise, die jeweils im Januar in die Berechnung einfliessen. Die Inflationsraten dürften nach Ansicht von Thomas Gitzel von der VP Bank vorerst noch auf relativ hohen Niveaus bleiben. Ab März komme es dann zu deutlichen Basiseffekten. Denn die im Vorjahr mit Kriegsausbruch gestiegenen Energiepreise seien dann die neue Vergleichsbasis für die Berechnung der Inflationsrate.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger zum Wochenstart vorsichtig zu.

So startete der DAX 0,09 Prozent fester bei 15'322,06 Zählern und liegt auch im weiteren Handelsverlauf in grünem Terrain.

Der Fokus richtet sich bereits auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag. Diese dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas grösser als sonst", relativierte Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verwies auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem passten viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones präsentierte sich freundlich und legte letztlich um 0,50 Prozent auf 33'869,27 Punkte zu. Deutlich bergab ging es mit dem technologielastigen NASDAQ Composite. Er rutschte vor dem Wochenende letztlich um 0,61 Prozent auf 11'718,12 Zähler ab.

Während einerseits Zinssorgen weiter auf den Märkten lasteten, sorgte eine Verbesserung der US-Verbraucherstimmung für Optimismus. Die Konsumfreude der Verbraucher ist ein wichtiger Indikator für Konjunktur-, aber auch Inflationsentwicklung.

ASIEN

Die grössten Börsen Asiens gaben zu Wochenbeginn mehrheitlich ab.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,88 Prozent bei 27'427,32 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,72 Prozent auf 3'284,16 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng 0,12 Prozent auf 21'164,42 Indexpunkte ab.

Die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreise sind die wichtigsten Daten der Woche, weil sie eine Indikation für das weitere Vorgehen der US-Notenbank liefern. In der vergangenen Woche hatten sich mehrere Fed-Vertreter falkenhaft präsentiert und darauf verwiesen, dass die Notenbank ihre Zinsen weiter anheben wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires